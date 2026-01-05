'প্লেন ওড়ালেই সে ভদ্রলোক নয়... ', দেবলীনার স্বামীকে ভদ্রতার পাঠ পড়ালেন তিথি
গত ৪ জানুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় আচমকাই একটি লাইভ পোস্ট করেন গায়িকা দেবলীনা নন্দী। প্রথমে সকলে ব্যাপারটি খুব সাধারণ ভাবে নিলেও পরে বোঝা যায় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত দেবলীনা।
গত ৪ জানুয়ারি সোশ্যাল মিডিয়ায় আচমকাই একটি লাইভ পোস্ট করেন গায়িকা দেবলীনা নন্দী। প্রথমে সকলে ব্যাপারটি খুব সাধারণ ভাবে নিলেও পরে বোঝা যায় মানসিকভাবে বিধ্বস্ত দেবলীনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বামীকে নিয়ে একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করলেও ভেতরে ভেতরে তিনি যে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন তা নিজের মুখে স্বীকার করলেন লাইভে।
শ্বশুরবাড়ির সকলকে নিয়ে সুখে থাকার চেষ্টা করলেও স্বামীর আপত্তি দেবলীনার মাকে নিয়ে। মাকে ছাড়তে হবে, এমন কথা বারবার শুনতে হয়েছে দেবলীনাকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই মা এবং স্বামীর মধ্যে কাউকেই না ছাড়তে পেরে অবশেষে মৃত্যুকেই বেছে নেয় দেবলীনা। বেশ কয়েকটি ঘুমের ওষুধ খেয়ে সুইসাইড করার চেষ্টা করেন তিনি।
আরও পড়ুন: ‘বড়মা আমার নাম গোত্র জানে, আজ তাড়াতাড়ি করুন... ‘,সকলের সুবিধার্থে তড়িঘড়ি পুজো সারলেন ’মানবিক’ দেব
দেবলীনার এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তাল হয়েছে নেট পাড়া। সকলেই নিজেদের মন্তব্য রেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। অন্যদের পাশাপাশি এবার অভিনেত্রী তিথি বসুকে দেখা গেল দেবলীনা প্রসঙ্গে কথা বলতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি বলেন, ‘এত সময় ছিল যখন মেয়েরা সিকিউরিটির জন্য বিয়ে করত কিন্তু এখন সেটা হয় না।’
অভিনেত্রী বলেন, ‘আমার মায়েদের বিয়ে দেওয়া হতো একটি সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য। কিন্তু এখন একটা মেয়ে বিয়ে করে সঙ্গী পাওয়ার জন্য। এমন একজন সঙ্গী যে তাকে সব সময় বুঝবে। এমন একজন সঙ্গী যার সঙ্গে দিনের শেষে সব কথা বলা যাবে। কিন্তু বিয়ের পর খুব স্বাভাবিকভাবেই একটি মেয়ের প্রায়োরিটি অনেকটাই পাল্টে যায়। নিজের থেকে বেশি ভালোবাসতে শুরু করে স্বামীকে।’
আরও পড়ুন: 'ছেলের জন্য কিছু বলিনি... ', সত্যিই কী আলাদা হয়ে গেল জয়জিৎ-শ্রেয়ার পথ?
ছোট পর্দার অভিনেত্রী বলেন, ‘সেই মেয়েটিকে যখন সমানে আঘাত করা হয় তখন তার পক্ষে সেই আঘাত সহ্য করা কঠিন হয়ে যায়। আজ একটা কথাই মনে হচ্ছে একজন পাইলট হলেই সে ভদ্রলোক হয় না। পাইলট বা নেভি আপনি যাই হন না কেন, একজন ভদ্রলোক হওয়ার জন্য মিনিমাম বুদ্ধি প্রয়োজন হয়। আর আপনি যদি একজন ভদ্র মানুষ হন তাহলে পড়াশোনা বা চাকরি কোনওটা না থাকলেও চলে যায়।’
প্রসঙ্গত, দেবলীনার বন্ধু সায়ক গতকাল একটি পোস্ট করেছেন যা দেখে বোঝা গিয়েছে দেবলীনা এখন অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন। চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং বিপদমুক্ত আছেন। কিন্তু মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ হতে এখন অনেকটাই সময় লেগে যাবে তাঁর।