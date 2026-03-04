Edit Profile
    প্রসেনজিৎ-পুত্রকে টিপস রণবীরের, তৃষাণজিতের ডেবিউ নিয়ে সোজাসাপটা মা অর্পিতা

    অভিনয় তাঁর রক্তে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা পালের একমাত্র পুত্র তৃষাণজিৎ কি এবার অভিনয়ের জগতে?

    Published on: Mar 04, 2026 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিউডের ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি কি তৈরি? এই প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই ঘুরপাক খাচ্ছিল স্টুডিও পাড়ায়। এবার সেই জল্পনার আগুনে ঘি ঢাললেন খোদ প্রসেনজিৎ-পুত্র তৃষাণজিৎ চট্টোপাধ্যায় (মিশুক)। রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিম্যাল’ দেখে যে তিনি মুগ্ধ, তা আগেই জানিয়েছিলেন। এবার সরাসরি রণবীরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর পরামর্শ নিয়ে নতুন সফরের ইঙ্গিত দিলেন মিশুক। আর ছেলের এই নতুন যাত্রায় ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন মা অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়।

    রণবীর কাপুরের সঙ্গে একফ্রেমে প্রসেনজিৎ-পুত্র, তৃষাণজিতের ডেবিউ নিয়ে সোজাসাপটা মা
    রণবীর যখন মেন্টর:

    সম্প্রতি একটি পোস্টে তৃষাণজিৎ রণবীর কাপুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘আপনার মুভি (অ্যানিম্যাল) দেখে আমি অত্যন্ত অনুপ্রাণিত। রণবীর কাপুর স্যার, আপনার পরামর্শের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার নতুন সফর শুরু করতে এটি আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।’ মিশুকের এই পোস্ট দেখে নেটিজেনদের ধারণা, তৃষাণজিৎ-এর টলিউড ডেবিউ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

    একটা সময় অভিনয় থেকে দূরে ফুটবলের মাঠেই মন আটকেছিল মিশুকের (তৃষাণজিৎ-এর ডাকনাম)। তবে এখন ক্যামেরার সামনে আসবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রসেনজিৎ-পুত্র। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের ঐতিহ্য ধরে রাখতে আগ্রহী তৃষাণজিৎ।

    মায়ের সমর্থন ও সময়ের দাবি:

    ছেলের এই নতুন ইচ্ছে বা সিদ্ধান্ত নিয়ে মা অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত ইতিবাচক। তিনি মনে করেন, আজকের যুগে বাবা-মায়ের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নয়, বরং সন্তানদের ইচ্ছেই আসল। অর্পিতা নিজের আসন্ন ওয়েব সিরিজ জ্যাজ সিটির প্রচারের ফাঁকে বলেন, ‘আজকাল বাচ্চারা কী চায়, কী হবে— সেটা ওরাই সিদ্ধান্ত নেয়। বাবা-মা হিসাবে আমাদের দায়িত্ব সন্তানের সিদ্ধান্তকে সাপোর্ট করা। অন্তত আমি সেটাই করে এসেছি। ও যা করতে চাইবে মা হিসাবে আমি সেটাই সমর্থন করব।’

    বদলে যাওয়া জমানা:

    অর্পিতা আরও যোগ করেন যে, তাঁদের সময় আর বর্তমান সময়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তাঁর কথায়, 'এখন সময় বদলে গেছে। আমাদের ছোটবেলায় সোশ্যাল নর্মস বা প্যারামিটারগুলো আলাদা ছিল। আমাদের এতটা এক্সপোজার ছিল না, মোবাইল ছিল না। এখন সন্তানরা সিদ্ধান্ত নেয়, বাবা-মা'কে সাপোর্ট করতে হয়। বাকিটা ওর পরিশ্রম, দক্ষতা, ভাগ্য আর নিষ্ঠার ওপর নির্ভর করছে।'

    প্রসেনজিৎ আগেই স্পষ্ট করেছেন বাবা হিসাবে ছেলের পিছনে ঢাল হয়ে দাঁড়াবেন তিনি। তবে কোনওভাবেই ছেলেকে লঞ্চ করবেন না। শাহরুখের পথে তিনি হাঁটবেন না। বিভিন্ন জায়গায় অভিনয়ের ওয়ার্কশপ করছেন তৃষাণজিৎ। সেইসব নিয়ে ছেলেকে সাপোর্ট করছেন বুম্বাদা। এসভিএফের ব্যানারে লঞ্চ করা হবে পারে তৃষাণজিৎ-কে মাস কয়েক আগে এমনই জল্পনা শুরু হয়েছিল। সেই গুঞ্জন সত্যি হয় কিনা সেটাই এখন দেখবার।

