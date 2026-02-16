Trina-Neelছ ‘শেষ প্রেম বলে কিছু হয় না…’! নীলের সঙ্গে বিচ্ছেদ বিতর্কের মাঝে কী বললেন তৃণা?

Trina-Neelছ ‘শেষ প্রেম বলে কিছু হয় না…’! নীলের সঙ্গে বিচ্ছেদ বিতর্কের মাঝে কী বললেন তৃণা?
নীল ও তৃণাকে নিয়ে আজকাল গুঞ্জনের শেষ নেই। কান পাতলেই নানা খবর সামনে আসে। তারই মাঝে এক সাক্ষাৎকারে তৃণা কথা বললেন, প্রথম না শেষ প্রেম, কোনটা তাঁর কাছে স্পেশাল।
টলিপাড়ার পাওয়ার কাপল বলা বত নীল ভট্টাচার্য আর তৃণা সাহাকে। এমনকী ভালোবেসে তাঁদের ‘তৃনীল’ নামকরণও করা হয়েছিল। তবে এখন তাঁদের সম্পর্ক ঘিরেই বিতর্কের কালো মেঘ। নানা মুনির নানা মত। আরও খোলসা করে বললে টলিপাড়ার অন্দরে কান পাতলে নানা খবর কানে আসে। কখনো শোনা যায়, দুজনে নাকি ‘চুক্তির বিয়ে’ করেছিলেন! তো কারও মুখে শোনা যায়, তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। যদিও দুজনই হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন এই গুঞ্জন। মাঝে একসঙ্গে তাঁদের দেখা না গেলেও, আজকাল কর্তা-গিন্নি ফের জুটি বেঁধে দিচ্ছে পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স।
এরই মাঝে সিটি সিনেমার একটি সাক্ষাৎকার ভাইরাল। যেখানে তৃণাকে প্রশ্ন করা হয়, প্রথম প্রেম না শেষ প্রেম, কোনটা স্পেশাল তাঁর কাছে। যাতে প্রথমে তো হেসেই অস্থির হন তৃণা। তারপর একটু ভেবে জবাব দেন, ‘সবই তো মনে থাকে। প্রেম মানেই তো মনে থাকবে। প্রথম প্রেমেরও একটা আলাদা স্পেশালিটি আছে। আর সারা জীবন যার সাথে তুমি থাকবে ঠিক করো, ওই বলে না বয়সকালেও আমি তোমার সাথে থাকতে চাই, ওটা আমাদের কাছে শেষ প্রেম, যদিও শেষ প্রেম বলে কিছু হয় না, ওটাও স্পেশাল।’ সঙ্গে আরও জানান যে, প্রথম প্রেম হয়েছিল ক্লাস ইলেভেনে।
এই সাক্ষাৎকারে বারংবার আসে নীলের কথা, তৃণারই মুখে। যখন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, মাটির ভাড়ে চা নাকি, কফি নিয়ে কোনো কোজি কফিশপে বসা, কোনটা পছন্দ। তাতে তৃণা জানান, নীল চা বা কফি কোনোটাই খান না। আর খেলেও, লেবু বা আদা চা তাও মুখে তোলেন। তাই তিনি চায়ের অপশনই বেছে নেবেন।
২০২১ সালে গাঁটছড়া বাঁধেন তাঁরা। ২০০৯ সালে এমবিএ ক্লাসে পড়াশোনা চলার সময় প্রথম আলাপ নীল ও তৃণার। তখন শুধুই বন্ধু ছিলেন তাঁরা। এরপর ২০১১ সালে ফ্রেন্ডশিপ ডে উপলক্ষ্যে তাঁরা শহরের একটি পাবে ডেটে যান। প্রেমের শুরু কিন্তু তারও পরে। ২০১৬ সাল নাগাদ বুঝতে পারেন, একে অপরের প্রতি দুর্বলতার কথা। এমনকি নীলের জন্মদিনে তৃণাই নাকি প্রথম প্রেম প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই থেকে শুরু দুজনের প্রেমকাহিনি। আর তারপর বিয়ে।