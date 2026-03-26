    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    বোনের সঙ্গে রোম্যান্স ছবিতে! ওঠে প্রতিবাদের ঝড়, জানেন বলিউডের এই দুই তারকা কে?

    কয়েক বছর আগেও এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল, যখন একজন অভিনেতা পর্দায় নিজের বোনের সঙ্গে রোমান্স করেছিলেন। আর তাতে চটে লাল হয় জনতা। এমনকী, প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল মানুষ। 

    Mar 26, 2026, 21:15:35 IST
    By Tulika Samadder
    পর্দায় নিজের মায়ের পেটের বোনের সঙ্গে রোমান্স করেছিলেন এই জনপ্রিয় অভিনেতা: চলচ্চিত্র জগতে অনেকবার দেখা গিয়েছে যে, রিল এবং রিয়েল লাইফ যখন একসঙ্গে মিশে যায়, তখন পরিস্থিতি খারাপ হয়। কয়েক বছর আগেও এমনই একটা ঘটনা ঘটেছিল, যখন একজন অভিনেতা পর্দায় নিজের বোনের সঙ্গে রোমান্স করেছিলেন।

    ছবি-প্রতীকী।
    নিজের বোনের সঙ্গে রোমান্স:

    আপনিও কি অবাক হচ্ছেন? কিন্তু এটা সত্যি। এই অভিনেতা আর কেউ নন, জনপ্রিয় কমেডিয়ান মেহমুদ। মেহমুদ নিজের মায়ের পেটের বোন মীনু মুমতাজের সঙ্গে একটি ছবিতে প্রেমিক-প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

    ছবির নাম কী?

    মিনু এবং মেহমুদ একসঙ্গে 'হাওড়া ব্রিজ' ছবিতে কাজ করেছিলেন। এই ছবিতে মেহমুদ আগে থেকেই কাজ করছিলেন। দুজনে 'হাওড়া ব্রিজ'-এর 'গোরা রং চুনরিয়া কালি' গানে পারফর্মও করেছিলেন।

    ‘বাধ্য হয়ে’ বোনের সঙ্গে কাজ করেছিলেন!

    উল্লেখ্য, সেই সময় মিনু এবং তাঁর পরিবার অর্থের অভাবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। মিনু পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাই অর্থ এবং ঘরের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি এই চরিত্রটি করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

    রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছিলেন মানুষ

    পর্দায় ভাই-বোনকে রোমান্স করতে দেখে সেই সময় জনগণ খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, মানুষ সড়কে নেমে প্রতিবাদ করেছিল এবং এই ধরণের কাস্টিংয়ের নৈতিকতা এবং সংবেদনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল।

    বিতর্কে মিনুর বক্তব্য

    বিতর্ক দেখে মীনু পরে বলেছিলেন যে তিনি কেবল অর্থের জন্য এই চরিত্রটি করেছিলেন, তাঁর এ ব্যাপারে কোন ধারণা ছিল না যে সমাজ এটিকে কীভাবে নেবে!

    বিয়ে করে বিদেশ চলে যান

    এই বিতর্কের পরে ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এর পরে মিনু আরও অনেক ছবিতে কাজ করেছিলেন। মীনু একজন পরিচালকের সঙ্গে বিয়ে করে বিদেশ চলে গিয়েছিলেন। তিনি কানাডায় বসবাস করছিলেন।

    ২০২১ সালে না ফেরার দেশে

    উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে মীনু মুমতাজের শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করেছিল এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি হারাতে শুরু করে। এরপর মেডিকেল পরীক্ষায় জানা যায় যে, তাঁর ব্রেন টিউমার আছে, যা ১৫ বছর ধরে অজান্তেই বেড়ে চলেছে। এরপর ২০২১ সালে মীনুর মৃত্যু হয়।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

