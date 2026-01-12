'দ্য রাজা সাব'-'ইক্কিস'কে বক্স অফিসে রীতিমতো ঘায়েল করল ধুরন্ধর! কোন ছবির আয় কত?

বলিউড বক্স অফিসে এই সময় তিনটি ছবির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। একদিকে যেমন রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ইতিহাস রচনা করছে, অন্যদিকে প্রভাসের 'দ্য রাজা সাহেব' নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি 'টুয়েন্টি-ওয়ান'ও প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, এই তিনটি ছবি এখন পর্যন্ত কত আয় করেছে এবং কীভাবে শুরু হয়েছে সোমবারটা।
রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর' ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল। এমনকী ৩৮ দিন পরেও, এই ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মানুষকে বিনোদন দিয়ে চলেছে। ছবিটি এখনও পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিস থেকে ৮০৫.৬৫ কোটি টাকা আয় করেছে। ৩৯তম দিনে, ছবিটি সকাল ১১টা পর্যন্ত ০.১০ কোটি টাকা আয় করেছে।
প্রভাসের হরর কমেডি রাজা সাব ৯ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি প্রথম দিন (শুক্রবার) ৫৩.৭৫ কোটি টাকা, দ্বিতীয় দিনে ২৬ কোটি এবং তৃতীয় দিনে ২০.১২ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। চতুর্থ দিনে, স্যাকনিলকের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি ১১টা পর্যন্ত ০.৪৪ কোটি টাকা আয় করেছে।
ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি 'ইক্কিস' মুক্তির পর ১১ দিন হয়ে গিয়েছে। তবে ছবিটি তেমন আয় করতে পারেনি। ছবিটি ১১ দিনে মাত্র ২৮.২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। দ্বাদশ দিনে, ছবিটি সকাল ১১টা পর্যন্ত আয় করে মাত্র ২ লাখ।
এখন দেখার ধুরন্ধরের দৌড় কোথায় গিয়ে শেষ হয়! কতদূরই বা পৌঁছতে পারে দ্য রাজা সাব বা ইক্কিস।
