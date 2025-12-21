Edit Profile
    জ্বলছে বাংলাদেশ, শিল্পের করুণ পরিণতি দেখে উদ্বিগ্ন এপার বাংলার শিল্পীরা

    আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। ওসমান শরিফ হাদির মৃত্যুর পর ভাঙচুর চালানো হয় মুজিবর রহমানের ধানমন্ডির বাড়িতে। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের প্রথম সারির দুই সংবাদমাধ্যমের অফিসে

    Published on: Dec 21, 2025 11:18 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    আবারও অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। ওসমান শরিফ হাদির মৃত্যুর পর ভাঙচুর চালানো হয় মুজিবর রহমানের ধানমন্ডির বাড়িতে। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বাংলাদেশের প্রথম সারির দুই সংবাদমাধ্যমের অফিসে। শুধু তাই নয়, ভালুকায় এক হিন্দু যুবককে রীতিমতো পিটিয়ে মেরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, যে নৃশংস দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমত ভাইরাল।

    শিল্পের করুণ পরিণতি দেখে উদ্বিগ্ন এপার বাংলার শিল্পীরা
    শিল্পের করুণ পরিণতি দেখে উদ্বিগ্ন এপার বাংলার শিল্পীরা

    বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের শুধু অর্থনৈতিক নয়, সাহিত্য এবং শিল্পের দিক থেকেও সম্পর্ক বহু বছরের। ওপার বাংলার শিল্পীরা এপার বাংলায় এসে কাজ করেছেন তেমন এপার বাংলার শিল্পীরাও গিয়েছেন কাজ করতে ওপার বাংলায়। কিন্তু একসময় যে দেশে শিল্প সংস্কৃতির অন্যতম ভান্ডার ছিল সেই বাংলাদেশে যখন ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয় তখন সেই দৃশ্য বুকে মোচড় দিয়ে যায়।

    সংবাদমাধ্যমে বারবার বাংলাদেশের জ্বলন্ত দৃশ্য দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। দুই বাংলার যৌথ প্রযোজনায় একসময় তৈরি হয়েছিল ‘বেদের মেয়ে জোসনা’, যা আজও একটি আইকনিক ছবি হিসাবে মানুষের মনে থেকে গিয়েছে, সেই ছবির অন্যতম নায়ক চিরঞ্জিত বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ডট কমকে বলেন, ‘বাংলাদেশ শিল্প এবং সংস্কৃতিতে ভীষণ সমৃদ্ধ একটি দেশ, যা রীতিমতো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেল। বারবার যেভাবে অকারণে শিল্প জগতের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে তার কোনও মানে নেই। জানি না এর শেষ কোথায়।’

    কোয়েল মল্লিকের মুখেও শুনতে পাওয়া গেল একই কথা। তিনি বলেন, ‘বিনোদন জগত কোনওদিন কোনও বেড়াজাল মানেনি, কিন্তু আজ যেভাবে শিল্পের ওপর আঘাত হানা হল তা সত্যি মেনে নেওয়া যায় না। বিনোদন জগতেও যদি মৌলবাদ হানা দেয় তার থেকে দুঃখের কিছু হয় না।’

    নাট্যকার অবন্তী চক্রবর্তী বাংলাদেশের এই ভয়াবহ রূপ দেখে স্তম্ভিত। একটা সময় বাংলাদেশের মাটিতে বহু কাজ করেছেন তিনি। ওপার বাংলার মানুষেরাও এসেছেন এপার বাংলায় নাটক করতে, সেই সুখস্মৃতি ভাগ করে তিনি বলেন, এইভাবে চলতে থাকলে হয়তো আর একসঙ্গে দুই বাংলার মানুষ কাজ করতে পারবেন না। কিন্তু আমি চাই হিংসা ভুলে আবার সকলে এক হয়ে যাক।

    অভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তীও আগের মতো চেনা পরিচিত বাংলাদেশকে দেখতে চান, তার জন্যই আবেদন জানাচ্ছেন তিনি। বাংলাদেশের ঘটনাকে ‘লজ্জাজনক’ বলে অভিহিত করে বিক্রম বলেন, ‘এই পৃথিবীতে সবার আগে মানবতা, তারপর সবকিছু। যদি কেউ ধর্মের নামে মানুষকে হত্যা করে তাহলে তাকে মানুষ বলে মনে করা যায় না।’ রূপাঞ্জনা মিত্র গোটা ঘটনাকে অত্যান্ত ‘অমানবিক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

    এই ঘটনায় স্তম্ভিত অভিনেত্রী পাওলি দাম। কিছুদিন আগে তিনি বাংলাদেশেই একটি কাজে গিয়েছিলেন। এর আগেও যদিও তিনি একাধিকবার বাংলাদেশে গিয়েছেন কাজ করতে কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলাদেশের যা অবস্থা তাতে আগামী দিনে হয়তো সেখানকার মানুষেরাই সাহস করবেন না এপার বাংলার মানুষদের আমন্ত্রণ জানাতে।

