Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    প্রেম-চর্চার মাঝেই বড় খবর! এই ক্রিকেটার নিয়ম করে খাবার পাঠান মালাইকার বাড়িতে

    আজকাল একদিকে যেমন নিজের প্রেম জীবন নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন মালাইকা। অন্যদিকে এখন মালাইকাকে নিয়ে খবর এসেছে। আপনাকে বলতে চাই যে বছরের পর বছর ধরে মালাইকা অরোরার জন্য বাড়িতে রান্না করা খাবার প্রতি সপ্তাহে বিখ্যাত প্রাক্তন ক্রিকেটারের বাড়ি থেকে আসে।

    Published on: Mar 10, 2026 6:33 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা সবসময়ই কোনও না কোনও কারণে খবরের শিরোনামে থাকেন। তাঁর পেশাগত জীবনের চেয়ে, ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই চর্চা হয় বেশি। বলিউডের বেশ কিছু ছবিতে আইটেম ডান্সে দেখা মিলেছে মালাইকার। শুধু তাই নয়, বড় বড় রিয়েলিটি শো-র বিচারক হিসেবেও ছিলেন তিনিই। আপাতত যেমন মালাইকার প্রেমিক নিয়ে জোর চর্চা। আর তারই মাঝে আবার এক ক্রিকেটারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার খবর সামনে আসছে। আর এই সম্পর্ক এতটাই মাখোমাখো যে, সেই ক্রিকেটারের বাড়ি থেকে খাবারও আসে মালাইকার কাছে।

    কে এই প্রাক্তন ক্রিকেটার, যার বাড়ি থেকে খাবার আসে?

    তিনি আর কেউ নন, বিখ্যাত ক্রিকেটার নভজ্যোত সিং সিধু। নভজ্যোত সিং কেবল ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, রাজনীতিতেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। নভজ্যোত এবং মালাইকা অরোরা ভালো বন্ধু। ‘ইন্ডিয়া'জ গট ট্যালেন্ট’-এর সময় তাঁদের বন্ধুত্ব হয়, যেখানে দুজনেই ছিলেন বিচারকের আসনে। মালাইকা সম্প্রতি যখন ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’-তে আসেন, তখন তাঁদের এই বন্ধুত্ব সামনে আসে। দুজনের মধ্যে হওয়া মিষ্টি খুনসুটি প্রমাণ করছিল তাঁদের বন্ধুত্বের। আবার এই নিয়ে কপিল উত্যক্তও করছিল সিধুকে।

    সিধুর সঙ্গে মস্করা কপিলের

    শোর একটি অংশে, মালাইকা জানান যে, নভজ্যোত সিং সিধু প্রতি ১৫ দিন অন্তর তাঁকে সাদা মাখন, খাবার এবং গুড় পাঠান। শোয়ের উপস্থাপক কপিল শর্মা মালাইকার মন্তব্যে অবাক হন। এতে কপিল অবাক হওয়ার সুরে বলে ওঠেন, ‘পাজি, আপনি আমাকে ২০ বছর ধরে চেনেন, তবুও আপনি আমাকে কখনো গুড় বা মাখন কিছুই পাঠাননি’!

    কপিলকে ‘বাবাজিকা ঠুল্লু’ দেখান সিধু

    অর্চনা পুরণ সিং, মালাইকা আরোরা এবং দর্শকরা কপিলের মন্তব্যে হাসিতে ফেটে পড়েন। সিধু পিছু হটার পাত্র ছিলেন না, তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর ট্রেডমার্ক স্টাইলে প্রতিক্রিয়া জানান এবং মজা করে কপিলকে জনপ্রিয় ‘বাবাজিকা ঠুল্লু’ দেখান। তাঁদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এখানেই থেমে থাকেনি। মালাইকাকে নিয়ে শায়েরিও করতে দেখা যায় সিধুকে, যা অবশ্য প্রাক্তন ক্রিকেটার হামেশাই করে থাকেন শো-তে আগতঅতিথিদের জন্য।

    মালাইকার প্রেম-চর্চা

    মালাইকা আরোরা-র রেস্তোরাঁ সুইনির উদ্বোধনে কিছু ছবি আর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। সেখানে স্প্লিটসভিলা খ্যাত সোরাবের সঙ্গে দেখা যায় মাল্লাকে। সোরব নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এদিনের অনুষ্ঠানের একগুচ্ছ ছবি আর ২ টি ভিডিয়ো শেয়ার করে নেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ছবিতে তিনি মালাইকার সঙ্গে পোজ দিয়েছেন। একটি সেলফি ভিডিয়োতে তাঁকে জাপটে ধরতে দেখা যাচ্ছিল মালাইকাকে। পরে বিতর্ক বাড়তে ছবিগুলো মুছে ফেলেন।

    News/Entertainment/প্রেম-চর্চার মাঝেই বড় খবর! এই ক্রিকেটার নিয়ম করে খাবার পাঠান মালাইকার বাড়িতে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes