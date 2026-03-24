    সবরমতি রিপোর্টের পর এবার মুক্তি পাবে ‘দ্য টেরর রিপোর্ট’! বড় ঘোষণা একতার

    একতা কাপুর তাঁর পরবর্তী ছবি ‘দ্য টেরর রিপোর্ট’-এর ঘোষণা করেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি টিজার ভিডিয়ো পোস্ট করে ছবিটির কিছু ঝলক প্রকাশ করেছেন। এই থ্রিলারটি পরিচালনা করেছেন ‘শেরশাহ’ খ্যাত পরিচালক বিষ্ণু বর্ধন।

    Mar 24, 2026, 22:19:35 IST
    By Sayani Rana
    একতা কাপুর তাঁর পরবর্তী ছবি ‘দ্য টেরর রিপোর্ট’-এর ঘোষণা করেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি টিজার ভিডিয়ো পোস্ট করে ছবিটির কিছু ঝলক প্রকাশ করেছেন। এই থ্রিলারটি পরিচালনা করেছেন ‘শেরশাহ’ খ্যাত পরিচালক বিষ্ণু বর্ধন। একতা কাপুর ভিডিয়োটির ক্যাপশনে লিখেছেন, 'পিওকে থেকে অপারেশন সিঁদুর পর্যন্ত, সত্যটা আপনার ধারণার চেয়েও অনেক বড়।' তিনি আরও যোগ করেন যে, গল্পটি আগের চেয়ে আরও বেশি সাহসী এবং শক্তিশালী হবে।

    ঘোষণা ভিডিয়োটি ‘দ্য সবরমতি রিপোর্ট’-এর ক্লিপ ও সংলাপ দিয়ে শুরু হয়। ভিডিয়োটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর দলের সঙ্গে ‘দ্য সবরমতি রিপোর্ট’ দেখতে দেখা যায়। এতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যে কর ছাড়ের ঘোষণা করার একটি ক্লিপও রয়েছে। ‘দ্য সবরমতি রিপোর্ট’ ব্যাপক ভাবে আলোচিত হয়েছিল এবং বিক্রান্ত ম্যাসির অভিনয় থেকে শুরু করে গল্পের গবেষণা পর্যন্ত সবকিছুর জন্যই প্রশংসা পেয়েছিল। সবার নজর থাকবে এবার পার্ট ২-এর দিকে।

    ঘোষণা ভিডিয়োতে বলা হয়েছে যে, চলচ্চিত্রটি ১৯৯৮ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির উপর ভিত্তি করে নির্মিত হবে। ঘোষণা ভিডিয়োতে আরও বলা হয়েছিল যে, প্রতিটি নিরীহ রক্তবিন্দু একটি অধ্যায় রচনা করেছে। চলচ্চিত্রটির গল্প পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) এবং সেখানে পরিচালিত অভিযানগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। ‘ধুরন্ধর’-এর দুটি পর্বই ব্লকবাস্টার হিট হওয়ার পর, ধারণা করা হচ্ছে যে অন্যান্য চলচ্চিত্র নির্মাতারাও এই গতিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু এটি কি আদিত্য ধরের 'ধুরন্ধর' এবং 'ধুরন্ধর ২'-এর উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে? তা কেবল সময়ই বলতে পারবে।

    ‘দ্য সবরমতি রিপোর্ট’-এর বিপুল সাফল্য এবং রাজনৈতিক মহলে পাওয়া প্রশংসার পর, দর্শকদের এখন ‘দ্য টেরর রিপোর্ট’ নিয়ে উচ্চ প্রত্যাশা থাকবে। আগের ছবিটি যেমন গোধরা ঘটনার বিভিন্ন স্তর উন্মোচন করেছিল, তেমনি একতা কাপুর এবার কাশ্মীর ও সন্ত্রাসবাদের মতো বিষয় নিয়ে একটি সাহসী ছবি উপহার দিতে চলেছেন। বিষ্ণু বর্ধনের পরিচালনায় থাকছে দুর্দান্ত অ্যাকশনের ছবিটি। প্রযোজক একতা কাপুর ছাড়াও শোভা কাপুর, তনুজ গার্স, অতুল কাসবেকার এবং সুধীর চৌধুরী ছবিটি প্রযোজনা করেছেন।

