ধর্মেন্দ্রর স্মৃতি আঁকড়ে নতুন পথে পা বাড়ালেন সদ্য়বিধবা হেমা, পাশে বন্ধু শক্রঘ্ন সিনহা

ধর্মেন্দ্রর স্মৃতি আঁকড়ে নতুন পথে পা বাড়ালেন সদ্য়বিধবা হেমা, পাশে বন্ধু শক্রঘ্ন সিনহা
দুজনের রাজনৈতিক দল আলাদা। কিন্তু তার বাইরে হেমা ও শক্রঘ্ন দীর্ঘদিনের বন্ধু। বিজেপি সাংসদের নতুন বাড়িতে হাজির তৃণমূলের শক্রঘ্ন।
গত বছরের ২৪ নভেম্বর ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। বয়সজনিত সমস্যায় ৮৯ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। শোকস্তব্ধ বলিপাড়ার সেই মেঘ কিছুটা কেটেছে ঠিকই, কিন্তু স্মৃতি আজও অমলিন হি-ম্যান। সম্প্রতি দেশের রাজধানীতে ‘ড্রিম গার্ল’ হেমা মালিনীর নতুন বাসভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহ-অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। সস্ত্রীক সেই সফরে যেন মিশে থাকল শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্বের এক অনন্য মিশেল।
পুরনো বন্ধু, নতুন বাড়ি:
দিল্লিতে হেমার নতুন বাড়িতে শত্রুঘ্নর আগমন ছিল অনেকটা পারিবারিক পুনর্মিলনের মতো। ‘শটগান’ নিজেই এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে সেই মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছেন। সেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে হেমার হাতে ফুলের স্তবক তুলে দিতে। তবে সব ছাপিয়ে নজর কেড়েছে দেওয়ালে টাঙানো ধর্মেন্দ্রর বিশাল একটি ছবির সামনে শত্রুঘ্নর দাঁড়িয়ে থাকার মুহূর্তটি। বন্ধুর প্রয়াণের পর তাঁর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানোর এই দৃশ্য ভক্তদের চোখে জল এনেছে।
দক্ষিণী আতিথেয়তা:
শত্রুঘ্ন জানান, হেমার বাড়িতে তাঁকে চমৎকার দক্ষিণ ভারতীয় খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছে। অভিনেতার কথায়, ‘হেমার নতুন বাড়িতে আসার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। তাঁর আতিথেয়তা বরাবরই প্রশংসনীয়। আমরা পুরনো দিনের অনেক কথা ভাগ করে নিলাম।’ রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও দুই বর্ষীয়ান তারকার এই সাক্ষাৎ যেন এক টুকরো স্বস্তি বয়ে এনেছে।
স্মৃতির সরণি:
উল্লেখ্য, গত বছর ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণের পর মুম্বই ও দিল্লিতে দু’টি আলাদা শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। মুম্বইয়ে সানি দেওল ও ববি দেওলের আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় গোটা বলিউড। অন্যদিকে, ১১ ডিসেম্বর দিল্লিতে ড. আম্বেদকর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আয়োজিত বিশেষ প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, নির্মলা সীতারামন সহ তাবড় রাজনীতিকরা। শত্রুঘ্নর এই সফর যেন সেই শোকাতুর মুহূর্তের পর হেমা এবং তাঁর দুই মেয়ে এষা ও অহনাকে মানসিক ভরসা দেওয়ার এক আন্তরিক প্রচেষ্টা।
সময় বদলেছে, পর্দা থেকে বিদায় নিয়েছেন ‘বীরু’, কিন্তু শত্রুঘ্ন ও হেমার এই সৌজন্য সাক্ষাৎ প্রমাণ করে দিল যে— ‘শো মাস্ট গো অন’।