    দক্ষিণের নায়িকারা পিছনে ফেলল বলিউডকে! সেরা দশের তালিকায় আলিয়া-দীপিকা কত নম্বরে?

    Most Popular Actresses: ডিসেম্বর ২০২৫-এর সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের তালিকায়, দক্ষিণের নায়িকারা স্পটলাইট কেড়েছেন। আশ্চর্যজনকভাবে, মাত্র দুজন বলিউড নায়িকা এই তালিকায় তাদের জায়গা তৈরি করতে পেরেছেন, তবে তাঁরাও রয়েছেন বেশ পিছিয়ে। 

    Updated on: Jan 20, 2026 2:50 PM IST
    By Tulika Samadder
    ডিসেম্বর ২০২৫-এর ১০ জন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর তালিকা প্রকাশ করেছে Ormax। এই তালিকায় ভারতীয় সিনেমায় রাজত্বকরা সব বড় অভিনেত্রীদের নাম রয়েছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মাত্র দু'জন বলিউড নায়িকাই এই তালিকায় জায়গা করে নিতে পেরেছেন। আর সঙ্গে ৮ জন নায়িকা।

    আলিয়া ও দীপিকা।
    আলিয়া ও দীপিকা।

    শ্রীলীলা:

    শ্রীলীলা। (instagram)
    শ্রীলীলা। (instagram)

    সর্বাধিক জনপ্রিয় নায়িকাদের এই তালিকায়, কার্তিক আরিয়ানের ছবির নায়িকা শ্রীলীলা ১০ নম্বরে রয়েছেন। বলিউডে অভিষেক না করেই শ্রীলীলা ইতিমধ্যেই হিন্দি দর্শকদের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন।

    অনুষ্কা শেট্টি:

    अनुष्का शेट्टी (instagram)
    अनुष्का शेट्टी (instagram)

    বাহুবলীর দেবসেনা অভিনেত্রী অনুষ্কা শেট্টি এই তালিকায় ৯ নম্বরে রয়েছেন। অনুষ্কা দীর্ঘদিন ধরে দর্শকদের প্রিয় নায়িকা এবং বছরের পর বছর ধরে দক্ষিণী সিনেমা রাজত্ব করছেন।

    সাঁই পল্লবী:

    साई पल्लवी
    साई पल्लवी

    সাঁই পল্লবী এই তালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন। সম্প্রতি আমির খানের ছেলে জুনায়েদ খানের সঙ্গে 'এক দিন' ছবির ফার্স্ট লুকে দেখা গিয়েছে তাঁকে। রামায়ণ ছবির জন্য শিরোনামে রয়েছেন রণবীর কাপুরের নায়িকা।

    তৃষা:

    तृषा कृष्णन
    तृषा कृष्णन

    তৃষা সাউথের সিনেমার একজন বড় তারকা। অভিনেত্রী তাঁর চলচ্চিত্র দিয়ে ছাপ ফেলেছেন। সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের তালিকায় ৭ নম্বরে রয়েছেন এই অভিনেত্রী। হিন্দি ছবি ও মিউজিক ভিডিয়োতে অভিনয় করেছেন তৃষা।

    কাজল আগরওয়াল:

    काजल अग्रवाल (instagram)
    काजल अग्रवाल (instagram)

    বিয়ে ও পুত্র সন্তানের জন্মের পর কাজল আগরওয়ালকে খুব কমই সিনেমায় দেখা যায়। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন এই অভিনেত্রী। অনেক বড় বড় নায়িকাকে ফেলে দিয়েছেন।

    নয়নতারা:

    নয়নতারা।
    নয়নতারা।

    এই তালিকায় ৫ নম্বরে রয়েছেন জওয়ান নায়িকা নয়নতারা। অভিনেত্রীকে সবচেয়ে জনপ্রিয় দক্ষিণী অভিনেত্রীদের মধ্যে গণনা করা হয়।

    দীপিকা পাড়ুকোন

    দীপিকা পাড়ুকোন।
    দীপিকা পাড়ুকোন।

    জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। কন্যা দুয়ার জন্মের পর থেকেই চলচ্চিত্র থেকে অনুপস্থিত রয়েছেন এই অভিনেত্রী। তবে সামনের দিনগুলোতে শাহরুখ খানের সঙ্গে ‘কিং’ ছবিতে দেখা যাবে এই অভিনেত্রীকে।

    রশ্মিকা মন্দনা:

    रश्मिका मंदाना
    रश्मिका मंदाना

    দীপিকাকে পিছনে ফেলে দেওয়া রশ্মিকা মন্দন্নার জন্য গত বছরটি বিশেষ ছিল। অভিনেত্রী তার চলচ্চিত্র এবং দুর্দান্ত অভিনয়ের মাধ্যমে একটি ছাপ ফেলেছিলেন। সর্বাধিক জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের তালিকায় রশ্মিকা ৩ নম্বরে রয়েছেন।

    আলিয়া ভাট

    आलिया भट्ट
    आलिया भट्ट

    এই তালিকায় ২ নম্বরে রয়েছেন আলিয়া ভাট। এই বছরটা তাঁর জন্য ডাবল ব্লাস্টার হতে চলেছে। 'আলফা' ও 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিতে দেখা যাবে তাকে।

    সামান্থা রুথ প্রভু

    सामंथा रूथ प्रभु (instagram)
    सामंथा रूथ प्रभु (instagram)

    এবং ১ নম্বরে রয়েছেন সামান্থা। সামান্থা গত মাসে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে খবরে ছিলেন। ছবি শেয়ার করে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী।

