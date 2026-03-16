Guess Who: বিয়ের পর অভিনয়ে ইতি, ছেড়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াও, জলসার এই নায়িকা নতুন মা, চিনলেন?

Guess Who: বিয়ের পর অভিনয়ে ইতি, ছেড়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াও, জলসার এই নায়িকা নতুন মা, চিনলেন?
মায়ের কোল ঘেঁষে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি এখন নিজেই এক ফুটফুটে কন্যা সন্তানের মা। এক সময় জলসার পর্দা কাঁপানো এই অভিনেত্রীকে চিনতে পারছেন?
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি ঝাপসা, পুরনো ছবি। ছবিতে এক মা তাঁর দুই সন্তানকে আগলে ধরে আছেন। মায়ের কোলে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট মেয়েটির চোখেমুখে এক অদ্ভুত সারল্য, এই খুদে বাংলা সিরিয়াল প্রেমীদের খুব আপন। চিনতে পারছেন?
হ্যাঁ, ইনিই হলেন স্টার জলসার জনপ্রিয় মেগা সিরিয়াল ‘তোমায় আমায় মিলে’-র প্রধান মুখ— উষসী (অভিনেত্রী রুশা চট্টোপাধ্যায়)। ছবিতে রুশার সাথে দেখা যাচ্ছে তাঁর ভাই রূপান্তর চট্টোপাধ্যায়কেও।
রুশা চট্টোপাধ্যায় ছোট পর্দা থেকে বড় পর্দা— সর্বত্রই নিজের অভিনয়ের ছাপ রেখেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর তিনি সম্পূর্ণ অন্য পথ বেছে নেন। কিন্তু সিয়াটেল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) নিবাসী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অনুররণ রায়চৌধুরীকে বিয়ের পর অভিনয় কেরিয়ারে ইতি টানেন নায়িকা।
বিয়ের পর রুশা অভিনয় জগতকে বিদায় জানিয়ে বিদেশেই সংসার পেতেছেন। লাইমলাইট থেকে দূরে গিয়ে নিজের মতো করে জীবন অতিবাহিত করছেন।
সমাজমাধ্যম থেকে বিরতি: রুশা কেবল অভিনয়েই ইতি টানেননি, সমাজমাধ্যম থেকেও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়েছেন। ভক্তদের থেকে দূরে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে আড়ালেই রাখতে পছন্দ করেছেন। নিজের যে ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটি ছিল, সেটাকেও করেছেন ডিঅ্যাক্টিভেট। একটি পার্সোনাল প্রোফাইল খুললেও, সেটিকে লক করে রেখেছেন সাধারণের থেকে।
এখন রুশা এক সন্তানের মা। তাঁর সংসার আর সন্তান নিয়েই তিনি এখন ব্যস্ত। গত বছর অক্টোবরে রুশার স্বামী কন্যা সন্তান আগমনের খবর ভাগ করে নিয়েছিলেন। বিয়ের পর কম কটাক্ষ-ট্রোলিং-এর সম্মুখীন হতে হয়নি রুশাকে। বেঁটে বরকে নিয়ে শুনতে হয়েছে কটূক্তি। তবে পালটা জবাব দেননি। বরং নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন সমাজ মাধ্যম থেকে।
‘তোমায় আমায় মিলে’ সিরিয়ালে উষসী চরিত্রটি আজ অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর শান্ত স্বভাব, পরিবারের প্রতি টান এবং সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। সেই ছোট্টবেলার শান্ত মেয়েটি যে আজ টলিউডের এমন এক শক্তিশালী অভিনেত্রী হয়ে উঠবেন, তা এই ছবি দেখেই যেন কিছুটা আন্দাজ করা যায়।