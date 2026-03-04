‘এমন একটা অবস্থা তৈরি হল…’! পিছিয়ে গেল টক্সিক মুক্তি, ধুরন্ধরের ভয়ে? খোলসা যশের

‘এমন একটা অবস্থা তৈরি হল…’! পিছিয়ে গেল টক্সিক মুক্তি, ধুরন্ধরের ভয়ে? খোলসা যশের
Toxic vs Dhurandhar 2: 'ধুরন্ধর 2' এবং 'টক্সিক' ১৯ মার্চ বক্স অফিসে একইসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছিল। কিন্তু এখন এই সংঘর্ষ স্থগিত করা হয়েছে। টক্সিকের মুক্তি স্থগিত করা হয়েছে।
'ধুরন্ধর ২' এবং 'টক্সিক'-এর মধ্যে বক্স অফিস সংঘর্ষ আপাতত হচ্ছে না। দুটো ছবিই ১৯ মার্চ মুক্তির কথা ছিল। তবে হোলির দিন, ৪ মার্চ সোশ্যাল মিডিয়া পস্টের মাধ্যমে যশ ঘোষণা করলেন যে, তাঁর 'টক্সিক' ছবির মুক্তি স্থগিত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, 'ধুরন্ধর ২'-এর কারণেই কি তিনি মুক্তির তারিখ পরিবর্তন করেছেন? উত্তর হল না। 'টক্সিক'-এর মুক্তি পিছনো, এবং নতুন তারিখ বেছে নেওয়ার কারণ চলুন দেখে নেওয়া যাক চট করে।
ছবিটি কেন স্থগিত করা হল?
যশ একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে তিনি তার বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'টক্সিক' পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
ছবিটি কখন মুক্তি পাবে?
তার প্রযোজনা সংস্থা, কেভিএন প্রোডাকশনস কর্তৃক জারি করা এক বিবৃতিতে, যশ তাঁর ভক্তদের জানিয়েছেন যে, তাঁর ছবিটি ৮ জুন বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। মজার বিষয় হল, বরুণ ধাওয়ান, মৃণাল ঠাকুর এবং পূজা হেগড়ের ছবি 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক' ৫ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
যশের বক্তব্য
যশ পোস্টটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘টক্সিক এমন একটি ছবি, যা আমরা বিশ্বব্যাপী দর্শকদের জন্য তৈরি করেছি। কন্নড় এবং ইংরেজি ভাষায় চিত্রায়িত, এই ছবিটি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি মাধ্যম। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের পর, আমরা ১৯ মার্চ আপনাদের সকলের সঙ্গে আমাদের ছবিটি ভাগ করে নেওয়া নিয়ে উত্তেজিত ছিলাম। তবে, বর্তমানের অনিশ্চয় পরিস্থিতি, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি, এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে যা আমাদের বৃহত্তর দর্শকদের কাছে পৌঁছনোর এবং তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যকে প্রভাবিত করছে। তাই, আমরা আমাদের মুক্তি স্থগিত করার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ছবিটি এখন ৪ জুন, ২০২৬ তারিখে বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজি এবং ভারতীয় ভাষায় মুক্তি পাবে। দেখা হবে।’
যশ ছাড়াও ট্ক্সিকে অভিনয় করেছেন নয়নতারা, কিয়ারা আদবানি, হুমা কুরেশি, রুক্মিণী বসন্ত এবং তারা সুতারিয়া। কেভিএন প্রোডাকশনস এবং মনস্টার মাইন্ড ক্রিয়েশনস এটি প্রযোজনা করেছে।