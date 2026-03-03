Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    জমিয়ে নাচ শুভ্রজিৎ-প্রিয়াঙ্কার! রাহুল থেকে গৌরব, নবনীতা টলি-তারকাদের দোল কেমন কাটল?

    বসন্ত মানেই রং। আর আজ সেই রঙের উৎসব। দেশ তথা রাজ্য জুড়ে আজ সকলেই মেতে উঠেছিলেন দোল উৎসব। ব্যতিক্রমী নন টলিপাড়ার তারকারাও। নুসরত-যশ থেকে গৌরব-দেবলীনা, দেব-রুক্মিনী, নবনীতা, দিব্যজ্যোতি, দিব্যাণী সকলেই আজ রঙিন মেজাজে ধরা দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের নানা রঙিন মুহূর্তের ছবি ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

    Updated on: Mar 03, 2026 8:47 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বসন্ত মানেই রং। আর আজ সেই রঙের উৎসব। দেশ তথা রাজ্য জুড়ে আজ সকলেই মেতে উঠেছিলেন দোল উৎসব। ব্যতিক্রমী নন টলিপাড়ার তারকারাও। নুসরত-যশ থেকে গৌরব-দেবলীনা, দেব-রুক্মিনী, নবনীতা, দিব্যজ্যোতি, দিব্যাণী সকলেই আজ রঙিন মেজাজে ধরা দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের নানা রঙিন মুহূর্তের ছবি ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নেন।

    জমিয়ে নাচ শুভ্রজিৎ-প্রিয়াঙ্কার! রাহুল থেকে গৌরব, নবনীতা টলি-তারকাদের দোল কেমন কাটল?
    জমিয়ে নাচ শুভ্রজিৎ-প্রিয়াঙ্কার! রাহুল থেকে গৌরব, নবনীতা টলি-তারকাদের দোল কেমন কাটল?

    আরও পড়ুন: গলায় পলাশের মালা, হাতে বাঁশি, গালে আবির, বিফ কান্ডের পর কামব্যাক সায়কের! ভক্তদের কোন বিশেষ বার্তা দিলেন তিনি?

    দোলে রং মিলান্তিতে ধরা দিয়েছিলেন যশ দাশগুপ্ত ও নুসরত জাহান। সাদা টি-শার্টে ধরা দিয়েছিলেন তাঁরা। দু'জনেই পরেছিলেন রোদ চশমা। আবিরে রঙে রাঙা হয়ে হাসি মুখে ধরা দেন তাঁরা। টলিপাড়ার আর এক জনপ্রিয় দম্পতি গৌরব চট্টোপাধ্যায় ও দেবলীনা কুমারকে দোলের মিষ্টি মুহূর্ত ভাগ করে নিতে দেখা যায়। যদিও খুবই সামান্য আবির মেখে ছিলেন তাঁরা।

    তাছাড়াও গোলাপি আবিরে মুখ ভরিয়ে ধরা দেন দেব ও রুক্মিণী মৈত্র। মেয়েকে কোলে নিয়ে আবির মাখা হাসি মুখে ধরা দেন রাহুল মজুমদার ও প্রীতি বিশ্বাস। তাঁরা তিনজনের সাদা রঙের জামা পরেছিলেন। তাছাড়াও নব-দম্পতি শুভ্রজিৎ সাহা ও প্রিয়াঙ্কা মিত্রকে একদম রঙিন মেজাজে দেখা যায়। আবির আর রঙের রাঙা হয়েছিলেন তাঁরা। রং খেলার মাঝে একসঙ্গে নাচও করেন নব-দম্পতি।

    আরও পড়ুন: ৪০ কোটি টাকা বাজেটের কার্তিকের এই হিট ছবি ফের বড় পর্দায়! কবে রি-রিলিজ হবে এটি?

    তাছাড়াও রুকমা রায়কেও দেখা যায় আবির মাখা হাসি মুখে। সিঙ্গল ফ্রেমে ধরা দেন বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়। একসঙ্গে হাসি মুখে ধরা দেন দিব্যজ্যোতি দত্ত ও দিব্যাণী মণ্ডলকে। তাঁদের একসঙ্গে দেখে অনেকেই অনুমান করছেন তাঁরা সম্পর্কে আছেন। যদিও এটা এখনও গুঞ্জনের পর্যায়েই রয়েছে। যদিও তাঁদের নতুন ছবি 'রেড ফ্ল্যাগ ভালোবাসা বেশি' আসছে। সেই সিনেমার জন্যও এমন ছবি হতে পারে। তাঁদের সঙ্গে অঙ্কিতা মল্লিককেও দেখা যায়।

    তাছাড়াও গলায় মালা পরে খোলা চুলে আবির উড়িয়ে ধরা দিয়েছিলেন ইপ্সিতা মুখোপাধ্যায়। তাছাড়াও স্ত্রী প্রমিতা চক্রবর্তী ও রুদ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়কে গলায় গাঁদার মালা পরে আবির মেখে দেখা যায়। জীতু কমলের প্রাক্তন স্ত্রী তথা অভিনেত্রী নবনীতা দাসও আবির গালে ধরা দেন। তাছাড়াও স্ত্রী তথা অভিনেত্রী ঋদ্ধিমা ঘোষের সঙ্গে দেখা মেলে সব্যসাচী-পুত্র অভিনেতা গৌরব চক্রবর্তীর। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ছেলে ধীরও।

    News/Entertainment/জমিয়ে নাচ শুভ্রজিৎ-প্রিয়াঙ্কার! রাহুল থেকে গৌরব, নবনীতা টলি-তারকাদের দোল কেমন কাটল?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes