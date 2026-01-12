Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'দ্য রাজা সাব'-'ইক্কিস'কে বক্স অফিসে রীতিমতো ঘায়েল করল ধুরন্ধর! কোন ছবির আয় কত?

    বক্স অফিস রিপোর্ট: বক্স অফিসে 'ধুরন্ধর', 'দ্য রাজা সাব' এবং 'ইক্কিস' এই তিনটি ছবি মানুষকে বিনোদন দিচ্ছে। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে এই ছবিগুলি কেমন ফল করছে?

    Published on: Jan 12, 2026 3:25 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড বক্স অফিসে এই সময় তিনটি ছবির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। একদিকে যেমন রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ইতিহাস রচনা করছে, অন্যদিকে প্রভাসের 'দ্য রাজা সাহেব' নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি 'টুয়েন্টি-ওয়ান'ও প্রেক্ষাগৃহে রয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, এই তিনটি ছবি এখন পর্যন্ত কত আয় করেছে এবং কীভাবে শুরু হয়েছে সোমবারটা।

    বলিউড বক্স অফিস।
    বলিউড বক্স অফিস।

    রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর' ৫ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল। এমনকী ৩৮ দিন পরেও, এই ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মানুষকে বিনোদন দিয়ে চলেছে। ছবিটি এখনও পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিস থেকে ৮০৫.৬৫ কোটি টাকা আয় করেছে। ৩৯তম দিনে, ছবিটি সকাল ১১টা পর্যন্ত ০.১০ কোটি টাকা আয় করেছে।

    ধুরন্ধরের ৩৭ দিনের কালেকশন (Instagram)
    ধুরন্ধরের ৩৭ দিনের কালেকশন (Instagram)

    প্রভাসের হরর কমেডি রাজা সাব ৯ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল। ছবিটি প্রথম দিন (শুক্রবার) ৫৩.৭৫ কোটি টাকা, দ্বিতীয় দিনে ২৬ কোটি এবং তৃতীয় দিনে ২০.১২ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। চতুর্থ দিনে, স্যাকনিলকের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি ১১টা পর্যন্ত ০.৪৪ কোটি টাকা আয় করেছে।

    দ্য রাজা সাব সিনেমা। (IMDb)
    দ্য রাজা সাব সিনেমা। (IMDb)

    ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি 'ইক্কিস' মুক্তির পর ১১ দিন হয়ে গিয়েছে। তবে ছবিটি তেমন আয় করতে পারেনি। ছবিটি ১১ দিনে মাত্র ২৮.২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। দ্বাদশ দিনে, ছবিটি সকাল ১১টা পর্যন্ত আয় করে মাত্র ২ লাখ।

    ইক্কিস। (IMDb)
    ইক্কিস। (IMDb)

    এখন দেখার ধুরন্ধরের দৌড় কোথায় গিয়ে শেষ হয়! কতদূরই বা পৌঁছতে পারে দ্য রাজা সাব বা ইক্কিস।

    News/Entertainment/'দ্য রাজা সাব'-'ইক্কিস'কে বক্স অফিসে রীতিমতো ঘায়েল করল ধুরন্ধর! কোন ছবির আয় কত?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes