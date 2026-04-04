ধুরন্ধরের এই খলনায়ক পাকিস্তানে বিশেষ প্রশংসিত! প্রেমের বার্তা পাচ্ছেন অভিনেতা,
আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ' ছবিটি সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। ছবিতে পাকিস্তানি গ্যাং ওয়ারকে দেখানো হয়েছে। এখন এই নেতিবাচক চরিত্রটি পাকিস্তানের কাছ থেকে বেশ প্রশংসা পাচ্ছে।
বক্স অফিস কাঁপিয়ে দিয়েছে ‘ধুরন্ধর’ ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্রথম অংশের সাফল্যের পর ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তির পর থেকেই একের পর এক নতুন রেকর্ড গড়ে চলেছে। ছবির অসাধারণ সাফল্যের পাশাপাশি অভিনেতাদের অভিনয়ও বিশ্বজুড়ে প্রশংসা পাচ্ছে। বিশেষ করে এক অভিনেতার পারফরম্যান্স পাকিস্তান থেকেও ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।
এই অভিনেতা হলেন দানিশ পন্ডোর, যিনি ছবিতে রহমান ডাকাতের ভাই উজেইরের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দানিশ জানান, তিনি দেশ-বিদেশ থেকে বিপুল ভালোবাসা পাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু দর্শক তাঁর চরিত্রের জন্য ‘জাস্টিস ফর উজেইর’ দাবি করে মেসেজ পাঠাচ্ছেন। অনেকেই নিজেদের স্টোরি ও রিলসে তাঁকে ট্যাগ করছেন। দানিশ বলেন, দর্শকদের এই ভালোবাসার প্রতিদান দিতে তিনি যথাসম্ভব সবার মেসেজের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।
তিনি আরও জানান, পাকিস্তান থেকেও তাঁর কাছে প্রচুর প্রশংসাসূচক বার্তা আসছে। সেখানকার দর্শকরা তাঁর অভিনয় এবং ছবির মানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শুধু পাকিস্তান নয়, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও উত্তর আমেরিকা থেকেও তিনি প্রতিনিয়ত প্রশংসা পাচ্ছেন।
পরিচালক আদিত্য ধরের পরিচালনায় নির্মিত এই ছবি পাকিস্তানের রাজনীতি, গ্যাং ওয়ার, সন্ত্রাসবাদ, ভারতীয় সংসদে হামলা, কন্দাহার হাইজ্যাক এবং মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে সন্ত্রাসী আক্রমণের মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি। গল্পে দেখানো হয়েছে এক ভারতীয় গুপ্তচরের অভিযান, যিনি পাকিস্তানে গিয়ে শত্রুদের নির্মূল করেন। ছবিতে অভিনয় করেছেন সঞ্জয় দত্ত, আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল এবং রাকেশ বেদির মতো তারকারা।
বক্স অফিসের হিসেব বলছে, ‘ধুরন্ধর ২’ ইতিমধ্যেই বিশাল সাফল্য পেয়েছে। প্রথম সপ্তাহে প্রায় ৬৭৪.১৭ কোটি এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৬৩.৬৫ কোটি টাকা আয় করে ছবিটি মোট প্রায় ৯৬০ কোটির ব্যবসা করেছে। বিশ্বব্যাপী আয় ১৫০০ কোটিরও বেশি। খুব কম সময়ে এই রেকর্ড গড়ে ছবিটি ‘বাহুবলী ২’ ও ‘পুষ্পা ২’-এর মতো বড় ছবিগুলোকেও টক্কর দিতে প্রস্তুত।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।