অ্যাকশন হিরো টোটার সঙ্গে তুখোড় ভিলেন আর. কে. সিং! রাজা চন্দর 'পুলিশ'-এর ট্রেলারে বড় চমক

অ্যাকশন হিরো টোটার সঙ্গে তুখোড় ভিলেন আর. কে. সিং! রাজা চন্দর 'পুলিশ'-এর ট্রেলারে বড় চমক
এবার একজন সৎ ও আদর্শবাদী পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরীকে। আসছে তাঁর নতুন ছবি ‘পুলিশ’। ছবিটি পরিচালনা করেছেন পরিচালক রাজা চন্দ। টানটান উত্তেজনা আর অ্যাকশন দৃশ্যে ভরা এই ছবি। মুক্তি পেল এই ছবির অফিসিয়াল ট্রেলার।'
শহরের এক বড়ো মাফিয়া, যে না ভয় পায় কোনও পুলিশকে, না ভয় পায় কোনও ক্ষমতাকে। কিন্তু এই মাফিয়া কি পারবে তার রাজত্ব চালিয়ে যেতে? ছবিতে অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরী কে দেখা যাবে ইন্সপেক্টর রণদ্বীপ রায় নামের চরিত্রে। যে কাউকে ভয় পায় না। অন্যদিকে, অভিনেতা আর. কে. সিং কে দেখা যাবে দেবী দাস চৌধুরী চরিত্রে। একে অপরের মুখোমুখি আর টানটান অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা দিয়েছে ছবির ট্রেলার জুড়ে। ছবিতে বেশ কয়েকটি গান রয়েছে। আগামী ২১ নভেম্বর ‘ইকুইনক্স ফিল্ম সিটি’ ও ‘প্রার্থনা মুভিজ’ -এর ব্যানারে প্রযোজক ঝুমা পাল ও স্বপ্না সিংয়ের প্রযোজনায় বড় পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবি৷
অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরী ছবি প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমি এর আগে একাধিকবার পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছি। তবে আমার একটাই শর্ত ছিল, আমি কখনও দুর্নীতিগ্রস্ত বা নেতিবাচক পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করব না। কারণ, আমি খুব কাছ থেকে পুলিশদের কাজ দেখেছি। আজকের সময়ে সবাই শুধু নেতিবাচক দিকগুলোই তুলে ধরেন, কিন্তু ইতিবাচক মানুষগুলোও তো আছে! ভাবুন তো, যদি একদিন পুলিশ কাজ করা বন্ধ করে দেন, তাহলে সমাজটা কেমন হবে?’
অন্যদিকে ঝুমা পাল বলেন, ‘এই ছবিতে অভিনেতা টোটা রায়চৌধুরীকে পুরোপুরি অ্যাকশন অবতারে দেখবেন দর্শক। গান, নাচ, অ্যাকশন, রহস্যে সব কিছু রয়েছে এই ছবিতে। আমাদের ছবি ২১ নভেম্বর বড়পর্দায় মুক্তি পাবে। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে।’
অভিনেতা আর. কে. সিং ছবি প্রসঙ্গে বলেন, ‘এই ছবিতে টোটা রায়চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করার দারুণ ভালো অভিজ্ঞতা হল। যেমন ভালো অভিনেতা, তেমন ভালো মানুষ। ছবিতে টানটান উত্তেজনা রয়েছে। এমন বহু দৃশ্যে রয়েছে, যেগুলো দর্শকদের খুব পছন্দ হবে।’
