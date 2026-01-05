Edit Profile
    DEV: নাম নেই খসড়ায়, SIR-এ ডাক TMC সাংসদ দেব ও তাঁর পরিবারকে, ঢাকঢোল পিটিয়ে যাওয়ার নিদান কুণালের

    DEV: প্রজাপতি ২-এর সাফল্যের মাঝেই আজব ঝামেলা দেবের জীবনে। এসআইআরের খসড়ায় নাম নেই তারকা সাংসদের। 

    Published on: Jan 05, 2026 1:50 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    খসড়ায় নাম নেই! তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেবকে এবার তলব এসআইআর শুনানিতে। রাজ্যে জোরকদমে চলছে এসআইআরের শুনানি পর্ব। সেখানেই ডাকা হল তারকাকে। জানা গিয়েছে, তারকা সাংসদ এবং তাঁর পরিবারের তিনজনকে ডাকা হয়েছে এসআইআর শুনানিতে। এই খবর প্রকাশ্যে এনেছেন দেবের এলাকার কাউন্সিলর মৌসুমী দাস।

    এখন দেখার শুনানিতে ব্যস্ত দেব হাজিরা দেন কিনা । সূত্রের খবর, তাঁর আরবানা আবাসনের ফ্ল্যাটে ইতিমধ্যেই নোটিশ গিয়েছে। কিন্তু কেন শুনানিতে ডাক পেলেন দেব? সূত্রের খবর, ফর্মের নিচে থাকা অংশ, যেখানে ২০০২ সালের লিঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার কথা তারকা সাংসদের তরফে নাকি সেটাই ফিল-আপ করা হয়নি।

    ওদিকে দেবকে তলবের ঘটনায় রেগে আগুন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। দলের তিনবারের জয়ী সাংসদ দেব। গোটা বাংলা তাঁকে এক ডাকে চেনে। তিনি বাংলার গর্ব। অহেতুক হয়রানি নিয়ে সরব হয়েছে কুণাল ঘোষ। আজকালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘অন্যায়ভাবে হয়রান করছে নির্বাচন কমিশন’। কুণাল ঘোষ পালটা বলেন, দেবের উচিত ‘ঢাকঢোল পিটিয়ে’ এসআইআর শুনানিতে হাজির হওয়া। কারণ 'এরপর যাঁরা ডেকেছে, তাঁরা ওই বিপুল ভিড় সামলাবে।'

    এখানে উল্লেখ্য, এর আগে কবি জয় গোস্বামীও ডাক পেয়েছিলেন এসআইআর-এর শুনানিতে। তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন কবির মেয়ে। দেবই নন, জানা গিয়েছে, ক্রিকেটার মহম্মদ সামিরও ডাক পড়েছে এসআইআর-এর শুনানিতে। তবে খেলা নিয়ে ব্যস্ত সামি সোমে হাজিরা দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।

    প্রসঙ্গত, গত ২৫শে ডিসেম্বর বক্স অফিসে মুক্তি পেয়েছে দেবের প্রজাপতি ২। বক্স অফিসে ভালো ফল করেছে পরিচালক অভিজিৎ সেনের এই ছবি। রবিবারই নৈহাটীর বড়মার কাছে পুজো দিতে গিয়েছিলেন তারকা। সঙ্গী পরিচালক-সহ অভিনেত্রী জ্যোর্তিময়ী। নতুন বছরে একগুচ্ছ ছবির ঘোষণা করেছেন দেব। অগস্টে বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমূল হকের জীবনীচিত্র নিয়ে হাজির হবেন। পুজোয় আসছে দেবের কেরিয়ারের ৫১তম ছবি। নায়িকা শুভশ্রী। দেশু জুটির ছবি ঘিরে উন্মাদনার পারদ চড়ছে। পাশাপাশি টনিক ২ এবং খাদান ২-এর ঘোষণাও সেরেছেন দেব।

