Top 10 actress: সেভাবে সিনেমা না করেও ভারতের সেরা নায়িকা দীপিকা! কতটা পিছিয়ে আলিয়া-প্রিয়াঙ্কা?

ভারতের সেরা ১০ অভিনেত্রীর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই তালিকায় সেই সব অভিনেত্রীর নাম দেওয়া হয়েছে যাঁদের ছবি বক্স অফিসে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। আর সেই তালিকায় ১ নম্বরে রয়েছে দুয়ার মাম্মা, দীপিকা পাড়ুকোন। এখনও পর্যন্ত দীপিকা ২৭টি সিনেমায় কাজ করেছে। আর এই ২৭টি সিনেমা ৩২০১ কোটির বেশি সংগ্রহ করেছে বক্স অফিসে।
দীপিকার পর এই তালিকায় রয়েছে ক্যাটরিনা কাইফের নাম। কারা তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে? ক্যাটরিনা কাইফ এখনও পর্যন্ত ৩৪টি ছবিতে কাজ করেছেন এবং এই ছবিগুলি ৩,১৩০ কোটি টাকা আয় করেছে। তিন নম্বরে রয়েছেন করিনা কাপুর খান এবং চতুর্থ নম্বরে রয়েছেন রশ্মিকা মন্দানা। যদিও করিনা ৫১টি সিনেমা করেছেন এবং এই চলচ্চিত্রগুলির বক্স অফিস কালেকশন ২,৬৯৭ কোটি। রশ্মিকার কথা বললে, তিনি ১১টি সিনেমা করেছেন এবং সেগুলির মোট সংগ্রহ ২৩৪৮ কোটি। পাঁচ নম্বরে রয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর। একই সঙ্গে আলিয়া ভাট, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস, অনুষ্কা শর্মা, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ ও সোনাক্ষী সিনহা এই তালিকায় ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম স্থানে রয়েছেন।
সম্পূর্ণ তালিকা দেখুন এখানে-
দীপিকা পাড়ুকোন (২৭টি সিনেমা) - ৩২০১ কোটি
ক্যাটরিনা কাইফ (৩৪টি সিনেমা) - ৩১৩০+ কোটি
করিনা কাপুর খান (৫১টি সিনেমা) - ২,৬৯৭+ কোটি
রশ্মিকা মান্দনা (১১টি সিনেমা) - ২,৩৪৮+ কোটি
শ্রদ্ধা কাপুর (১৯টি সিনেমা) - ১,৯৩৮+ কোটি
আলিয়া ভাট (১৭টি সিনেমা) - ১,৮৩০+ কোটি
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস (৪১টি সিনেমা) - ১,৬০৩+ কোটি
অনুষ্কা শর্মা (১৮টি সিনেমা) - ১,৫৩৯+ কোটি
জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ (২১টি সিনেমা) - ১,৪৮২+ কোটি
সোনাক্ষী সিনহা (২৫টি সিনেমা) - ১,৩১৬+ কোটি
(দ্রষ্টব্য: এই সমস্ত তথ্য বলিউড হাঙ্গামা থেকে নেওয়া হয়েছে)
