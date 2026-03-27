ভারতের সেরা ১০ তারকা, যারা বিশ্বব্যপী ঝড় তুলেছেন! শাহরুখ-সলমন নন, ১ম স্থানে কে?
আজ আমরা আপনাকে ভারতীয় তারকাদের শেষ ১০টি সিনেমা অনুসারে বলব, কে বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ উপার্জনকারী এবং সিনেমা অনুসারে তাদের মোট বক্স অফিস সংগ্রহ কত।
এমন অনেক তারকা আছেন যাদের সিনেমা কেবল ভারতেই নয়, বিশ্বব্যপী দুর্দান্ত ফল করেছে। আজ আমরা আপনাকে তারকাদের শেষ ১০টি সিনেমা অনুসারে বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ আয়ের সংগ্রহের কথা বলব। আইএমডিবি-র রিপোর্ট অনুসারে জেনে নিন আপনার প্রিয় তারকারা কোন নম্বরে আছেন এই তালিকায়।
প্রভাস-
প্রভাসের সাম্প্রতিক ১০টি ছবির মধ্যে ‘রাজা সাহেব’ (২০৮.৬ কোটি), ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ (১০৫২.৪ কোটি), ‘সালার পার্ট ১’ (৬১৮.২ কোটি), ‘আদিপুরুষ’ (৩৫৬.২ কোটি), ‘রাধে শ্যাম’ (১৪৮.৮ কোটি), ‘সাহু’ (৪৩২.৪ কোটি), ‘বাহুবলী ২’ (১৭৮২.৪ কোটি), ‘বাহুবলী’ (৬০০.৬ কোটি), ‘মির্চি’ (৮৩.৪ কোটি) এবং ‘বিদ্রোহী’ (৪৫.৮ কোটি) উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে তাঁর শেষ ১০টি ছবির মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫,৩২৮ কোটি টাকা।
আমির খান-
অন্য দিকে বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির খানের শেষ ১০টি ছবির মোট আয় ৪,৮১৫.৫ কোটি টাকা। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে ‘দঙ্গল’ (১৯২৪ কোটি), ‘পিকে’ (৭৬০.৩ কোটি), ‘ধুম ৩’ (৫৪৫.৮ কোটি), ‘ঠগস অফ হিন্দুস্তান’ (৩১৮.২ কোটি), ‘লাল সিং চাড্ডা’ (১৩৩.২ কোটি), ‘তালাশ’ (১৭৫.৮ কোটি), ‘থ্রি ইডিয়টস’ (৩৯৭.৩ কোটি), ‘গজনী’ (১৯৪.২ কোটি) এবং ‘তারে জমিন পার’ (৯৮.৫ কোটি)।
শাহরুখ খান-
শাহরুখ খানের ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা গেছে। তাঁর শেষ ১০টি ছবির মোট আয় ৪,৩৩৫.৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ‘জওয়ান’ (১১৫০.৭ কোটি), ‘পাঠান’ (১০৪২.২ কোটি), ‘ডঙ্কি’ (৪৫৩.৮ কোটি), ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’-এর পরবর্তী ধারার কাজ হিসেবে ‘দিলওয়ালে’ (৩৭৬.৮ কোটি), ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ (৩৮২.৮ কোটি), ‘রইস’ (২৮১.২ কোটি), ‘ফ্যান’ (১৮২.৩ কোটি), ‘জিরো’ (১৮২.৮ কোটি), ‘ডিয়ার জিন্দেগি’ (১৩৫.২ কোটি) এবং ‘জব হ্যারি মেট সেজল’ (১৪৭.৮ কোটি) উল্লেখযোগ্য।
সলমন খান-
সলমন খানও এই দৌড়ে পিছিয়ে নেই। তাঁর শেষ ১০টি ছবির মোট আয় ৪,১৮১.৩ কোটি টাকা। তালিকায় রয়েছে ‘টাইগার ৩’ (৪৬৬.৭ কোটি), ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ (১৮২.৫ কোটি), ‘দাবাং ৩’ (২৩০.৯ কোটি), ‘ভারত’ (৩২৫.৫ কোটি), ‘রেস ৩’ (২৯৪.৮ কোটি), ‘টাইগার জিন্দা হ্যায়’ (৫৬৫.৫ কোটি), ‘টিউবলাইট’ (২১১.২ কোটি), ‘সুলতান’ (৬১৮.৮ কোটি), ‘প্রেম রতন ধন পায়ো’ (৩৬৭.২ কোটি) এবং ‘বজরঙ্গি ভাইজান’ (৯১৮.২ কোটি)।
