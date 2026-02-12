কবরস্থানের বাইরে যৌন দৃশ্য! যশের ‘টক্সিক’-এর টিজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের

কবরস্থানের বাইরে যৌন দৃশ্য! যশের ‘টক্সিক’-এর টিজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের
যশের প্যান-ইন্ডিয়া ছবি ‘টক্সিক’-এর প্রথম ট্রেলার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তা নিয়ে ব্যপক চর্চা শুরু হয়েছিল। আর এবার দানা বেঁধেছে নতুন বিতর্ক। মহিলা কমিশন টিজারে যৌন দৃশ্যের সমালোচনা করেছিল। এবার একটি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC) এর কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে, টিজারটি তাঁদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত হেনেছে।
ন্যাশনাল ক্রিশ্চিয়ান ফেডারেশন (এনসিএফ) ছবিটির টিজারের বিরুদ্ধে সেন্সর বোর্ড (সিবিএফসি) এবং সরকারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে।
অভিযোগ: টিজারটিতে একটি কবরস্থানের বাইরে একটি গাড়িতে একটি যৌন দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই দৃশ্যের পরপরই কবরস্থানের ভেতরে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। আর দাবি সেখানেই ধর্মীয় প্রতীক, বিশেষ করে আর্চেঞ্জেল মাইকেলের মূর্তি, অবমাননাকর ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যার ফলে ধর্মীয় আবেগে আঘাত লেগেছে।
দাবি: তাঁরাদাবি করেছে যে এই টিজারটি অবিলম্বে ইউটিউব এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে ফেলা হোক।
টিজারে দেখানো যৌন দৃশ্যটি যথেষ্ট বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। মহিলা কমিশন দৃশ্যটির চিত্রায়নে অসন্তোষ প্রকাশ করে। অনেকে এটাকে ‘অপ্রয়োজনীয়’ এবং ‘অশ্লীল’ বলেও মন্তব্য করেছেন। বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, টিজারে উপস্থিত অভিনেত্রী বিয়াট্রিজ টাউফেনবাখ তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটিও ডিলিট করে দিয়েছেন।
পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ ছবিটির স্বপক্ষে বেশ কিছু কথা বলেন। যারা এর বিরোধিতা করেন তাদের ‘ভণ্ড’ও বলেছিলেন তিনি। তিনি আরও বলেছিলেন, ‘যখন পুরুষ অভিনেতারা তাঁদের শার্ট খুলে ফেলেন বা পুরুষালি আচরণ করেন, তখন কেউ তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না, কিন্তু যখন একজন মহিলা যৌনতা প্রদর্শন করেন, তখন সমাজ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে।’
ছবিটি পরিচালক করেছিলেন গীতু মোহনদাস। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন যশ, নয়নতারা, কিয়ারা আডবানী, তারা সুতারিয়া, হুমা কুরেশি এবং অক্ষয় ওবেরয়ের মতো প্রথম সারির তারকারা। ছবিটি চলতি বছরের ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। এই ছবিটি বক্স অফিসে রণবীর সিংয়ের ছবি 'ধুরন্ধর ২'-এর সঙ্গে এক সঙ্গে রিলিজ হবে। ফলে সংঘর্ষে একটা সম্ভবনা রয়েছে।
ছবিটির নির্মাতারা (কেভিএন প্রোডাকশনস) আইনি এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাঁরা টিজার থেকে এই বিতর্কিত দৃশ্যগুলি সরিয়ে ফেলবেন কিনা সেটাই এখনও দেখার বিষয়।
