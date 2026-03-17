Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Prosenjit-Trishanjit: ‘আমি বা বাবা কেউই…’, প্রসেনজিৎ-এর বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা, সত্যিটা জানালেন ছেলে

    প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের রাজনীতিতে যোগদান নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে যে জল্পনা টলিপাড়ার আকাশে-বাতাসে ভাসছিল, তাতে কার্যত জল ঢেলে দিলেন অভিনেতার পুত্র তৃষাণজিৎ চট্টোপাধ্যায় (মিশুক)। প্রসেনজিতের এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরেই এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল।

    Mar 17, 2026, 15:40:04 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    তিনি বাংলা ইন্ডাস্ট্রির অভিভাবক। অনেকের কাছে তিনিই ইন্ডাস্ট্রি। চার দশক ধরে বাংলা ছবির জগতে রাজত্ব করছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও রাজনীতি থেকে দূরেই থাকেন বুম্বাদা। তবে দুম করে রটনা প্রসেনজিৎ নাকি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন! জল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে। সম্প্রতি তৃষাণজিৎ নিজের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে তাঁর ও প্রসেনজিতের একটি ছবি পোস্ট করেন।ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন— ‘জয় শ্রী রাম’। ব্যস, এরপরই নেটপাড়ায় শুরু হয় তীব্র চর্চা। অনেকেই দাবি করতে থাকেন, তবে কি এবার গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাতে চলেছেন অভিনেতা? আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হবেন প্রসেনজিৎ এমন জল্পনাও ছড়িয়ে পড়ে।

    'আমি বা বাবা কেউই…', প্রসেনজিৎ-এর বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা, সত্যিটা জানালেন ছেলে

    তৃষাণজিতের স্পষ্ট বার্তা:

    বাবার রাজনীতিতে যোগদান নিয়ে যখন চারদিকে ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে, তখন আর চুপ থাকেননি পুত্র তৃষাণজিৎ। তিনি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি কড়া বার্তা পোস্ট করে লেখেন: ‘ভুল খবর থেকে সাবধান! আমি বা বাবা— কেউ রাজনীতিতে আসছি না। তাই দয়া করে ভুলভাল খবর ছড়াবেন না।’ নিজের পোস্টটিও মুছে ফেলেন তারকা পুত্র।

    ‘জয় শ্রী রাম’ প্রসঙ্গে মন্তব্য:

    তৃষাণজিৎ তাঁর পোস্টে আরও স্পষ্ট করে দেন যে, একটি ধর্মীয় স্লোগানকে যেন রাজনীতির সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলা হয়। তাঁর কথায়, ‘জয় শ্রী রাম কেবল বিজেপির স্লোগান নয়। সব জায়গায় দয়া করে রাজনীতি নিয়ে আসবেন না। পজিটিভ থাকুন, পজিটিভ ভাবুন।’

    প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বরাবরই অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। সব দলের নেতাদের সঙ্গেই তাঁর সুসম্পর্ক। সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং সেখানে ‘জয় শ্রী রাম’ লেখাটিকে একদল মানুষ রাজনৈতিক সমীকরণ হিসেবে দেখতে শুরু করায় বিরক্ত হয়েছে চট্টোপাধ্যায় পরিবার। তৃষাণজিতের এই পোস্টের পর আপাতত সেই জল্পনায় ইতি পড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে।

    কেন্দ্র সরকারের তরফে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে প্রসেনজিৎ-কে। তারপরই সুকান্ত মজুমদার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। সেটা ছিল নিছক সৌজন্য় সাক্ষাৎকার। পদ্মশ্রী প্রাপ্তির শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রসেনজিৎকে উত্তরীয় পরানো হয় এবং ফুলের তোড়া তুলে দেওয়া হয় রাজ্য বিজেপির তরফে। সেই সাক্ষাৎ-এর সময় হাজির ছিলেন বিজেপির কালচালার সেলের দায়িত্বে থাকা রুদ্রনীল ঘোষও।

    ষাটের গণ্ডি পার করা, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জীবন আবর্তিত সিনেমাকে ঘিরেই। রাজনীতিতে কোনও মতেই আসতে চান না তিনি।

    News/Entertainment/Prosenjit-Trishanjit: ‘আমি বা বাবা কেউই…’, প্রসেনজিৎ-এর বিজেপিতে যোগদানের জল্পনা, সত্যিটা জানালেন ছেলে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes