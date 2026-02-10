Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'কবে দেখা পাবো?' মৃত মায়ের জন্মদিনে তাঁকে কোন বিশেষ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন তন্বী?

    ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ তন্বী লাহা রায়। ২০২৪ সালের ১৪ মে মাসে মাকে হারিয়েছিলেন নায়িকা। তবে তাঁর মায়ের স্মৃতি আজও তাঁর মনে উজ্জ্বল। তাই মায়ের জন্মদিনে তাঁকে বিশেষ উপহার দিলেন নায়িকা। জানেন কী সেই উপহার?

    Published on: Feb 10, 2026 2:26 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ তন্বী লাহা রায়। পর্দায় তিনি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক চরিত্রে ধরা দিলেও বাস্তব জীবনে একদমই আলাদা। নিজে আনন্দে থাকার পাশাপাশি সেই আনন্দ ছড়িয়ে দিতে ভালোবাসেন সকলের মধ্যে। এটা অবশ্য তিনি তাঁর মায়ের থেকেই পেয়েছেন। ২০২৪ সালের ১৪ মে মাসে মাকে হারিয়েছিলেন নায়িকা। তবে তাঁর মায়ের স্মৃতি আজও তাঁর মনে উজ্জ্বল। তাই মায়ের জন্মদিনে তাঁকে বিশেষ উপহার দিলেন নায়িকা। জানেন কী সেই উপহার?

    মৃত মায়ের জন্মদিনে তাঁকে কোন বিশেষ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন তন্বী?
    মৃত মায়ের জন্মদিনে তাঁকে কোন বিশেষ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন তন্বী?

    আরও পড়ুন: ‘আইনি পরামর্শের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করুন’, কালো কোট পরা ছবি দিয়ে লিখলেন মিশমি! তবে কি অভিনয় ছেড়ে ওকালতিতে মন দিলেন?

    মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমের পাতায় নায়িকা নিজেই একটি পোস্ট করে সবটা জানালেন। জানালেন সেই বিশেষ উপহারের কথাও। তিনি পোস্টে লেখেন, 'কোথায় আছো এখন? আবার কবে দেখা পাবো? আদৌও পাবো তো? অনেকদিন তোমায় বিরিয়ানি খাওয়ানো হয়নি মা। তবে তুমি যে কাজটা করতে সব থেকে ভালোবাসতে মানে অসহায়, দরিদ্রদের দান করতে, খাওয়াতে। সেটাই করব তোমার জন্মদিনে। ওটাই তোমার জন্মদিনের উপহার। জানি তুমি খুশি হবে। আর একটা কথা…, না থাক, কথার শেষ হবে না। অনেক কথাই বাকি রয়ে গিয়েছে। ভালো থেকো মা, হ্যাপি বার্থ ডে।'

    তাঁর এই পোস্ট দেখে অনুরাগীরা ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর টলিপাড়ার তারকা বন্ধুরাও নানা কমেন্ট করেছেন। গৌরব চট্টোপাধ্যায় একটি হার্ট ইমোজি কমেন্ট করেছেন। অন্যদিকে, রাহুল মজুমদারও একগুচ্ছ লাল হার্ট ও দুটি কান্নার ইমোজি দিয়েছেন। দেবচন্দ্রিমাও একটি হার্ট ইমোজি ও একটি কান্নার ইমোজি কমেন্ট করেন। পাশাপাশি দীর্ঘই পাল দুটি হার্ট ইমোজি কমেন্ট করেন।

    আরও পড়ুন: বেনারসি পরবেন না, তবে বিয়ের সন্ধ্যায় কেমন সাজবে শ্যামৌপ্তি? রণজয়ের পোশাকেও থাকবে চমক

    প্রসঙ্গত, মায়ের মৃত্যুর এক বছর পর তন্বী একটি একটি পোস্ট করেছিলেন। বারাণসীর গঙ্গায় হাতে ছবি নিয়ে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘আজ এক বছর কী করে তোমায় ছাড়া?! এখনও রোজ ভাবি, সকালে ঘুম থেকে তুলে দেবে, ফোন করে বার বার জিজ্ঞাসা করবে কখন ফিরবি? জল খা, টিফিন করেছ? প্যাকআপ হবে কখন? ফেরার সময়ে কি বিরিয়ানি আনবি!? তখন মনে পরে ওহ তুমি তো নেই! আসলে এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।’

    তিনি আরও লেখেন, ‘তুমি একটা কথা বলতে জীবনে মা বাবাই সব থেকে ভালো বন্ধু হয়, তাঁদের থেকে বেশি কেউ ভালোবাসে না। তুমি আশা করি সব দেখতে পাচ্ছো তাই না মা? খুব ইচ্ছা করে তোমায় জড়িয়ে ধরি, কোলে মাথা রেখে ঘুমাই। খুব মিস করি। তোমাকে ভালোবাসি মা।’

    News/Entertainment/'কবে দেখা পাবো?' মৃত মায়ের জন্মদিনে তাঁকে কোন বিশেষ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন তন্বী?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes