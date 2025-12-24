‘ধর্মের নামে মারামারি কেন?’ বাংলাদেশে দীপু দাস খুনের প্রতিবাদ! গান বাঁধলেন টনি কক্কর
ফের উত্তাল বাংলাদেশে। আর মাত্র কিছুদিন পর বাংলাদেশে নির্বাচন। কিন্তু এর মধ্যেই এই নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদির মৃত্যু আর তাতেই জ্বলছে বাংলাদেশ। ধর্মের নামে চলছে হত্যালীলা, ভেঙে শিল্প সংস্কৃতির নানা কেন্দ্রও। আর এবার এই সবটা নিয়ে সরব হলেন নেহা কক্কর, তাঁর অস্ত্র টনি কক্করের গান।
ওসমান হাদির মৃত্যুকে ঘিরে জ্বলছে বাংলাদেশ। ধর্মের নামে চলছে হত্যালীলা, হিন্দু শিল্প সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে চলছে ধ্বংসলীলা। ধর্মান্ধ মানুষের রোষের বলি হয়েছেন দীপু দাস। তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। আর এবার এই সবটা নিয়ে সরব হলেন টনি কক্কর।
টনির গানে এবার উঠে এসেছে দীপু চন্দ্র দাসের নাম। নবীকে নিয়ে কটূক্তি করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে দীপু চন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মারা হয় ময়মনসিংহে। গত ১৮ ডিসেম্বর গণপিটুনির পর তাঁকে গাছে ঝুলিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সেই নিয়ে চলে বর্বোরোচিত উল্লাস। এবার তাঁকে নিয়েই গান বাঁধলেন টনি। তাঁর গানের মাধ্যমে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন, হিন্দু-মুসলিম জাতপাত নিয়ে এই যে এত মারামারি এটা কি আদৌও সঠিক?' আর সেই গানই সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন নেহা কক্কর।
এই পোস্ট সামনে আসতেই অনুরাগীরা নানা মন্তব্যে ভরে দিয়েছেন। একজন লেখেন, 'অবশেষে অর্থবহ কিছু বানালেন'। আর একজন লেখেন, ‘যাক বাবা এত দিন পর একটা গান ভালো লাগল, এটা হয়ত ললিপপ গানের প্রায়শ্চিত্ত।’ আর এক নেটিজেন লেখেন, ‘কক্কর ভাই-বোন সেরা।’
বাংলাদেশের বহু সংবাদমাধ্যমের অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ছায়ানটের অবস্থাও ভয়াবহ। বাদ্যযন্ত্র থেকে লালন ফকিরের ছবি সবটাই ছেঁড়া ভাঙা অবস্থায় ছড়িয়ে থাকার ছবি বার বার উঠে আসে। সব মিলিয়ে অরাজক পরিস্থিতি বাংলাদেশে। হামলা হয়েছে উদীচীতে। লাগাতার ভারতের হাইকমিশন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা হয়েছে। ভারতীয়দের ভিসা দেওয়া বন্ধ করেছে বাংলাদেশ।
তাই এই ঘটনা নিয়ে ভারতের বহু অভিনেতা অভিনেত্রী ও সঙ্গীত জগতের মানুষও নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। কখনও উগড়ে দিয়েছিলেন ক্ষোভ। দেব থেকে মিঠুন চক্রবর্তী। বাংলাদেশের বহু ছবির নায়িকা এপার বাংলার ইধিকা পাল সকলেই এই নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। তাছাড়াও গায়িকা মেখলা দাশগুপ্তকেও দেখা গিয়েছিল তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাতে।
