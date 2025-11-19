Edit Profile
    Tonni Laha Roy: ডাম্বেল নয়, তন্বীকে চাগিয়ে জিমে ব্যস্ত এই সুদর্শন,'মীরা'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী?

    Tonni Laha Roy: কে এই ছেলেটা? তন্বীর ইনস্টাগ্রামে উপচে পড়ছে প্রশ্ন। উত্তর জানলে অবাক হবেন! কাকে বিশেষ দিনে এমন ওজনদার শুভেচ্ছা জানালেন পর্দার মীরা?

    Published on: Nov 19, 2025 6:59 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    মিঠাইয়ের টেসবুড়ি থেকে এখন চিরদিনই তুমি যে আমার-এর মীরা, পর্দায় যে কোনও চরিত্রে জান ঢেলে দেন তন্বী লাহা রায়। অযাচিত কারণে চর্চায় রয়েছে তন্বী অভিনীত মেগা সিরিয়াল চিরদিনই তুমি যে আমার। নায়ক-নায়িকার ঝামেলা উপেক্ষা করে নিজের ১০০% উজার করে দিচ্ছেন তন্বী। সম্প্রতি শ্যুটিং করতে গিয়ে হাতে হালকা চোটও পান মীরা।

    ডাম্বেল নয়, তন্বীকে চাগিয়ে জিমে ব্যস্ত এই সুদর্শন, 'মীরা'র সঙ্গে কী সম্পর্ক তাঁর
    ডাম্বেল নয়, তন্বীকে চাগিয়ে জিমে ব্যস্ত এই সুদর্শন, ‘মীরা’র সঙ্গে কী সম্পর্ক তাঁর

    আর্যর প্রতি মীরার যে টান, তা দেখে শুরু থেকেই মুগ্ধ দর্শক। এখন তো ভক্তরা বলতে শুরু করেছে, অপর্ণার চরিত্রে দিতিপ্রিয়ার জায়গায় তন্বীকে বেশি মানাতো। থাক সে সব কথা, বুধবার তন্বীর সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখতেই চোখ ছানাবড়া অনেকের। নায়িকা যে ফিটনেস ফ্রিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিন দেখা মিলল জিমে ব্যস্ত তন্বীর। সেখানে ডাম্বেলের জায়গায় পর্দার মীরাকে লিফট করছেন এক সুদর্শন। পোস্টের ক্যাপশনে তন্বী লিখেছেন,'ওর বিশেষ দিনে, ওকে ওর প্রিয় ওজন তুলতে দিলাম, সেই ওজন হলাম আমি'।

    কে এই হ্যান্ডসাম? এই সুপুরুষের নাম রাজদীপ ঘোষ। তন্বীর জীবন থেকে রাজদীপ বিদায় নিলেও ইনি কিন্তু চিরন্তন। কী ঘাবড়ে গেলেন? রাজদীপ ঘোষের ‘আধি ঘরওয়ালি’ তন্বী। অভিনেত্রীর দিদি তাদৃশীর স্বামী রাজদীপ ঘোষ। তিনি পেশায় ব্য়বসায়ী। এক নামী চাল কোম্পানির মালিক, পাশাপাশি ফিটনেস পাগল মানুষ।

    প্রসঙ্গত, রাজদীপ গুপ্তার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন তন্বী। তবে আপতত সেই পাঠ চুকেছে। ব্রেকআপ নিয়ে অবশ্য মুখে কুলুপ দুজনেরই।

    News/Entertainment/Tonni Laha Roy: ডাম্বেল নয়, তন্বীকে চাগিয়ে জিমে ব্যস্ত এই সুদর্শন,‘মীরা’র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী?
