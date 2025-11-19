Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Actress Death: অভিনয়ের নেশাই কাড়ল প্রাণ! নয়ডার রাজপথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যু বাঙালি অভিনেত্রীর!

    অভিনেতা আশুতোষ রানা এবং রাহুল ভূচারের সঙ্গে ‘হুমারে রাম’ নাটকে কাজ করেছিলেন অদিতি।

    Published on: Nov 19, 2025 9:02 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন মঞ্চাভিনয়ের পরিচিত মুখ অদিতি মুখোপাধ্যায়। আশ্চর্যজনকভাবে অভিনয়ের নেশাই প্রাণ কাড়ল অদিতির। গত ১৬ই নভেম্বর নয়ডার গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নাট্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাচ্ছিলেন অদিতি। যাওয়ার তাড়া ছিল তাই জনপ্রিয় অ্যাপ ক্যাব সংস্থার বাইকে চড়েছিলেন। জানতেন না এটাই তাঁর জীবনের শেষ যাত্রা হতে চলেছে।

    অভিনয়ের নেশাই কাড়ল প্রাণ! নয়ডার রাজপথে সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যু বাঙালি অভিনেত্রীর!
    অভিনয়ের নেশাই কাড়ল প্রাণ! নয়ডার রাজপথে সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যু বাঙালি অভিনেত্রীর!

    গ্রেটার নয়ডা হাইওয়েতে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন অদিতি। উলটো দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী যানের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন। তাঁর মাথার হেলমেট যথেষ্ট মজবুত ছিল না, মাথায় চোট পান দুর্ঘটনায়। মাথায় আঘাতের ফলে তীব্র রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। তাঁকে অবিলম্বে গ্রেটার নয়ডার শারদা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। মাথায় গুরুতর আঘাত এবং ভারী রক্তক্ষরণের কারণে চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই অদিতি মারা যান।

    অদিতি অস্মিতা থিয়েটার গ্রুপের ছাত্রী ছিলেন একসময়। অস্মিতার ডিকেক্টর তথা কর্ণধার অরবিন্দ গৌর অদিতির মৃত্যু সংবাদ জানান। অভিনেতা আশুতোষ রানা এবং রাহুল ভূচারের সঙ্গে ‘হুমারে রাম’ নাটকে কাজ করেছিলেন অদিতি। ভাইয়ের সঙ্গে দিল্লিতে থাকতেন অদিতি। মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ওড়িশা থেকে দ্রুত নয়ডা পৌঁছান প্রয়াত অভিনেত্রীর বাবা-মা।

    অদিতির দেহের পোস্টমর্টেম করা হয়, তারপর সেক্টর-৯২ এ অবস্থিত শ্মশানে অভিনেত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয়। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। ঘাতক গাড়ির চালক এখনও অধরা।

    News/Entertainment/Actress Death: অভিনয়ের নেশাই কাড়ল প্রাণ! নয়ডার রাজপথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, মৃত্যু বাঙালি অভিনেত্রীর!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes