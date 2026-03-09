Trina Saha: বোল্ড লুকে ‘বিগ বস’ লঞ্চে তৃণা! হাতের দামী ঘড়ি দেখে চোখ কপালে, দাম কত জানেন?

টলিউডের অন্যতম ফ্যাশনিস্তা তৃণা সাহা যেখানেই যান, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। সম্প্রতি 'বিগ বস বাংলা'র লঞ্চ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ফের একবার নিজের স্টাইল স্টেটমেন্ট দিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন তিনি। কমলা রঙের ব্লেজার স্যুট, শর্টস এবং খোলা চুলে তৃণার আত্মবিশ্বাসী হাসি যেন অনুষ্ঠানের জেল্লা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।
নজরকাড়া হাতের ঘড়ি:
তৃণার এই গ্ল্যামারাস লুকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর হাতের ঘড়িটি। স্টাইল আর আভিজাত্যের মিশেলে ঘড়িটি তাঁর সাজে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ঘড়িটির ডিটেইলস নিয়ে ইতিমধ্যে ভক্তদের মধ্যে কৌতূহল তুঙ্গে। জনপ্রিয় মার্কিন ব্র্যান্ড ফসিলসের অ্যানালোগ মডেলের এই ঘড়ির চামড়ার স্ট্র্যাপের সাথে সোনালী ডায়ালের এই ঘড়িটি তৃণার ফর্মাল-ক্যাজুয়াল লুকের সাথে একদম মানানসই।
দাম কত?
তৃণার হাতের এই ঘড়িটির দামও কিন্তু বেশ চমকপ্রদ। জানা গিয়েছে, এই লাক্সারি ঘড়িটির দাম ভারতীয় মুদ্রায় ১১,৯৯৫ টাকা। মেকআপ থেকে গয়না— তৃণা যে নিজের লুক নিয়ে কতটা সচেতন, তাঁর এই দামী অনুষঙ্গই তার প্রমাণ।
গ্ল্যামারাস উপস্থিতি:
উজ্জ্বল মেকআপ এবং স্টেটমেন্ট ইয়াররিংসের সাথে তৃণার এই হাসি ভক্তদের মন জয় করে নিয়েছে। ছোট পর্দা ছাড়িয়ে বড় পর্দা এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও তৃণা এখন নিজের জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। 'বিগ বস'-এর মঞ্চে তাঁর এই উপস্থিতি নতুন কোনো চমকের ইঙ্গিত দিচ্ছে কি না, এখন সেটাই দেখার।
বিগ বস ইভেন্ট সঞ্চালনা করলেও এই সিজনে বিগ বসের ঘরে যাবেন না তৃণা। কারণ এই মুহূর্তে পরশুরামের মতো হিট মেগা নিয়ে ব্যস্ত নায়িকা। তবে ভবিষ্যতে এই রিয়ালিটি শো-এর অংশ হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তৃণা। সৌরভ সঞ্চালিত এই রিয়ালিটি শো-এর শ্যুটিং শুরু অগস্টের শেষে। সেপ্টেম্বর থেকে অন এয়ার যাবে এই শো।