রণবীর সিং
রণবীর সিংয়ের শেষ দিকের ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ধুরন্ধর’ (১৩০৭ কোটি), ‘রকি এবং রানি কি প্রেম কাহানি’ (৩৫২ কোটি), ‘সার্কাস’ (৫৯.২ কোটি), ‘জয়েশভাই জোয়ারদার’ (১৪.৮ কোটি), ‘গল্লি বয়’ (২২৯.২ কোটি), ‘সিম্বা’ (৩৮৭.৬ কোটি), ‘পদ্মাবত’ (৫৪৬.২ কোটি), ‘বেফিকরে’ (৯৬.৮ কোটি) এবং ‘বাজিরাও মাস্তানি’ (৩৫৪.২ কোটি)। সব মিলিয়ে তাঁর মোট বক্স অফিস সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫২৯.৬ কোটি টাকা। বড় বাজেটের ঐতিহাসিক ও বাণিজ্যিক ছবিতে তাঁর সাফল্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।
রজনীকান্ত
অন্যদিকে দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্তও নিজের স্বতন্ত্র স্টাইলে বক্স অফিসে শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে ‘জেলার’ (৬০৫.৮ কোটি), ‘রোবট ২.০’ (৬৯৩.২ কোটি), ‘কাবালি’ (২৯৪.২ কোটি), ‘পেট্টা’ (২১৬.২ কোটি), ‘দরবার’ (১৯৮.৩ কোটি), ‘কালা’ (১৫৩.৯ কোটি), ‘আন্নাতে’ (১৪৬.২ কোটি), ‘লিঙ্গা’ (১৩৬.২ কোটি) এবং ‘ভেট্টাইয়ান’ (২৪০.৮ কোটি)। সব মিলিয়ে তাঁর মোট সংগ্রহ প্রায় ৩২০১.৬ কোটি টাকা।
রণবীর কাপুর
রণবীর কাপুরের সাম্প্রতিক ছবিগুলির মধ্যে ‘অ্যানিমেল’ (৯১০.৪ কোটি) সবচেয়ে বড় সাফল্য, যা তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম মাইলস্টোন। এছাড়াও ‘সঞ্জু’ (৫৬৫.৫ কোটি) এবং ‘ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ১: শিবা’ (৪১৮.৬ কোটি) বক্স অফিসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে। রোমান্টিক ঘরানার ‘তু ঝুটি ম্যায় মাক্কার’ (১৯২.৮ কোটি) এবং ‘এ দিল হ্যায় মুশকিল’ (২২৮.৪ কোটি)ও ভালো ব্যবসা করেছে।
হৃতিক রোশন
হৃতিক রোশনের সাম্প্রতিক ছবিগুলির মধ্যে ‘ওয়ার’ (৪৪২.৬ কোটি) এবং ‘ফাইটার’ (৩৩৮.৪ কোটি) উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। পাশাপাশি ‘ওয়ার ২’ (৩৪৮.৬ কোটি), ‘সুপার ৩০’ (২০৪.২ কোটি), ‘কাবিল’ (১৫৪.৬ কোটি), ‘ব্যাং ব্যাং’ (২৫৪.২ কোটি), ‘কৃশ ৩’ (২৯১.৪ কোটি) এবং ‘অগ্নিপথ’ (১৯০.২ কোটি) ভালো ব্যবসা করেছে। তবে ‘বিক্রম বেদা’ (১৩৪.২ কোটি) এবং ‘মহেঞ্জোদারো’ (১০৩.২ কোটি) প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য পায়নি। সব মিলিয়ে তাঁর মোট বক্স অফিস সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৪৬১.৬ কোটি টাকা।
জুনিয়র এনটিআর
অন্যদিকে দক্ষিণী সুপারস্টার জুনিয়র এনটিআরও ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী পারফরম্যান্স করে চলেছেন। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে ‘আরআরআর’ (১২৯১.২ কোটি) বিশাল সাফল্য এনে দেয় আন্তর্জাতিক স্তরেও। এছাড়া ‘দেবরা’ (৪২৩.২ কোটি), ‘অরবিন্দ সামেথা বীর রাঘব’ (১৪৩.২ কোটি), ‘জয় লাভা কুসা’ (১২৪.৮ কোটি), ‘জনতা গ্যারেজ’ (১৩১.২ কোটি), ‘নান্নাকু প্রেমাথো’ (৮৫.২ কোটি), ‘টেম্পার’ (৭৪.২ কোটি), ‘বাদশা’ (৭৫.৮ কোটি), ‘রামাইয়া ভাস্তাভাইয়া’ (৫১.৪ কোটি) এবং ‘রক্ষসুদু/রহস্যা’ (৪০.৬ কোটি) উল্লেখযোগ্য।
