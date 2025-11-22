Edit Profile
    'যার যখন যেটা হওয়ার... ', দিতিপ্রিয়ার সাফল্য দেখে কি হিংসা হয় তিথির?

    তিথি বসু বললেই ভেসে ওঠে স্টার জলসার একটি জনপ্রিয় ধারাবাহিক মা- এর কথা। একটা সময় রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিথি বসু। কিন্তু দীর্ঘদিন ক্যামেরার সামনে আসেননি তিনি। অন্যদিকে একই সঙ্গে পথ চলা শুরু হয়েছিল আর এক অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়ের, যে নামটা আজ একটি জনপ্রিয় নাম হয়ে উঠেছে।

    Published on: Nov 22, 2025 10:30 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    তিথি বসু নামটা বললেই সবার আগে চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্টার জলসার একটি জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘মা’- এর কথা। একটা সময় এই ধারাবাহিকে অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তিথি বসু। কিন্তু দীর্ঘদিন ক্যামেরার সামনে আসেননি তিনি। অন্যদিকে একই সঙ্গে পথ চলা শুরু হয়েছিল আর এক অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়ের, যে নামটা আজ টেলি ইন্ডাস্ট্রির একটি জনপ্রিয় নাম হয়ে উঠেছে।

    একইসঙ্গে পথ চলা শুরু হওয়া সত্বেও আজ দুজনে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একজন সাফল্যের শিখরে এবং অন্যজন এখনও নতুন কাজের সন্ধানে। দিতিপ্রিয়াকে দেখে কতটা হিংসে হয় তিথির? সম্প্রতি সান্তনুর সঙ্গে কথোপকথনে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আনেন তিথি।

    আরও পড়ুন: 'আপনাদের সবার অনুরোধেই... ', অবশেষে মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন অহনা

    তিথি বলেন, ‘ও আজকে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তাতে আমি ভীষণ খুশি। আমি যদি ওকে নিয়ে হিংসাও করি, তাতেও কোন লাভ হবে না। আর আমি একবার শুনেছিলাম ওর বাবা অসুস্থ ছিল ও কতটা কষ্ট করে আজ এই জায়গায় দাঁড়িয়েছে। সত্যি খুব ভালো লাগে আজ ওর সাফল্য দেখে।’

    তিথি আরও বলেন, ‘আমি একসময় আমার জীবনে অনেকটা খারাপ সময় দেখেছি। আমার বাবা হয়তো অসুস্থ ছিলেন না কিন্তু আমি অন্যরকম খারাপ সময় দেখেছি। তাই আবার মনে হয় যে ও যে সফল হয়েছে তাতে বাহবা দেওয়া উচিত।’

    দিতিপ্রিয়াকে নিয়ে হিংসে করার প্রসঙ্গে তিথি বলেন, ‘আমার মনে হয় আমি যদি কষ্ট দুঃখ মনে রেখে দেই তাতে কোনও লাভ হবে না। আমার যদি ওকে দেখে মনেও হয় যে ও যা পেয়েছে আমি কেন পাচ্ছি না, হয়তো আমার যখন সফলতা ছিল তখন অন্য কেউ আমাকে দেখে এ কথা ভেবেছিল। যখন যেটা যার পাওয়ার কথা, তখন সে সেটা পাবেই।’

    আরও পড়ুন: টলি-বলি কাঁপিয়ে আবার ছোট পর্দায় প্রসেনজিৎ, ধারাবাহিকে অভিনয় করবেন নাকি?

    নতুন কাজ নিয়ে তিথি বলেন, ‘সত্যি কথা বলতে আমি একটা এমন চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম যে গোটা ধারাবাহিক জুড়ে শুধু কেঁদেই গিয়েছিল। আমি এখন অন্যরকম একটা চরিত্র অভিনয় করতে চাইছি। একটা সময় আমার কাছে অফার এসেছিল কিন্তু তখন আমার পড়াশুনা আমার কাছে প্রধান প্রায়োরিটি ছিল। এখন যখন আমি কাজ খুঁজছি তখন আমি তেমন কাজ পাচ্ছি না।’

    সবশেষে তিথি বলেন, ‘হয়তো সুযোগ আর সময় দুটো একসঙ্গে ম্যাচ করেনি বলে আমি এতদিন ধারাবাহিক থেকে দূরে রয়েছি। তবে আমি বিশ্বাস করি একটা সময় আসবে যখন আমি আমার মনের মত কাজ পাব। ভালো চরিত্র পেলে অবশ্যই আবার ফিরে আসব কাজে। ততদিন সেই খোঁজ জারি থাক।’

