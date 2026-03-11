Edit Profile
    ‘পরকীয়া’য় মজেছেন বাবা? গোবিন্দা-সুনীতার ডিভোর্স-চর্চায় মুখ খুললেন মেয়ে টিনা

    গোবিন্দা এবং সুনীতা আহুজা বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেক আলোচনায় রয়েছেন। দু'জনের ডিভোর্সের খবরও পাওয়া গিয়েছিল মাঝে। এবার এই বিতর্কে মুখ খুলল মেয়ে টিনা।

    Published on: Mar 11, 2026 11:57 AM IST
    By Tulika Samadder
    বেশ কিছুদিন ধরেই গোবিন্দা এবং সুনিতা আহুজার মধ্যে ডিভোর্সের খবর সামনে আসছে। বর এক তরুণী অভিনেত্রীর সঙ্গে ‘পরকীয়া’য় মজেছেন, এমনই অভিযোগ সুনীতার। যদিও তিনি এসবের দায় সেই মেয়ের গাড়েই চাপিয়েছেন। তবে গোবিন্দার উপর তাঁর রাগ-অভিমান ফুটে উঠেছে। এখন, এই সমস্ত বিতর্কে মুখ খুলেছেন গোবিন্দার মেয়ে টিনা আহুজা।

    গোবিন্দা-সুনীতার ডিভোর্স-চর্চায় মুখ খুললেন মেয়ে টিনা।
    গোবিন্দা-সুনীতার ডিভোর্স-চর্চায় মুখ খুললেন মেয়ে টিনা।

    কী বললেন টিনা?

    টিনা বলেন, ‘আমরা মহিলারা অন্যদের জন্য এত কঠোর পরিশ্রম করি যে আমরা নিজেদের কথা ভাবি না। তাই আমি আমার মহিলার জন্য বিশেষ কিছু করতে চেয়েছিলাম।’

    ‘গত ২ বছর ভালো কাটেনি’

    এরপর টিনা বিবাহবিচ্ছেদের গুজবের জবাবে বলেন, ‘আমাদের জন্য দুই বছর খুব একটা ভালো ছিল না। অনেক উত্থান-পতন হয়েছে।’ গোবিন্দা-কন্যা আরও জানান যে, তিনি মাতে নারী দিবসে বিশেষ উপহারও দিয়েছেন।

    সুনীতা বলেন তিনি নিজের জন্য বাঁচতে চান

    টিনার এই কথার প্রসঙ্গ ধরে সুনীতা বলেন, ‘সবকিছুই সীমার মধ্যে থাকা উচিত। আমি আমার সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে, আমি নিজের জন্য বাঁচতে শুরু করেছি। আমি আরও বেশি কিছু পাওয়ার যোগ্য। এখন আমি নিজের জন্য বাঁচতে চাই।’

    এরপর মেয়ে টিনার উদ্দেশে বলেন, ‘যশ আর তুমি অনেক বড় হয়ে গিয়েছ।’ টিনা তাতে মাকে বলে, আমাদের নিজেদের উপর আস্থা রাখা উচিত। আমরা প্রায়শই অন্য মানুষের প্রেমে পড়ে, নিজেদেরকেই ভুলে যাই।

    পরকীয়া-র অভিযোগে কী ছিল গোবিন্দার জবাব?

    কয়েকদিন আগে, গোবিন্দা সুনিতার অভিযোগের বিষয়ে বলেছিলেন, ‘যেই কোমল নামে মেয়েটির ব্যাপারে সুনীতা এসব বলেছে, তাঁকে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই কারণে যে, সে এখনো চুপ আছে। আমি নিরাপদ বোধ করছি কারণ সে কারাপ কিছু বলেনি। কারণ আজকালকার তরুণরা তো কারও ব্যাপারে বাজে কথা বলতে একবারও ভাবেন না।’

    তাঁর নামে ওঠা অভিযোগে গোবিন্দার সাফাই ছিল, ‘কখন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি? আমার কোনও নায়িকাই বলতে পারবে না যে, আমি কাউকে হয়রানি করেছি বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করেছি।’

    গোবিন্দ আরও বলেন যে, সুনীতা যেভাবে নাম নিয়ে বলে বেড়াচ্ছে, তারপর যে কোনো তরুণ তারকা গোবিন্দার সঙ্গে কাজ করতে ভয় পাবে। এমনকী, সুনীতার আচরণের কারণে ক্ষমাও চান তিনি।

    টিনার আগে, পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য এই বিতর্কের বিষয়ে কথা বলেছেন এবং সকলেই বলেছেন যে, তাঁরা চান গোবিন্দা ও সুনীতার মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক হোক এবং তারা একসঙ্গে থাকুক।

