Jeet Birthday: শাহরুখের আদলে জন্মদিন পালন! মধ্যরাতে দর্শন দিলেন জিৎ, কত বয়স হল টলিউডের বস-এর?

Jeet Birthday: শাহরুখের আদলে জন্মদিন পালন! মধ্যরাতে দর্শন দিলেন জিৎ, কত বয়স হল টলিউডের বস-এর?
Jeet Birthday: তিনি টলিউডের সুলতান। ৪৭-এ পা দিলেন জিৎ। বয়স নেহাত একটা সংখ্যা তা প্রমাণ করে দেন সুপারস্টার।
তিনি টলিউড ইন্ডাস্ট্রির বস, বাংলার সুলতান! ৩০-এ নভেম্বর তারিখটা টলিউডের ক্যালেন্ডারে ‘জিৎ ডে’। এদিন জীবনের আরও একটা বসন্ত পার করে ফেললেন জিতেন্দ্র মদানানি। শনিবার মধ্যরাতে জিতের বাড়ির বাইরে ফ্য়ানেদের ঢল। কেউ চিৎকার করে হ্যাপি বার্থ ডে বলছে, কেউ বাজি পোড়াচ্ছে, কেউ কেক কাটছে। এ যেন অকাল ঈদ বা দীপাবলি।
তাঁরা নায়কের নিঃস্বার্থ ভক্ত। প্রিয় অভিনেতাকে এ ভাবেই তাঁরা ভালবাসা জানিয়েছেন অনুরাগীরা। সকবরে অবাক করে মধ্যরাতে বারান্দাতে দেখা দিয়েছেন জিৎ! এক মুখ হাসি নিয়ে হাত নেড়েছেন ভক্তদের উদ্দেশ্যে। পরনে সবুজ জ্য়াকেট, মাথায় টুপি। হাসিমুখে অন্ধকারের মধ্য়েই হাত নাড়লেন তিনি। পাশে পরিবার।
তিনি ইন্ডাস্ট্রির সাতে-পাঁচে থাকেন না। টলিউডে তাঁর কোনও বন্ধু নেই। তিনি আদ্যোপান্ত ফ্যামিলিম্যান। অভিনয়ের আর পরিবারের জন্য বাঁচেন। ফ্য়ানেরা তাঁর অক্সিজেন। তাই বিশেষ দিনে ফ্যানেদের হতাশ করলেন না। রবিবার সকাল থেকেও অভিনেতার বাড়ির বাইরে ফ্য়ানেদের উপচে পড়া ভিড়। তিনি আবারও দেখা দেবেন, কথা রাখবেন, সে কথা ভালো করেই জানে ভক্তরা।
৪৭তম জন্মদিনের শুরুটা এইভাবেই হল জিতের। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা নয়, জিৎ-কে সাথীর ডাবিং করতে দিতে চাননি প্রযোজকরা। নিজের জেদ আর অধ্য়াবসায়ের জেরেই আজ বাংলার-বাঙালির একান্ত আপন তিনি।
জিতের জন্মদিন সেলিব্রেশনের এই ভিডিয়ো দেখে শাহরুখ খানের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে। কেউ সেই নিয়ে আবর বাঁকা কথা বলতেও ছাড়েননি। টেনে এনেছেন নায়কের বক্স অফিস ব্যর্থতাকেও। কিন্তু বয়স যতই বাড়ুক কিংবা ছবি যেমনই ব্যবসাই করুক— জিতের ফ্য়ান সংখ্যায় ভাটা পড়েনি কোনওদিন।
আগামিতে জিৎ-কে দেখা যাবে কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে ডাকাত ছবিতে। আপতত এই ছবির শ্যুটিং নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন নায়ক। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জিৎ জানিয়েছেন দেবের কেরিয়ারের ২০ বছরের সেলিব্রেশনে তাঁকে ডাকা হয়নি। যা নিয়ে দেব ফ্যানেরা ক্ষুব্ধ। পালটা জিৎ ভক্তরা দেবকে কাঠগড়ায় তুলেছে।