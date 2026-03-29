    Rahul Banerjee Death: অস্তাচলে অরুণোদয়! ‘দমবন্ধ লাগছে’, ৪৩ বছরেই রাহুলের অকাল মৃত্যু,ভেঙে পড়ছে টলিউড

    Rahul Banerjee Death: জলে ডুবে মৃত্যু অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোাপাধ্যায়। তালসারিতে তলিয়ে গেলেন অভিনেতা! মাত্র ৪৩ বছর বয়সে অভিনেতার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ইন্ডাস্ট্রি। 

    Mar 29, 2026, 20:49:19 IST
    By Priyanka Mukherjee
    রবিবার সন্ধ্য়ায় সূর্য যেন চিরতরে ডুবে গেল টলিউডে! অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই! তাঁকে আমরা সকলে চিনি রাহুল নামে। চিরদিনই তুমি যে আমার ছবিতে দর্শককে কাঁদিয়ে ছেড়েছিল যে নবাগত, কে জানতো বছর ১৮ ব্যাবধানে সবাইকে কাঁদিয়েই চলে যাবেন তিনি। প্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৩ বছর। দীঘার কাছে তালসারিতে শ্যুটিং করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন অভিনেতা। ভোলে বাবা পার করেগা-র শ্যুটিংয়ে দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারালেন রাহুল।

    অস্তাচলে অরুণোদয়! ‘দমবন্ধ লাগছে’, ৪৩ বছরেই রাহুলের অকাল মৃত্যু,ভেঙে পড়ছে টলিউড
    অস্তাচলে অরুণোদয়! 'দমবন্ধ লাগছে', ৪৩ বছরেই রাহুলের অকাল মৃত্যু,ভেঙে পড়ছে টলিউড

    সিরিয়ালের সূত্রে নিবিড় বন্ধন তাঁদের। রাহুলের অকাল মৃত্য়ুতে ভেঙে পড়েছেন রণজয়। তিনি ফেসবুকে লেখেন, ‘দাদা, অভিভাবক কে হারালাম। অদ্ভুত ব্ল্যাঙ্ক লাগছে সবটা .. সবটা হঠাৎ করেই কেমন থমকে গেছে ... দমবন্ধ লাগছে’।

    ইন্ডাস্ট্রিতে রাহুলের নেমশেক রাহুল মজুমদার। তিনি অভিনেতার স্মরণে লেখেন, ‘কিছু বলব না, কিছু লিখবও না— কারণ জানি তুমি এসব একদম পছন্দ করো না।টিকিট কেটে হলে গিয়ে ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ দেখা থেকে শুরু করে, তোমার সাথে স্ক্রিন শেয়ার করা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারা, একসাথে ক্রিকেট খেলা কিংবা শাহরুখ খানের সিনেমা দেখতে যাওয়া— বলতে থাকলে শেষ হবে না… সারা জীবন তুমি আমার ‘রাহুল দা’ হয়েই থেকো। ভুল করলে শাসন করার সেই দাদা হয়েই থেকো। বিশ্বাস করো, এসব আমার সারা জীবন মনে থাকবে।’

    দেশের মাটি সিরিয়ালে একসঙ্গে কাজ করেছেন শ্রুতি দাস ও রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেই সিরিয়ালের একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, 'আয় আর একটি বার আয় রে সখা…………. ও রাজা দা……….!!!!!!!!!!

    ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র অভিনেতা খরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট ভাই রাহুলের মৃত্যুতে হতভম্ব তিনি। বললেন, ‘এই তো কিছুদিন আগে আমরা শ্যুটিং করলাম। আমাকে বলল দাদা আমার পডকাস্টে এসো। আমি বললাম, যাব। শুনলাম তো শ্যুটিং চলছিল। ওতোজন লোক ছিল, কী করে ঘটল বুঝতেই তো পারছি না’।

    ভোলে বাবা পার করেগার প্রথম সিজনের নায়ক নীল ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘আমি সত্যি জানি না কী বলব! আমি এই সিরিয়ালটার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। দাদা, সেই সিরিয়ালের শ্য়ুটিংয়ে গিয়েছিল। কী বলব, কী বলা উচিত। এটা অত্য়ন্ত দুর্ভাগ্য়জনক। সকলকে বলব, সুস্থ থাকুন। নিজেদের খেয়াল রাখুন’।

    বামপন্থার আদর্শে বিশ্বাসী দুজনেই। রাহুলের এই অকাল মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না শ্রীলেখা মিত্র। তিনি লেখেন, ‘কী করে ঘটল এই অসম্ভব দুর্ঘটনা। তদন্ত হোক। মাস কয়েক আগেই তো একসঙ্গে শ্যুটিং করলাম। অবিশ্বাস্য়'।

    নিজের অজিতকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ পরিচালক অরিন্দম শীল। রাহুলের মৃত্যুতে অভিনেত্রী বিদিপ্তা চক্রবর্তী জানান, ‘আমি কলকাতায় নেই। ফিরছি। আমার শরীর খারাপ লাগছে। ওহ আমার বড় প্রিয় ছিল। খুব কাছের ছিল। এত ট্যালেন্টেড, শিক্ষিত একটা ছেলে। টলিউডের অভিনেতা মহলে খুব বিরল ওর মতো ছেলে। আমাদের একসঙ্গে বই পড়ার নেশা, নাটক করার নেশা। এত বড়দের সম্মান দিতে জানত, মহিলাদের সম্মান দিতে জানতো। একটা ভালো মানুষ, জানি না….এটা যাওয়ার বয়স? জানি না, কাকিমা (রাহুলের মা), প্রিয়াঙ্কা, সহজের সামনে কী করে গিয়ে দাঁড়াব'।

    এই মূহুর্তে স্টার জলসার ভোলে বাবা পার করেগা ধারাবাহিকে অভিনয় করছিলেন রাহুল। সেই সিরিয়ালের শ্যুটিংয়েই তালসারিতে গিয়েছিলেন, সেখানেই তলিয়ে গেলেন অভিনেতা।

    গত কয়েকদিন ধরেই তালসারিতে ছিল গোটা ইউনিট। রবিবারও সকাল থেকে শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন রাহুল। বিকেলের দিকে শুটিং শেষ হয়। প্যাক আপের পর একাই জলে নামেন রাহুল। রাহুলের সহ-অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্রও ছিলেন দুর্ঘটনাস্থলের নিকটেই। তবে তিনি সৈকতেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিই প্রথম রাহুলদা ডুবে যাচ্ছেন বলে চিৎকার করে ওঠেন।

    প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, খুব সম্ভবত রাহুলের পা আটকে গিয়েছিল চড়ায়। জানা গিয়েছে, তাঁকে টেকনিশিয়ানরা উদ্ধার করে দীঘা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান টেকনিশিয়ানরা। সন্ধ্যা ৬টার আশেপাশে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত হলে ঘোষণা করেন চিকিৎকরা। রবিবার, হাসপাতালেই থাকবে অভিনেতার দেহ। জানা গিয়েছে, সোমবার কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হবে অভিনেতার মরদেহের। ইতিমধ্যেই তালসারি মেরিন পুলিশ স্টেশন (ওড়িশার অন্তর্গত) যোগাযোগ করেছে দীঘা পুলিশের সঙ্গে। কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা? রাহুল কি সাঁতার জানতেন না? কেন সমুদ্রের গভীরে গিয়েছিলেন তিনি? একাধিক প্রশ্নের উত্তর অধরা।

      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    News/Entertainment/Rahul Banerjee Death: অস্তাচলে অরুণোদয়! ‘দমবন্ধ লাগছে’, ৪৩ বছরেই রাহুলের অকাল মৃত্যু,ভেঙে পড়ছে টলিউড
