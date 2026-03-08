Trina-Indrajit: ‘আমরা একেবারেই বন্ধু নই’, পর্দায় মাখামাখো রসায়ন, ইন্দ্রজিৎ-কে নিয়ে বোমা তৃণার

Trina-Indrajit: ‘আমরা একেবারেই বন্ধু নই’, পর্দায় মাখামাখো রসায়ন, ইন্দ্রজিৎ-কে নিয়ে বোমা তৃণার
Trina-Indrajit: টিআরপি তালিকায় একদম উপরের দিকে থাকেন তাঁরা। দুজনেরর অনস্ক্রিন রসায়ন থেকে চোখ ফেরানো দায়। কিন্তু বাস্তবে মুখ দেখাদেখি বন্ধ তৃণা-পরশুরামের?
পর্দায় তাঁদের রসায়ন দেখে বোঝার উপায় নেই যে বাস্তবের গল্পটা একেবারে উল্টো! স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক পরশুরাম-এর লিড জুটি ইন্দ্রজিৎ বসু এবং তৃণা সাহা এখন দর্শকদের নয়নের মণি। কিন্তু সম্প্রতি ‘স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ড’-এর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রজিৎ-কে নিয়ে এক বড়সড় ‘বোমা’ ফাটালেন তৃণা।
স্টুডিওর আলোয় তাঁদের প্রেম মাখামাখো, কিন্তু ক্যামেরার পেছনে কি দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ? ‘স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ড’-এর ফাঁকে তৃণা সাহার এক মন্তব্য ঘিরে এখন টলিপাড়ায় তুঙ্গে চর্চা। পরশুরাম ওরফে ইন্দ্রজিৎ-এর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে অকপট স্বীকারোক্তি দিলেন নায়িকা।
‘সাঁইয়ারা’ গানে আগুনের হলকা:
অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে জনপ্রিয় গান ‘সাঁইয়া’-তে পারফর্ম করতে দেখা যাবে এই হিট জুটিকে। হলুদ পোশাকে, মায়াবী আলোয় সাজানো সেটে যখন দুজনে রোম্যান্সে ডুব দেবেন, তখন ভক্তদের হৃদস্পন্দন বাড়তে বাধ্য। তবে এই পারফরম্যান্সের পেছনেও নাকি রয়েছে চরম নাটক! তৃণা হাসতে হাসতে জানালেন, ‘আমরা অন্য গানে রিহার্সাল করেছিলাম। কিন্তু সকালে এসে জানলাম গান বদলে গিয়েছে, সেট বদলে গিয়েছে। শুধু আমরা দুজন বদলাইনি!’
বন্ধু না কি শত্রু?
পর্দার এই জমাটি রসায়নের রহস্য কি তবে তাঁদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব? এই প্রশ্ন করতেই একগাল হেসে তৃণা বলে ওঠেন, ‘আমরা কিন্তু বন্ধু নই। এটা ভুল ধারণা। আমরা এক্কেবারে বন্ধু নই। আমরা আসলে শত্রু! কী, তাই তো?’ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইন্দ্রজিৎ তখন মুচকি হাসছেন। তৃণার এই ‘শত্রু’ তকমার জবাবে ইন্দ্রজিতের দাবি, 'ম্যাজিক কখনও রিহার্সাল করে হয় না।' অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকুক না থাকুক, কাজের ক্ষেত্রে সেই ‘ম্যাজিক’ যে অটুট, তা বলাই বাহুল্য।
হাসিমুখের খুনসুটি:
অবশ্য তৃণা যে নিছক মজার ছলেই এই কথাগুলো বলেছেন, তা তাঁদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলেই স্পষ্ট। অফ-স্ক্রিন একে অপরের সঙ্গে লেগ-পুলিং বা মস্করা করা এই জুটির বহুদিনের অভ্যাস। প্রিয় জুটির এই ‘মিষ্টি শত্রুতা’র কথা শুনে ভক্তরাও বেশ মজা পাচ্ছেন। তাঁদের মতে, এই খুনসুটিই আসলে পর্দায় তটিনী ও পরশুরামের প্রেমকে আরও জীবন্ত করে তোলে।
গত কয়েক মাসে বিতর্ক ঘিরে থেকেছে এই মেগাকে। সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে তৃণার অনস্ক্রিন পুত্র। তৃণার বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগও এনেছে খুদে শিল্পী অভিনেতা অভিনব। যদিও তাতে বিশেষ ফারাক আসেনি সিরিয়ালের জনপ্রিয়তায়। গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে পরশুরামের বিজয়রথ।