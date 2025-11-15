রক্তে ভাসল শ্যুটিং ফ্লোর, তড়িঘড়ি ডাক্তারের কাছে ছুটলেন তিয়াসা, হঠাৎ কী হল?

এই মুহূর্তে স্টার জলসার অনুরাগের ছোঁয়া ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন তিয়াসা লেপচা। ধারাবাহিকের গল্প শেষ হয়ে একেবারে অন্যরকম গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ধারাবাহিক, যদিও নাম একই রাখা হয়েছে। এই ধারাবাহিকে স্বস্তিকা ঘোষ ছাড়া আর পুরনো কোনও শিল্পী অভিনয় করছেন না।
দ্বিতীয় সিজনে অভিনয় করছেন রাহুল মজুমদার, স্বস্তিকা ও তিয়াসা। প্রথম গল্পের মতো দ্বিতীয় গল্পটিও মানুষের বেশ মনে ধরেছে। টিআরপির দিক থেকেও নেহাত পিছিয়ে নেই ধারাবাহিকটি। এবার এই ধারাবাহিকে অভিনয় করতে গিয়েই রক্তারক্তি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলেন অভিনেত্রী তিয়াসা লেপচা।
এই মুহূর্তে ধারাবাহিকের টানটান উত্তেজননা পর্ব চলছে। একটি দৃশ্যে তিয়াসাকে লোহার বড় ফুলদানি ছুঁড়ে ফেলার কথা ছিল। চিত্রনাট্য অনুযায়ী সেই দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়েই বড় বিপত্তি ঘটিয়ে বসলেন অভিনেত্রী। যদিও বড়োসড়ো কিছু ঘটেনি, কিন্তু তাও চিকিৎসকের কাছে ছুটতে হয়েছে অভিনেত্রীকে।
আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, ‘একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। লোহার ফুলদানি ছুঁড়তে গিয়ে সেটা আমার হাঁটুতে এসে লাগে। হাঁটু অনেকটা কেটে যায়। অনেকটা রক্ত বের হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইনজেকশন নিতে হয় আমাকে।’
তবে তিয়াসা জানিয়েছেন, তিনি এখন অনেকটাই সুস্থ আছেন। পায়ের ব্যথা আগের থেকে কম। কাজ করতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। তবে আগের থেকে একটু সাবধানে থাকতে হচ্ছে তাঁকে।
প্রসঙ্গত, ‘শ্যামা’ হয়ে 'কৃষ্ণকলি' ধারাবাহিকের হাত ধরে ছোটপর্দায় পা রাখেন তিয়াসা। অভিনেত্রীকে বিনোদন জগতে আসার ক্ষেত্রে তাঁর প্রাক্তন স্বামী সুবান রায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তিয়াসাও অবশ্য সেই কথা বারবারই স্বীকার করেন। নায়িকা ভালোবেসে সুবানের সঙ্গে ঘর বেঁধেছিলেন। বিনোদন জগতেও অভিনেত্রী পা রাখেন বিয়ের পড়েই।
কিন্তু তারপর নানা কারণে সুবানের সঙ্গে ডিভোর্স হয় তিয়াসার। আর তারপর থেকেই নানা কটাক্ষ ধেয়ে আসে নায়িকার দিকে। অনেকে দাবি করেন, সাফল্য পেয়ে স্বামীকে নাকি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি! অবশ্য এই প্রসঙ্গে বেশ কড়া জবাব দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তারপর তিয়াসার সঙ্গে নাম জড়ায় ছোটপর্দার পরিচিত মুখ সোহেল দত্তর সঙ্গে।