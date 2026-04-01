    ২০২৬ সালে বক্স অফিসে ঝড় তুলল এই ৫ ছবি! এই সিনেমা ৬.৪ রেটিং নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে

    ২০২৬-এর তিন মাস পূর্ণ হয়েছে। বছরের প্রথম তিন মাসে অনেক ছবি মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হল ধুরন্ধর ২। ধুরন্ধর ২ নিয়ে আলোচনার মাঝে, আসুন জেনে নেওয়া যাক এই বছরের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ৫টি সিনেমার নাম।

    Apr 1, 2026, 14:13:04 IST
    By Tulika Samadder
    সিনেমাপ্রেমীদের জন্য ২০২৬ সালের শুরুটা দারুণ ছিল। বছরের প্রথম তিন মাসে বলিউড থেকে বেশ কয়েকটি চমৎকার ছবি মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিগুলির মধ্যে সর্বাধিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল ‘ধুরন্ধর ২’। ধুরন্ধর ২ কেবল দর্শকপ্রিয়তা অর্জনই করেনি, বক্স অফিসেও তা চমক রেখেছে। এই বছরের সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমাও এটি। চলুন জেনে নেই ২০২৬ সালে ভারতের শীর্ষ পাঁচটি আয় করা সিনেমা কোনগুলি-

    ২০২৬ সালে বক্স অফিসে ঝড় তুলল এই ৫ ছবি

    ১. ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ

    আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর ২ এখন পর্যন্ত (১ এপ্রিল, দুপুর ১২টা পর্যন্ত) ৯০৩.২২ কোটি টাকা আয় করেছে। রণবীর সিং-এর এই ছবি এ বছরের সবচেয়ে বড় হিট। ছবিটি বক্স অফিসে অনেক রেকর্ড ভেঙেছে। এতে সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল, রাকেশ বেদি, আর.মাধবন ও সঞ্জয় দত্ত-সহ অন্যান্য তারকারা অভিনয় করেছেন। ছবির IMDb রেটিং ৮.৬। ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯ মার্চ, ২০২৬।

    ২. বর্ডার ২

    দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ এবং আহান শেট্টির বর্ডার ২। অনুরাগ সিং পরিচালিত এই যুদ্ধের সিনমাটি ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬-এ মুক্তি পায়। কইমই.কম অনুসারে, ছবিটি ৩৬২.৭৬ কোটি টাকা আয় করেছে। IMDb রেটিং ৬.৪।

    ৩. ও রোমিও

    তৃতীয় স্থানে রয়েছে শাহিদ কাপুরের সিনেমা ও রোমিও। বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত এই ছবি ১৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায়। ভারতে এটির মোট আয় ৮৩.৩৫ কোটি টাকা। IMDB রেটিং ৫.৬।

    ৪. মরদানি ৩

    চতুর্থ স্থানে রয়েছে রানি মুখোপাধ্যায়ের ‘মরদানি ৩’। অভিরাজ মীনাওয়ালা পরিচালিত এই ছবি ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পায়। ছবিটি ভারতের বাজার থেকে ৫২.৯৯ কোটি রুপি টাকা আয় করে। ছবির IMDb রেটিং ৬.৯।

    ৫. দ্য কেরাল স্টোরি ২

    পঞ্চম স্থানে রয়েছে কামাখ্যা নারায়ণ সিং পরিচালিত দ্য কেরাল স্টোরি ২। ভারতের আয় ৫১.৯২ কোটি টাকা। IMDb রেটিং ৫.৩। ছবি মুক্তি পেয়েছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি।

    (ডিসক্লেইমার: এই প্রতিবেদনে বক্স অফিসের তথ্য বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, ট্রেড অ্যানালিস্ট এবং সূত্রের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত আয় উল্লেখিত অনুমানের থেকে ভিন্ন হতে পারে। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা এর কোনোরূর নিশ্চয়তা দেয় না।)

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

