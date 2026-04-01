কুসুমের শ্যুটে পুড়ে যান তনিষ্কা? রাণার পোস্টে জল্পনা, মুখ খুললেন নায়িকার মা

কুসুমের শ্যুটে পুড়ে যান তনিষ্কা? রাণার পোস্টে জল্পনা, মুখ খুললেন নায়িকার মা
রবিবার শ্যুটের সময় জলে ডুবে মৃত্যু হয় রাহুল বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। অব্যবস্থা ও গাফিলতি-র কারণে যে এই মৃত্যু, তা মোটামুটি স্পষ্ট। রাহুলের মৃত্যুতে ক্ষোভে ফুসছে টলিউড। এরই মাঝে কুসুম ধারাবাহিকের একটি ঘটনা নিয়ে বিস্ফোরক প্রযোজক রাণা সরকার। কী জানা গেল?
রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে চর্চা যখন তুঙ্গে, তখনই একটা খবর কানে আসছে। শোনা যাচ্ছে যে, কুসুম ধারাবাহিকে কাজ করার সময় নাকি পুড়ে যান সেই সিরিয়ালের নায়িকা তনিষ্কা তিওয়ারি। ব্যাপারটা সামনে আসে রাণা সরকারের একটি পোস্ট থেকে। যেখানে রাহুলের বিচার চাওয়ার সময়তে, রাণা দাবি করেন, কুসুমের সেটে এক অভিনেত্রী ‘পুড়ে গিয়েছিলেন’।
রাণার পোস্টে লেখা ছিল, ‘কদিন আগে জি বাংলা'র 'কুসুম' নামের সিরিয়ালে একজন অভিনেত্রী পুড়ে যায়। মেয়েটির মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। হাত মুখ পুড়ে যাওয়ায় মেয়েটিকে ইন্টারপ্রিটার নিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। এই খবর চেপে দেওয়া হল কেন? কেন কেউ শাস্তি পেল না? আর্টিস্ট ফোরামের কাজ তাহলে কি? মিডিয়া কেন কোনো খবর রাখে না? নাকি সব বিক্রি হয়ে গেছে?’’
প্রসঙ্গত, কুসুম নায়িকা তনিষ্কা তিওয়ারিই চলতি বছরে মাধ্যমিক দিয়েছেন। স্বভাবতই এই খবর রটার পর ফোন যায় তাঁর কাছে। কুসুম-নায়িকার মা সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নে বেশ অবাক হয়েই জবাব দেন, ‘খবরগুলো কোথা থেকে ছড়াচ্ছে, তা আমি বুঝতে পারছি না।’। টিনা তিওয়ারি জানিয়েছেন, ৭ মার্চ তাঁর মেয়ের পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং সে নিজের যোগ্যতায় খুব ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়েছে। কোনও ইন্টারপ্রেটারের প্রয়োজন পড়েনি। শুটিংয়েও এমন কোনও বড় ঘটনা ঘটেনি, যেভাবে এখন গুজব রটানো হচ্ছে। একটি আগুনের দৃশ্যের সময় মেয়ের হাতে থাকা মেটালের চুড়ি গরম হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে সামান্য ফোসকা পড়ে। রান্না করতে গিয়ে বা মাছ ভাজতে গিয়ে যেমন তেলের ছিটে লাগে, ঠিক ততটাই ছোটখাটো ঘটনা। এরপরও তাঁর মেয়ে স্বাভাবিকভাবেই শুটিংয়ে অংশ নিয়েছে এবং পরীক্ষাও দিয়েছে।
টিনা তিওয়ারির কথায়, এখন যে ‘মুখ পুড়ে যাওয়া’ নিয়ে নানা কথা রটছে, তার কোনও ভিত্তি নেই। যে মেয়েকে প্রতিদিন টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে, তাকে নিয়ে এ ধরনের গুজব কেন ছড়ানো হচ্ছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। রাহুলদার ঘটনার পর হঠাৎ করে তাঁর মেয়েকে নিয়ে এমন আলোচনা হওয়ায় তিনি বিস্মিত।
তিনি আরও জানান, এই ফোসকা পড়ার ঘটনাটি সাম্প্রতিক নয়, বরং দোলের সময় ‘নেড়াপোড়া’র শুটিংয়ের সময় ঘটেছিল। তাঁর প্রশ্ন, যদি এত বড় কিছু ঘটত, তাহলে কি তা অজানা থাকত? তাঁদের একমাত্র সন্তানকে নিয়ে এমন কিছু হলে তাঁরা অবশ্যই জানাতেন।
এছাড়াও, কুসুমের বাস্তবের মা প্রযোজনা সংস্থার তৎপরতার প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, ছ্যাঁকা লাগার সঙ্গে সঙ্গেই চুড়ি খুলে ফেলা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। পরে ব্যান্ডেজ করে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়। তাঁর দাবি, বিষয়টি খুবই সামান্য ছিল এবং এখন যে ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।