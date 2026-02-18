‘টক্সিক' নিয়ে বিতর্কের মাঝেই ফাঁস ছবির গল্প? যশের চরিত্র কেমন হবে?

‘টক্সিক' নিয়ে বিতর্কের মাঝেই ফাঁস ছবির গল্প? যশের চরিত্র কেমন হবে?
দক্ষিণী সুপারস্টার যশের আসন্ন ছবি ‘টক্সিক আ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস’ ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। ছবির টিজারটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু টিজার ছাড়া এখনও পর্যন্ত ছবিটি সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়নি। তবে প্রথমবারের মতো, সিনেমাটি সম্পর্কে কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য উঠে এসেছে।
ছবিটির সংযুক্ত আরব আমিরাতের পরিবেশক, ফার্স ফিল্মস, তাদের ওয়েবসাইটে ছবিটির গল্প সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেছে। এটা সুপারস্টার যশের ছবিটি সম্পর্কে অনেক কিছু সামনে এনেছে। ওয়েবসাইটটিতে জানানো হয়েছে, যে টক্সিক ছবিটির প্লট ১৯৪০ এবং ১৯৭০ -এর দশকের গোয়ার ছবি তুলে ধরা হবে। ওয়েবসাইটে ছবিটির সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে, 'ট্যাক্সিক একটি নৃশংস অ্যাকশন-থ্রিলার যা এই ছড়িয়ে থাকা দুর্নীতির গভীরের ছবি তুলে ধরবে।
ছবির সারসংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ক্রমবর্ধমান ব্যবসা এবং ক্রমবর্ধমান অপরাধী চক্রের মিশেল এই ছবি। একজন ব্যক্তি রক্তপাত, ভয় এবং প্রতারণার উপর ভিত্তি করে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ছবিটিকে ১৮+ রেটিং দেওয়া হয়েছে এবং গল্পে আরও বলা হয়েছে, ‘ক্ষমতা বিনামূল্যে দেওয়া হয় না, বরং কেড়ে নেওয়া হয়, তাই সব সময় এর জন্য মূল্য দিতে হয়। চোরাচালানের পথগুলি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং আনুগত্য সন্দেহে পরিণত হয়, তখন ভয় বেঁচে থাকার মূল বিষয় হয়ে ওঠে।’
ছবিটির কাহিনীতে একটি দারুণ ট্যুইস্ট রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কীভাবে সত্য অবশেষে প্রকাশ্যে আসবে তা যশের চরিত্রের ভেতরের অন্ধকার তার বাহ্যিক সিদ্ধান্তের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। সীতু মোহনদাস পরিচালিত এই ছবিটির অ্যাকশন দৃশ্য যে দারুণ হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ছবিটির মুক্তির তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলেও, ‘কেজিএফ ২’-এর পরে যশকে আবারও অ্যাকশনে দেখার জন্য সবাই আগ্রহী।
