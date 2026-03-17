Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Guess Who: এই চশমা চোখের ছেলেটা এখন টলিউডের সুপারস্টার! দেখেই চমকে যান উত্তম কুমারের নাতি

    নিজেদের ছোটবেলার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে থাকেন অনেক টলিপাড়া তারকা। আর কখনও কখনও এই ছবি দেখে সহ-অভিনেতারাও অবাক হয়ে যান! কে বলবে, চশমা পরা এই ছেলে এখন কাঁপাচ্ছে টলিউড।

    Mar 17, 2026, 23:21:24 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলুন তো কে?
    ঠিক এমনটাই ঘটে টলিপাড়ার এই তারকার সঙ্গে। ছোটবেলার ছবি শেয়ার করেন অঙ্কুশ হাজরা নিজেই। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমার মনে হয় ক্লাস এইট… নিশ্চিত নই’। আর সেই ছবিতে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন গৌরব চট্টোপাধ্যায়। কমেন্ট করেছেন, ‘এটা কে?’

    ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে অঙ্কুশ স্কুলের ইউনিফর্মে, চশমা পরে, এক পা গ্রিলের উপর তুলে নায়কের মতো ভঙ্গিতে পোজ দিয়েছেন। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন বেশ রোগা, কিন্তু ছবি দেখে বোঝা যায় সেই নায়কীয় ভঙ্গি তাঁর জন্ম থেকেই! এখন অবশ্য শরীরচর্চার দৌলতে, অঙ্কুশের সিক্স প্যাকে মজে থাকেন তাঁর মহিলা ভক্তরা।

    প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে 'কেল্লাফতে' দিয়ে অভিনয়ে পা রাখেন অঙ্কুশ হাজরা। এরপর ‘জামাই ৪২০’, ‘কেলোর কীর্তি’, ‘জুলফিকর’, ‘বলো দুগ্গা মাই কী’র মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন। রিয়েলিটি শো-র সঞ্চালক হিসেবেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।

    অবশ্য এখন আর শুধু অভিনয়েই আটকে নেই তিনি। ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট তিনি নিজের প্রযোজন সংস্থা অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচারস লঞ্চ করেন। প্রথম প্রযোজিত ছবি হিসেবে তিনি ওই একই বছরে আসে ‘মির্জা পার্ট ১’। এরপর আসে নারী চরিত্র বেজায় জটিল। দুটিতেই নায়ক তিনি, আর নায়িকা হলেন তাঁর প্রেমিকা ঐন্দ্রিলা সেন। ছবি দুটোই সেভাবে বক্স অফিসে সাফল্য পায়। বিশেষ করে ভরাডুবি হয় নারী চরিত্র বেজায় জটিলের।

    সঙ্গে অঙ্কুশকে বিভিন্ন টেলিভিশন শো‑তে হোস্ট এবং বিচারক হিসেবেও দেখা গিয়েছে, বিশেষ করে ডান্স বাংলা ডান্স। কিছুদিন আগে অঙ্কুশ অনলাইন বেটিং অ্যাপ সম্পর্কিত একটি মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (ইডি)‑র সমনেও পড়েন, যা টলিপাড়ায় আলোচনার বিষয় ছিল।

    এদিকে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ঐন্দ্রিলা সেনের সঙ্গে প্রেমও চর্চায়। প্রায় ১৫ বছরের প্রেমজীবন, কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই এড়িয়ে যান তাঁরা। অঙ্কুশ আর ঐন্দ্রিলা জুটিকে একসঙ্গে প্রথমবার বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল ‘ম্যাজিক’ সিনেমায়। এক সাক্ষাৎকারে অঙ্কুশ জানিয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে ঐন্দ্রিলার পরিচয় হয় জিমে। ঐন্দ্রিলা অঙ্কুশের থেকে সাত বছরের ছোট। তাই যখন জিমে দেখা হয় তখন একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। এরপর ঐন্দ্রিলার সঙ্গে অঙ্কুশ প্রায়ই আড্ডা মারতেন, ঘুরতে যেতেন। তারপর ধীরে ধীরে কখন যে একে-অপরের প্রেমে পড়ে যান, তা বোঝেননি নিজেরাও।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes