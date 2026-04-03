Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Utsaav Mukherjee: ব্য়াঙ্কে টাকা তুলতে গিয়ে নিখোঁজ পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্য়ায়, বউয়ের কথায় ঘনাচ্ছে রহস্য!

    রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর শোকস্তব্ধ আবহেই টলিউডে ফের উৎকণ্ঠা। নিখোঁজ পরিচালক উৎসব মুখোধ্যায়।

    Apr 3, 2026, 07:00:35 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিউড অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণের ক্ষত এখনও দগদগে। প্রিয় সহকর্মীকে হারানোর এই গভীর শোকের মাঝেই টলিপাড়ায় ফের দুঃসংবাদ। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ রয়েছেন বিশিষ্ট পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্যায়।

    তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছে যত কাণ্ড কলকাতায়-এর মতো ছবি। এবার তাঁকে ঘিরেই হয়ে গেল মস্ত বড় কাণ্ড, তাও খাস কলকাতার বুকে। দিনেদুপুরে উল্টোডাঙার মতো জায়গা থেকে উধাও হয়ে গেলেন তিনি।

    উৎসবের স্ত্রী মৌপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) দুপুর ২টোর পর থেকেই তাঁর স্বামীর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ওইদিন দুপুরে নিমতার একটি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন উৎসব। অথচ তারপর থেকেই আর খোঁজ নেই তাঁর স্বামীর। অদ্ভূত বিষয় হল, পরিচালক ফোন বাড়িতেই রেখে গিয়েছেন। স্ত্রীর কথায়, ব্যাঙ্কের ওটিপি (OTP) আসার কথা থাকায় নিজের আসল ফোনটি তিনি বাড়িতেই রেখে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য একটি মোবাইল ফোন। ব্যাঙ্কের কাজে গিয়ে যে ফোনে ওটিপি আসবে তা কেন বাড়িতে ফেলে গেলেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই।

    শেষ লোকেশন ও রহস্য:

    পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, উৎসবের সঙ্গে থাকা অপর ফোনটির সর্বশেষ লোকেশন ছিল উল্টোডাঙা স্টেশন এলাকা। দুপুর ২টো ২২ মিনিটে শেষবার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় তাঁর। এরপর থেকেই ফোনটি সুইচড অফ। পরিবারের আশঙ্কা, ট্রাফিক জ্যাম এড়াতে তিনি হয়তো ট্রেন ধরার পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু তারপর ঠিক কী ঘটল, তা এখনও রহস্যের চাদরে ঢাকা। রহস্যের শেষ এখানেই নয়, বৃহস্পতিবার বিকালের পর উৎসবের ফেসবুক প্রোফাইলের ডিসপ্লে পিকচার এবং কভার ফটো পরিবর্তিত হয়েছে। স্ত্রীর দাবি সেগুলো নাকি তিনিই করেছেন, ব্যাঙ্কে যাওয়ার আগে স্বামী নাকি তাঁকে এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই যুক্তি হজম হচ্ছে না অনেকেরই। প্রশ্ন, এমনটাও সম্ভব? স্ত্রী কি কিছু গোপন করার চেষ্টা করছেন?

    সাইবার ক্রাইম ও মানসিক চাপ:

    নিখোঁজ হওয়ার নেপথ্যে কোনো বড় ষড়যন্ত্র বা মানসিক চাপ কাজ করছে কি না, তা নিয়ে দানা বাঁধছে সন্দেহ। মৌপিয়ার দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে একটি সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন উৎসব। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আনন্দপুর থানায় ইতিমধেই নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে এবং লালবাজারের গোয়েন্দারাও বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।

    কে উৎসব মুখোপাধ্য়ায়?

    টলিপাড়ার এলিট প্যানেলের পরিচালক না হলেও, চেনা মুখ উৎসব বাবু। 'বরুণবাবুর বন্ধু', 'ভবিষ্যতের ভূত'-এর মতো সিনেমার গল্প লিখেছেন তিনি। অনীক দত্তর টিমের অবিচ্ছেদ্য় অংশ উৎসব। ক্য়াবারের মতো ওয়েব সিরিজ পরিচালনা করেছেন। এছাড়াও একাধিক ছোট ছবি ও ওয়েব সিরিজ তৈরির সাথে যুক্ত থেকেছেন উৎসব।

    টলিউডে উদ্বেগের ছায়া:

    রাহুলের অকাল মৃত্যুর পর প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের হৃদরোগে মৃত্যু— একের পর এক ধাক্কায় যখন বিধ্বস্ত ইন্ডাস্ট্রি, তখন উৎসব মুখোপাধ্যায়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর সেই উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সহকর্মীরা সমাজমাধ্যমে তাঁর সন্ধানে পোস্ট করছেন এবং দ্রুত সুস্থ শরীরে তাঁর ফিরে আসার প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Utsaav Mukherjee: ব্য়াঙ্কে টাকা তুলতে গিয়ে নিখোঁজ পরিচালক উৎসব মুখোপাধ্য়ায়, বউয়ের কথায় ঘনাচ্ছে রহস্য!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes