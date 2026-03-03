Guess the Actress: চিনতে পারছেন ফোকলা দাঁতের এই খুদেকে? মিষ্টি হাসির এই কন্যে এখন জি বাংলার নায়িকা!

Guess the Actress: চিনতে পারছেন ফোকলা দাঁতের এই খুদেকে? মিষ্টি হাসির এই কন্যে এখন জি বাংলার নায়িকা!
জি বাংলার জনপ্রিয় সিরিয়াল এই নায়িকাকে আজ কে না চেনে! এই পুরনো ছবি বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে তুমুল ভাইরাল। ফোকলা দাঁতে মিষ্টি হাসি দেওয়া এই খুদেকে প্রথম ঝলকে চিনে ওঠা সত্যিই কঠিন! হিন্টস- এই খুদে টলিপাড়ার স্টারকিড।
জি বাংলার পর্দায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজত্ব করছে এই খুদে। তাঁর ফোকলা দাঁত এখন নেই ঠিকই কিন্তু মিষ্টি হাসি আগের মতোই রয়েছে। বয়সও খুব বেশি বাড়েনি। আসলে মাত্র ১৫ বছর বয়সেই জি বাংলার লিডিং লেডি এই কন্যে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন।
দোলের আনন্দে মাতোয়ারা এই খুদে টলিপাড়ার নেপো-কিড। এই শব্দবন্ধে কোনও আপত্তিও নেই তাঁর। বরং নিজের পরিচয় নিয়ে গর্বিত সে। এই খুদে আর কেউ নয়, ‘কনে দেখা আলো’ সিরিয়ালের লাজু ওরফে সাইনা চট্টোপাধ্যায়। প্রয়াত অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা তার নিষ্পাপ অভিনয় আর মন ভোলানো হাসি ইতিমধ্যে জয় করে নিয়েছে অজস্র বাঙালির হৃদয়। দোলের আনন্দের মাঝে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সাইনা। এর মাঝেই তাঁর মা, সংযুক্তা পুরনো অ্যালবম থেকে বেশ ছবির কোলাজ ভিডিয়ো ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। যেখানে নায়িকাকে দেখে চিনতে পারা সত্যিই দুষ্কর!
জি বাংলার নয়া সেনসেশন:
‘কনে দেখা আলো’ সিরিয়ালের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন সাইনা। পর্দার লাজু চরিত্রটি তার অত্যন্ত সাবলীল অভিনয়ের গুণে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। বিশেষ করে তার হাসি, যা অনেক দর্শককেই মন মুগ্ধ করে, আজ সামাজিক মাধ্যমে ট্রেন্ডিং।
ফোকলা দাঁতের হাসি:
ভাইরাল হওয়া পুরনো ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট সাইনা, দোল উৎসবের মেজাজে মাতোয়ারা খুদে। পরনে সাদা ফ্রক, গালে রঙের ছোঁয়া আর সবথেকে আকর্ষণীয়— তার ফোকলা দাঁতের সেই স্বর্গীয় হাসি! ছবিটি পোস্ট করেছেন তার মা সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়। প্রয়াত বাবার সাথে কাটানো এই পুরনো মুহূর্তের এই স্মৃতি দেখে দর্শকদের চোখের কোণেও জল।
দর্শকদের প্রতিক্রিয়া
ছবিটি প্রকাশ হতেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয়েছে হইচই। কেউ কমেন্ট করেছেন, ‘ওরে বাবা! লাজু তো কত ছোট! চিনতেই পারিনি প্রথমে।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘সত্যিই খুব কিউট, ঠিক যেমন কনে দেখা আলো সিরিয়ালে!’ তার সাবলীল অভিনয় ক্ষমতা দর্শকদের একবাক্যে স্বীকার করিয়ে নিচ্ছে যে সাইনা কেবল মিষ্টিই নয়, অত্যন্ত প্রতিভাবান। অনকেই প্রয়াত অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করেছেন। বাবার পদচিহ্ন অনুসরণ করেই অভিনয়ের দুনিয়ায় পা দিয়েছে সাইনা।
আগামীর পথচলা:
খুব অল্প বয়সেই যে প্রতিভার স্বাক্ষর সাইনা রাখছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। জি বাংলার এই ছোট তারকা কেবল লাজু হিসেবে নয়, ভবিষ্যতে আরও বড় বড় কাজের মাধ্যমে বিনোদন জগতে নিজের অবস্থান মজবুত করবে, এমনটাই আশা করা যাচ্ছে।
