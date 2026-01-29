Edit Profile
    Saheb-Susmita Age Gap: ‘এখন ২৮ বছর, তাই বিয়ের কোনো তাড়া নেই’, দাবি সুস্মিতার! সাহেবের সঙ্গে বয়সের ফারাক কত?

    বুধবার ২৮ বছরে পা রাখলেন সুস্মিতা দে। কথা নায়িকার দাবি, বয়স অল্প, তাই বাড়ি থেকে বিয়ের তাড়া নেই। জানেন কি চর্চিত প্রেমিক সাহেবের সঙ্গে তিনি কত বছরের ছোট?

    Published on: Jan 29, 2026 5:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    টলিউডে কান পাতলেই শোনা যায় যে, ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছে সাহেব ভট্টাচার্য ও সুস্মিতা দে-র সম্পর্কের রসায়ন। ‘কথা’-জুটির বাস্তবেও নাকি চলছে বিয়ে কথা। এমনকী, ২০২৬ সালে চার হাত এক হতে পারে, এমনটাও শোনা যাচ্ছে। এই তো বুধবার সুস্মিতার জন্মদিনেও, সাহেব দিলেন সারাজীবন ঢাল হয়ে থাকার বার্তা। তবে বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন উঠলেই, এড়িয়ে চলেছেন দুজন। সুস্মিতা তো এক সংবাদমাধ্যমকে বলেই বসেছেন, এই জন্মদিনে সবেমাত্র ২৮ বছরে পা রাখলেন। তাই বিয়ের কোনো তাড়া নেই। এমনকী, বাড়ি থেকেও বিয়ের কোনো চাপ নেই।

    সাহেব ভট্টাচার্যের থেকে কত ছোট সুস্মিতা?
    সাহেব ভট্টাচার্যের থেকে কত ছোট সুস্মিতা?

    আর সাহেব? কত বয়স হল অভিনেতার? উইকিপিডিয়া বলছে, ১৯৮৫ সালের ১৭ নভেম্বর জন্ম সাহেবের। অর্থাৎ তাঁর বয়স এখন ৪০। অর্থাৎ চর্চিত প্রেমিকার থেকে তিনি বয়সে খানিক বড়। দুজনের বয়সের ফারাক ১২ বছরের। অবশ্য এই ফারাক বিস্তর দেখা যায় কাপলদের মধ্যে।

    বরাবরই সুস্মিতাকে আগলে রাখেন সাহেব। নায়িকার ডোরেমন নায়ক। তাই তো সুস্মিতার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সাহেব অকপটে লেখেন, ‘যাত্রাটা হয়তো দীর্ঘ হবে, কিন্তু তুমি সঙ্গে থাকলে তা সার্থক! শুভ জন্মদিন @susmitadey.official। আমি তোমার ঢাল হয়ে থাকব সারা জীবন, তোমার সব দুষ্টুমির সঙ্গী এবং তোমার নিরাপদ আশ্রয়। সব 'বিরক্ত করা'র দায়িত্ব আমি নেব, তুমি শুধু হাসতে থেকো, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’

    একসময় মডেল সোনিকা চৌহানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল সাহেবের। তবে ২০১৭ সালে এক গাড়ি দূর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সোনিকার। গাড়ি চালাচ্ছিলেন টলিউডেরই আরেক নায়ক বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। বিক্রম সেই সময় মদ্যপ ছিলেন। এরপর লম্বা সময় পেরিয়ে গেলেও, সেভাবে সাহেবের সঙ্গে কারও নাম জড়ায়নি। সোনিকার পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলেছেন তিনি। তাঁদের ছেলের জায়গা নিয়েছেন। এদিকে, সুস্মিতারও হৃদয় ভাঙে। বছর পাঁচেকের সম্পর্ক ছিল। বাগদানের পর, প্রেমিক অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবেন বলে ফ্ল্যাট কেনেন। হঠাৎই অনির্বাণ সোশ্যাল মিডিয়ায় বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন। তবে কেন প্রেম ভাঙল, কী কারণ তা নিয়ে মুখ বন্ধ রেখেছে দু পক্ষই।

