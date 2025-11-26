Tonni-Avrajit: চিরদিনরই সেটে এবার ঝামেলা কিংকর- মীরার! অভ্রজিৎ-এর নামে মারাত্মক অভিযোগ তন্বীর

গত কয়েকদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে চিরদিনই তুমি যে আমার। নায়ক-নায়িকার ঝামেলার জেরে মামলা গড়িয়েছে আর্টিস্ট ফোরাম পর্যন্ত। চলতি সপ্তাহের গোড়াতেই সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন নায়িকা দিতিপ্রিয়া রায়। খোঁজ চলছে নতুন অপর্ণার। এর মাঝেই ফের ‘ঝামেলা’ চিরদিনই তুমি যে আমারের সেটে। এবর ঝামেলার কেন্দ্রে কিংকর আর মীরা। অর্থাৎ অভ্রজিৎ চক্রবর্তী এবং তন্বী লাহা রায়।
এদিন একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন তন্বী। সেখানেই পরস্পরের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ দুই অভিনেতার। গাড়ির ভিতরে পাওয়া গেল দুজনকে। হাতে সিরিয়ালের চিত্রনাট্য। অভিনেত্রী জানালেন, অভ্রদা তোমার নামে আমার একটা কমপ্লেন আছে, তুমি বারবার আমার সিন গুলো কেন নিয়ে নাও।' জানিয়ে রাখি, সিন অর্থাৎ সিরিয়ালের চিত্রনাট্য।
কিংকর পালটা জানান, 'মোটেই নয়। আগেরদিন তুমি আমার সিন নিয়েছো বলে আমি ঠিক করে ডায়লগ বলতে পারিনি। ডিরেক্টরের সামনে আমার অপমান হয়েছে।' যদিও তন্বী ‘আসল কথা’ জানালেন। এমন পালটা অভিযোগ শুনে হতবাক তন্বী। নায়িকা বলেন, ‘মেকআপ রুমে সিনটা পড়ে যখন ফ্লোরে আসি, তখন এডি (অ্যাসিটেন্ট ডিরেক্টর সৌম্য়)-র হাতে দিয়ে দিই। নয়তো মেকআপ রুমে রেখে আসি। ফ্লোরে এসে দেখতে হলে বলি, অভ্রদা একবার দেবে তোমার সিনটা হাতে। এবার শট দেওয়ার সময় নিজে ভুলে গেলে অমিতাদাকে (চিরদিনই পরিচালক) বলবে মীরা আমার সিন নিয়ে নিয়েছে তাই আমি ডায়লগ ভুলে গেছি’।
এইভাবে শ্যুটের মাঝে মজাদার খুনসুটিতে মাতলেন দুজনে। এই ভিডিয়োর ক্যাপশনে তন্বী লিখেছেন, ‘আমার সাথে শ্য়ুটিংয়ে কী নিয়ে ঝামেলা হল!’ ভিডিয়োর কমেন্ট বক্সে উপচে পড়ছে মন্তব্যের বন্যা। কিংকর-মীরার এই অফস্ক্রিন বন্ডিংয়ে দারুণ খুশি সকলে। একজন লেখেন, ‘কি মজা করে কাজ করো গো তোমরা। তোমাদের এই খুন সুটি গুলো দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে।’ পালটা ধন্যবাদ জানান, তন্বী। কেউ আবার লেখেন, ধারাবাহিকটা যেন বন্ধ না হয়। অনেকেই আবার নায়িকার চরিত্রে দিতিপ্রিয়াকে মিস করার কথা জানিয়েছেন।
জানিয়ে রাখি, অপর্ণার চরিত্রের জন্য বেশকিছুজনের লুক সেট হয়েছে। তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি নায়িকার নাম। আপতত নায়িকা ছাড়াই চলছে চিরদিনই তুমি যে আমারের শ্যুটিং।