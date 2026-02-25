Edit Profile
    Jeet-Mohona: স্বস্তিকার সাথে বিচ্ছেদ,মা-বাবার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে! ১৫ বছর পরেও জিৎ মোহনাময়

    সাউথ সিটি থেকে শুরু করে সাগর পাড়—জল্পনা যতই থাকুক, টলিউডের ‘সুপারস্টার’ জিতের ব্যক্তিগত জীবন কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই এক নিটোল ‘লাভ স্টোরি’।

    Published on: Feb 25, 2026 10:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে ২৪শে ফেব্রুয়ারি। টলিপাড়ার ‘বস’-এর জন্য দিনটি কেবল উৎসবের নয়, বরং এক পরম আশ্রয়ের। জিতের জীবনে মোহনা মানেই এক শান্ত বসন্ত। মোহনার সঙ্গে নিজের ১৫তম বিবাহবার্ষিকীতে (২০১১-২০২৬) সাগর তীরের এক আদুরে ছবির কোলাজ ভাগ করে নিলেন জিৎ-পত্নী। যেখানে নীল জলরাশির পটভূমিতে ধরা দিল তাঁদের জমাট রসায়ন।

    স্বস্তিকার সাথে বিচ্ছেদ,মা-বাবার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে! ১৫ বছর পরেও জিৎ মোহনাময়
    সাগর পাড়ে আদুরে ক্ষণ:

    বিবাহবার্ষিকীর এই বিশেষ দিনে মোহনার পোস্ট করা ছবির কোলাজে দেখা যাচ্ছে, বিদেশের সমুদ্র সৈকতে জিতের কাঁধে মাথা রেখে সূর্যাস্ত দেখছেন তিনি। কখনও আবার জিতের বাহুডোরে মোহনা। সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত মোহনা বরাবরই লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেন। তবে জিতের প্রতিটি লড়াই আর সাফল্যের পেছনে যে তিনিই প্রধান কারিগর, তা সুপারস্টার বারবার স্বীকার করেছেন।

    সমুদ্রের নোনাজল, পড়ন্ত বিকেলের মাধুর্যকে সাক্ষী রেখে আরও গাঢ় হল তাঁদের ভালোবাসা। মোহনাতেই পরিপূর্ণ জিৎ। বরের সঙ্গে আদুরে ছবি শেয়ার করে মোহনা লেখেন, ‘ভগবান সবার মঙ্গল করুক’। ছবির কোলাজে জুড়ে দিয়েছেন জিৎ-এর ছবির ‘মন আমার’ গান।

    স্মৃতির সরণি বেয়ে:

    টলিউডে জিতের কেরিয়ার যখন মধ্যগগনে, তখন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল টক অফ দ্য টাউন। ‘মাস্তান’ থেকে ‘সাথিহারা’—পর্দার সেই রসায়ন বাস্তবেও ডানা মেলেছিল। তবে ছয় বছরের সেই দীর্ঘ সম্পর্ক যখন পূর্ণতা পায়নি, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন পর্দার ‘সাথি’ বোধহয় একলাই থেকে যাবেন। কিন্তু গল্পের মোড় ঘুরল ২০১১ সালে। লখনউয়ের স্কুল শিক্ষিকা মোহনা রাতলানির সঙ্গে চার হাত এক হলো জিতের।

    বাবা-মায়ের পছন্দেই বাজিমাত:

    গ্ল্যামার জগতের হাতছানি সরিয়ে জিৎ ভরসা রেখেছিলেন বাবা-মায়ের পছন্দের ওপর। সিন্ধি পরিবারের মেয়ে মোহনার সঙ্গে জিতের বিয়ে ছিল আদ্যোপান্ত এক ‘অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ’। তবে প্রথম দেখার সেই ‘পাকা দেখা’র মুহূর্ত থেকেই যে অনুরাগের শুরু, তা আজ পনেরো বছর পরেও অটুট। জিতের কথায়, মোহনা তাঁর জীবনের সেই নোঙর, যা তাঁকে মাটির কাছাকাছি আটকে রাখে।

    জিৎ বরাবরই ফ্যামিলি ম্যান। শুটিংয়ের ব্যস্ততা সামলে তিনি মেয়ে নবন্যা এবং ছেলে রোনভ-এর সঙ্গেই সময় কাটাতে সবথেকে বেশি পছন্দ করেন। দুই সন্তান, স্ত্রীকে নিয়ে ভরা সংসার জিতের। যৌথ পরিবারের আদর্শে বিশ্বাসী জিৎ। একইসঙ্গে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন দাম্পত্যের চাকা তখনই গড়গড়িয়ে চলে যখন অ্যাডজাস্টমেন্টটা দু তরফে হয়। জিতের সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়েছেন মোহনা। দুজনে এইভাবেই জুড়ে থাকুক প্রার্থনা অনুরাগীদের।

    News/Entertainment/Jeet-Mohona: স্বস্তিকার সাথে বিচ্ছেদ,মা-বাবার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে! ১৫ বছর পরেও জিৎ মোহনাময়
