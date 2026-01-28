Edit Profile
    Kapoor Family: রণবীর-করিনারা নন, কাপুর পরিবারে সবচেয়ে শিক্ষিত এই ছেলে, চাকরি করেন আমেরিকায়, বলুন তো কে?

    কাপুর পরিবারের একজন সদস্য আছেন যিনি তার দাদা এবং পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি একেবারেই। নিজের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশা বেছে নিয়েছেন। আর সবচেয়ে শিক্ষিত কাপুর তিনিই। 

    Published on: Jan 28, 2026 7:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    কাপুর-সন্তানদের কথা শুনলেই আমাদের মনে আসে করিনা-করিশ্মা-রণবীরদের কথা। যারা রীতিমতো রাজত্ব করছেন বলিউডে। তবে, পরিবারের একজন সদস্য আছেন যিনি তার দাদা এবং পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি একেবারেই। নিজের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশা বেছে নিয়েছেন। লিউডের লাইমলাইট থেকে দূরে, মার্কিন মুলুকে তৈরি করেছেন পরিচিতি।

    সবচেয়ে শিক্ষিত কাপুর কে?
    যেখানে বেশিরাগ কাপুররা নিজের জন্য বলিউডকেই বেছে নিয়েছেন, অথবা তাঁদের পরিবারের উত্তরাধিকারের কারণে লাইমলাইটে আসেন, এই মানুষটি নিজের জন্য অন্য জীবন বেছে নিয়েছিলেন। ইনি হলেন বিশ্বপ্রতাপ কাপুর।বিশ্বপ্রতাপ হলেন কিংবদন্তি অভিনেতা শাম্মি কাপুরের নাতি।

    শাম্মি গীতা বালির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাদের দুটি সন্তান হয়- আদিত্য রাজ কাপুর এবং কাঞ্চন কাপুর। আদিত্য বলিউডে ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টা করলেও কখনও সফল হননি। বি-টাউন ছেড়ে যাওয়ার পর, আদিত্য বিয়ে করেন প্রীতি কাপুরকে। এই দম্পতির ২ সন্তান হয়- ছেলে বিশ্বপ্রতাপ কাপুর এবং মেয়ে তুলসী কাপুর।

    আদিত্য কাপুরের মেয়ে তুলসি কাপুর সংগীতের জগতে প্রবেশ করেন। বহু বছর আগে, শাম্মী কাপুর একটি ওয়েবসাইট তৈরি করেছিলেন যেখানে তিনি তার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছিলেন এবং এতে বিশ্বপ্রতাপ কাপুর সম্পর্কেও তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশ্বপ্রতাপকে নিয়ে লেখা হয়েছিল, ‘আমার নাম বিশ্বপ্রতাপ রাজ কাপুর। আমি বিশু নামেও পরিচিত। আমার জন্ম ১৯৮৩ সালের ১৮ আগস্ট বোম্বের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে। আমার বাবার নাম আদিত্যরাজ কাপুর এবং মায়ের নাম প্রীতি কাপুর। আমি আমার বাবা-মা এবং দাদা-দাদির সঙ্গে বোম্বের (অধুনা মুম্বই) মালাবার হিলে থাকি।’

    বিশ্বপ্রতাপ কাপুর।
    শাম্মির তৈরি করা সেই ওয়েবসাইটে আরও লেখা, ‘আমি বোম্বে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যাসোসিয়েশনে পড়ি। আমার প্রধান আগ্রহ হল গাড়ি, কম্পিউটার, এয়ার রাইফেল শুটিং এবং বিমান। আমি স্কেল মডেলের গাড়ি সংগ্রহ করি। আমি একটি বড় সুপারকার কোম্পানিতে একজন টেস্ট ড্রাইভার হতে চাই।’

    একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, বিশ্বপ্রতাপ কাপুর হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করেন। আর তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই স্থায়ী হয়েছেন এবং একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছেন সেখানে।

