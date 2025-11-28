Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    New Aparna: দিতিপ্রিয়ার জায়গায় জীতুর নতুন অপর্ণা এই সুন্দরী! যাদবপুরের ছাত্রী, কে শিরিন পাল?

    জীতুর নায়িকার খোঁজ মিলল অবশেষে। টলিপাড়ার চেনা মুখ নন, বরং রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় মুখের দেখা মিলবে নতুুন অপর্ণা হিসাবে।

    Published on: Nov 28, 2025 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে নায়কের সঙ্গে অভিনয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন দিতিপ্রিয়া রায়। সেই নিয়েই নাকি দ্বিতীয় দফায় ঝামেলার সূত্রপাত জীতু-দিতিপ্রিয়ার। সেই বিবাদের জেরে শেষমেষ সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন নায়িকা। গত সোমবার দিতিপ্রিয়া সিরিয়াল থেকে সরে দাঁড়ানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। তারপর কেটেছে চারদিন। সবার মনেই প্রশ্ন তাহলে নতুন অপর্ণা কে হবে!

    দিতিপ্রিয়ার জায়গায় জীতুর নতুন অপর্ণা এই সুন্দরী! মঞ্চের চেনা মুখ, কে শিরিন পাল?
    দিতিপ্রিয়ার জায়গায় জীতুর নতুন অপর্ণা এই সুন্দরী! মঞ্চের চেনা মুখ, কে শিরিন পাল?

    সোশ্যাল মিডিয়ায় অপর্ণার নাম হিসাবে উঠে এসেছে প্রত্যুষা পাল, হিয়া দে, সৌমিতৃষা কুণ্ডু থেকে সম্পূর্ণা মণ্ডলের নাম। তবে এবার সামনে এল একদম হাতে গরম তথ্য়। সূত্রের খবর, টলিপাড়ার কোনও চেনা মুখ নয় বরং রঙ্গমঞ্চের এক কন্যেকে দেখা যাবে অপর্ণার চরিত্রে। জানা যাচ্ছে, ঝারগ্রামের মেয়ে শিরিন পাল, তাঁকেই নাকি চূড়ান্ত করা হয়েছে এই ভূমিকায়।

    যদিও সবটাই রয়েছে জল্পনার স্তরে। এখনও পর্যন্ত নতুন অপর্ণাকে সামনে আনেনি প্রযোজনা সংস্থা কিংবা চ্যানেল কর্তৃপক্ষ। ঝারগ্রাম কথাকৃতি নাট্যদলের সদস্যা শিরিন। তাঁর বিশেষ বন্ধুও বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত। ঝারগ্রামের কন্য়ে পড়াশোনা করেছেন পাঠভবন, কলকাতা থেকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্য়ালয় থেকে কম্পারেটিভ লিটারেচর বা তুলনামূলক সাহিত্য় নিয়ে পড়াশোনা করছেন। মাস্টার্সের ছাত্রী।

    নতুন অপর্ণা শিরিন
    নতুন অপর্ণা শিরিন

    গত কয়েকদিন ধরে বিতর্ক ঘিরে রেখেছে চিরদিনই তুমি যে আমার-কে। সৃৃজা দত্ত, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, সম্পূর্ণা মণ্ডলরা সাফ জানিয়েছেন, কোনওভাবেই দিতিপ্রিয়ার ছেড়ে যাওয়া চরিত্রে কাজ করছেন না তাঁরা। সেফ জোনে থাকতেই পরিচিত মুখের বদলে নতুন কাউকে অপর্ণা হিসাবে কাস্ট করাটাই শ্রেয়, মনে করছেন অনেকে। বাকিটা ক্রশম প্রকাশ্য।

    News/Entertainment/New Aparna: দিতিপ্রিয়ার জায়গায় জীতুর নতুন অপর্ণা এই সুন্দরী! যাদবপুরের ছাত্রী, কে শিরিন পাল?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes