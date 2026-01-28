Edit Profile
    Dev-Rachana: '১২ বছরে আমি পারলাম না….', মমতার সামনে রচনার প্রশংসায় দেব, লজ্জায় লাল দিদি নং ১

    ১২ বছর ধরে তৃণমূলের সাংসদ দেব। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে আজও নিজেকে আনাড়ি হিসাবেই তুলে ধরতে ভালোবাসেন ঘাটালের এমপি। এদিন রচনার তুখোড় রাজনীতিক মনোভাবের প্রশংসা করলেন দেব। 

    Published on: Jan 28, 2026 5:45 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    রাজনীতির মঞ্চে দিদি নাম্বার ১-এর উপস্থিতি যে এতটা ধামাকাদার হবে, তা হয়তো খোদ দেব-ও কল্পনা করেননি। পূর্বঘোষণা মতোই বুধবার সিঙ্গুরে উপস্থিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজির ছিলেন হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্য়ায় এবং ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব (দীপক) অধিকারী। সিঙ্গুরের এই সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মমতা।

    সিঙ্গুরের সভায় রচনার তেজস্বী বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ টলিউডের ‘খোকাবাবু’। মাইক হাতে নিয়ে দেব যা বললেন, তাতে হাসির রোল উঠল জনসভায়, আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে (পড়ুন মিষ্টি লজ্জায়) পড়লেন রচনা।

    বক্তব্যের শুরুতেই দেব বলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম এখানে এসে দু-তিনটে লাইন বলে দেব। কিন্তু রচনাদি এত ভালো স্পিচ দিলো। আমি ১২ বছর সাংসদ হয়ে এত ভালো স্পিচ দিতে পারলাম না। রচনাদি দেড় বছরে (রচনার সংসদ হিসাবে সময়কাল)) দিয়ে গেল। কী ডায়লগ দিলে, বাপ রে বাপ!’

    লজ্জায় লাল ‘দিদি নাম্বার ১’: দেবের মুখে এমন দরাজ প্রশংসা শুনে পাশে বসে থাকা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাসতে থাকেন। তাঁর অভিব্যক্তিই বলে দিচ্ছিল, দেবের এই ‘কমপ্লিমেন্ট’ তিনি একেবারেই আশা করেননি। উপস্থিত জনতাও দেব-রচনার এই মিষ্টি সমীকরণ দেখে হাততালিতে ভরিয়ে দেয়। হাসির রেখা ফুটে ওঠে মমতার ঠোঁটের কোণেও।

    দেব-রচনার রসায়ন: দেব আরও বলেন যে, পর্দার মতো রাজনীতির ময়দানেও রচনা যেভাবে মানুষের মন জয় করছেন, তাতে আগামী দিনে তিনি একজন দক্ষ নেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। দেবের এই বক্তব্য বুঝিয়ে দিল, ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়রের প্রতি তাঁর সম্মান কতটা গভীর।

    ওদিকে ইন্ডাস্ট্রির সূত্রে দেব-রচনার রসায়ন অনেক পুরোনো। দেবের কেরিয়ারের প্রথম ছবি ২০০৬ সালের 'অগ্নিশপথ'। আর সেই ছবিতে দেবের বিপরীতে নায়িকা হিসেবে ছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনাই দেবের প্রথম নায়িকা। ইন্ডাস্ট্রিতে একদম নতুন আর লাজুক এক তরুণ দেব, তখন রচনা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত সুপারস্টার। সেই সময় রচনার পাশে দাঁড়াতেও দেবের বুক ঢিপঢিপ করত। তারপর কেটে গিয়েছে অনেকটা সময়। এখন দেব ইন্ডাস্ট্রির সুপারস্টার। তবে সিনিয়র রচনার প্রতি তাঁর অগাধ সম্মান অটুট রয়েছে।

    সিঙ্গুরের এই মঞ্চ থেকে দেব কেবল নিজের দলের প্রচারই করলেন না, বরং রচনার আত্মবিশ্বাসকে এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিলেন। ভিডিওটি এখন ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে ঝড়ের গতিতে ঘুরছে।

