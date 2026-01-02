অক্ষয়ের এই সুপারহিট ছবির সিক্যুয়েল আসছে জলদি, ২০২৬-এই শ্যুট শুরু, নায়িকা রানি মুখোপাধ্যায়

অক্ষয়ের এই সুপারহিট ছবির সিক্যুয়েল আসছে জলদি, ২০২৬-এই শ্যুট শুরু, নায়িকা রানি মুখোপাধ্যায়
ওহ মাই গড ৩ ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে অক্ষয় কুমার ও রানি মুখোপাধ্যায়কে। শীঘ্রই শুরু হবে ছবির শুটিং।
অক্ষয় কুমারের ‘ওহ মাই গড’ ছবির দুটি পর্ব মুক্তি পেয়েছে। এখন ছবির তৃতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা চলছে। খবর, তৃতীয় পার্টে ৯০-এর দশকের দুজন সুপারস্টারকে দেখা যাবে। আর এই তারকারা হলেন অক্ষয় কুমার এবং রানি মুখোপাধ্যায়। ছবিটির শুটিং এই বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালেই শুরু হবে।
অক্ষয় কুমারের সেরা ছবিগুলির মধ্যে একটি হল 'ওহ মাই গড'। এখন ভক্তরাও ‘ওহ মাই গড ৩’ নিয়ে খুব উত্তেজিত। রানি মুখোপাধ্যায় ও অক্ষয় কুমার একসঙ্গে আসবেন। অক্ষয় কুমারের সবচেয়ে প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে একটি 'ওহ মাই গড' এবং রানি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছবিটি আরও বড় হচ্ছে। রানি মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ছবিতে নতুন কিছু দেখা যাবে।
শীঘ্রই ‘ওহ মাই গড ৩’-এর শুটিং শুরু হবে
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, ছবিটি এখনও প্রাক-প্রযোজনা পর্যায়ে রয়েছে এবং ছবির শুটিং ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হতে পারে। পরিচালক অমিত রাই এমন একটি গল্প তৈরি করেছেন যা আগের দুটি ছবির চেয়ে বড়, গুরুত্বপূর্ণ গল্প নিয়ে তৈরি। ছবিতে রানির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি আরও বড় হয়ে উঠেছে।
ওহ মাই গড সম্পর্কে
ওএমজি সম্পর্কে কথা বললে, এই ফ্র্যাঞ্চায়েজির প্রথম ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১২ সালে। 'ওহ মাই গড' পরিচালনা করেছেন উমেশ শুক্লা। ‘ওহ মাই গড’ ছবিটি বক্স অফিসে হিট প্রমাণিত হয়েছিল।
ওহ মাই গড ২ এসেছিল ২০২৩ সালে। এই ছবিতে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল পঙ্কজ ত্রিপাঠিকে। ওহ মাই গড ২ বক্স অফিসে হিট হিসাবে প্রমাণিত হয়।
ওহ মাই গডের আইএমডিবি রেটিং সম্পর্কে কথা বললে, চলচ্চিত্রটির রেটিং ৮.১। একই সময়ে, ও মাই গড ২-এর রেটিং ৭.৫। আপনারা জিও হটস্টারে ওহ মাই গড দেখতে পারেন। একই সময়ে, নেটফ্লিক্সে পাবেন ওহ মাই গড ২।