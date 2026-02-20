Edit Profile
    Serial Update: ‘কেন মীরাকে বিরতি দিল এভাবে…’! দিতিপ্রিয়ার পর বিদায় তন্বীর, নতুন বিতর্কে জি বাংলার চিরদিনই তুমি যে আমার

    অপর্ণা চরিত্র থেকে সরে দাঁড়ান দিতিপ্রিয়া রায়। তার জায়গা আসেন নতুন নায়িকা শিরিন পাল। এবার হঠাৎ করেই মীরা চরিত্রটি গায়েব চিরদিনই তুমি যে আমার থেকে। কী লিখলেন তন্বী ফেসবুকে?

    Published on: Feb 20, 2026 12:43 PM IST
    By Tulika Samadder
    বিতর্ক যেন আর পিছুই ছাড়ে না জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’। টিআরপি তালিকাতে এমনিতেই হাল খারাপ। দীর্ঘদিন ধরে স্লট হারাচ্ছে। কোনোরকমে সেরা দশের তালিকায় টিকে আছে। স্টার জলসার ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’-র সঙ্গে টিআরপির ব্যবধানও বিশাল। সবটাই কিন্তু শুরু হয়েছিল, সিরিয়াল থেকে দিতিপ্রিয়া রায় সরে দাঁড়ানোর পর। নতুন মুখ এনেও, নায়ক আর্য আর নায়িকা অপর্ণার বেশ মাখোমাখো ভালোবাসা দেখিয়েও, সেভাবে কাজের কাজ হয়নি। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সিরিয়ালের আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র মীরা অর্থাৎ তন্বী লাহা রায় জানালেন, আচমকাই কীভাবে ধারাবাহিক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

    চিরদিনই তুমি যে আমার থেকে কি চিরবিদায় তন্বীর?
    চিরদিনই তুমি যে আমার থেকে কি চিরবিদায় তন্বীর?

    তন্বী ফেসবুকে লেখেন, ‘শেষবার মীরা হয়ে লিখছি… ভাবিনি মীরার গল্পটা এভাবে অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। এখনো তো অনেক না-বলা কথা ছিল, অনেক স্বপ্ন পূরণ হওয়া বাকি ছিল, ভালো হওয়াও বাকি ছিল। তার চোখে ছিল হাজারটা না-বলা কথা— সেগুলো না বলাই থেকে যাবে, ভাবিনি।’

    নিজের অনুরাগীদের উদ্দেশে তন্বী লিখেছেন, ‘আমায় অনেক দিন দেখা যায়নি বলে তোমাদের যে মেসেজগুলো পেয়েছি, সব অনুভব করেছি। তোমরা শুধু মীরাকে দেখোনি, তোমরা আপন করে নিয়েছিলে। বিদায় বলা খুব কঠিন, বিশেষ করে গল্পটা যখন শেষ হয় না। কেন মীরাকে বিরতি দিল এভাবে, আমিও জানি না… যাকগে! আমার গল্পটা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। সাইনিং অফ অ্যাজ মীরা।’

    ধারাবাহিকে ইতিমধ্যেই নতুন খলনায়িকা আনা হয়েছে। রোহিনী-র চরিত্রে দেখা যাচ্ছে নবনীতা মালাকারকে। কিন্তু কেন, নির্মাতাদেরএমন সিদ্ধান্ত, তা বলা মুশকিল। মাঝে শোনা গিয়েছিল যে, চিরদিনই তুমি যে আমার নাকি খুব জলদিই বন্ধ করা হবে। এমনকী, নির্মাতাদের সঙ্গে চ্যানেলের মতভেদের কথাও সামনে আসে।

    তবে শুরুটা কিন্তু একেবারেই এরকম ছিল না। বরং, পূনর্জন্ম, অসম বয়সের প্রেমে মোড়া গল্পকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন দর্শকরা। এরপরই মেগার দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র জীতু কমল আর দিতিপ্রিয়া রাওয়ের বাওয়াল চরমে ওঠে। নানা টানাপোড়েনে পর, দিতিপ্রিয়া এই মেগা ছাড়েন। তার জায়গায় আসেন নতুন মুখ শিরিন পাল। মাঝে তো, জীতুর সঙ্গে ঝামেলা লেগেছিল ‘কিংকর’ অভ্রজিৎ-এরও। এখন দেখার, নতুন কোনো বিতর্ক উড়ে এসে জুড়ে বসে নাকি চিরদিনই-র কপালে। নাকি মাঝপথেই খারাপ টিআরপি-র কারণে নিতে হয় বিদায়।

