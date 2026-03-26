    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    TRP List: পরিণীতা গো হারা, টিআরপিতে চমক দিল পরশুরাম! জোয়ার ভাঁটার চক্করে কপাল পুড়ল কার?

    টিআরপি তালিকায় দুর্দান্ত চমক রাখল পরশুরাম আজকের নায়ক ধারাবাহিকটি। হারিয়ে দিল পরিণীতাকে। তাহলে রায়ান আর পারুল কত নম্বরে স্থান পেল?

    Mar 26, 2026, 13:44:52 IST
    By Tulika Samadder
    এসে গেল সপ্তাহান্তের টিআরপি তালিকা। আর এবারের আসল চমক হল পরশুরাম আজকের নায়ক। দীর্ঘদিন ধরে টিআরপি তালিকায় শীর্ষে থাকা পরিণীতাকে হারাল তটিনীর পরিবার। স্টার জলসা বহুদিন পর পেল টিআরপি টপারের তকমা। আর .৩ নম্বরে পিছিয়ে গেল পরিণীতা। রায়ান আর পারুলের মেগা দ্বিতীয় স্থানে।

    টিআরপি তালিকায় এবারে সেরা কে?

    অপ্রতিরোধ্য জোয়ার ভাঁটা। প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জীর নাভিশ্বাস করে তুলেছে এটি। চলতি সপ্তাহে জোয়ার ভাঁটা-র টিআরপি রেটিং এসেছে ৫.৫। আর প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি-র ৫.০। নিশা-উনি-ঋষি-রা তৃতীয় স্থানে। বিদ্যা পেল পঞ্চম স্থান।

    রাঙামতি তীরন্দাজ (৫.৫)-এর কাছে স্লট হারিয়ে তারে ধরি ধরি মনে করি পেয়েছে ৫.৩ রেটিং, পল্লবী শর্মার ধারাবাহিক চতুর্থ স্থানে। পাঁচে বিদ্যার সঙ্গে যৌথভাবে রয়েছে কুসুম-ও। আর কুসুমের কাছে স্লট হারিয়ে ও মোর দরদিয়া পেল ষষ্ঠ স্থান।

    সাহেব ভট্টাচার্যর কামব্যাক মেগা গঙ্গা পেয়েছে ৪.৭ রেটিং। আর রয়েছে সপ্তম স্থানে। স্লটহারা আমাদের দাদামণির রেটিং ৪.৩, পেয়েছে নবম স্থান। বাংলার অন্যতম চর্চিত ও বিতর্কিত মেগা চিরদিনই তুমি যে আমার-এর রেটিং এসেছে এই সপ্তাহে ৪.১। কোনোরকমে দশম স্থানে টিকে আর্য ও অপর্ণা।

    লক্ষ্মী ঝাঁপি-র টিআরপি এসেছে ৪.৫। অষ্টম স্থানে সৌরভ-শুভস্মিতার মেগা। আজকাল তো দুজনের প্রেমচর্চা নিয়ে শোরগোল সোশ্যাল মিডিয়া। তাই ধারাবাহিক নিয়ে আলোচনাও তুঙ্গে। অষ্টমস্থানে যৌথভাবে জি বাংলার কনে দেখা আলো ধারাবাহিকটিও।

    দেখে নিন টিআপরপি-র সেরা দশ তালিকা:

    প্রথম: পরশুরাম আজকের নায়ক (৫.৯)

    দ্বিতীয়: পরিণীতা (৫.৬)

    তৃতীয়: জোয়ার ভাটা/ রাঙামতি তীরন্দাজ (৫.৫)

    চতুর্থ: তারে ধরি ধরি মনে করি (৫.৩)

    পঞ্চম: কুসুম/ প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (৫.০)

    ষষ্ঠ: ও মোর দরদিয়া (৪.৯)

    সপ্তম: গঙ্গা (৪.৭)

    অষ্টম: লক্ষ্মী ঝাঁপি/ কনে দেখা আলো (৪.৫)

    নবম: আমাদের দাদামণি (৪.৩)

    দশম: চিরদিনই তুমি যে আমার (৪.১)

    তবে এই সপ্তাহে কিন্তু শুধু চোখ ছিল না বাংলা মেগার টিআরপিতে। বরং দুই চ্যানল জি বাংলা ও স্টার জলসা তাঁদের বাৎসরিক পুরস্কার অনুষ্ঠান সম্প্রচার হয়েছিল একই দিনে, একই সময়ে। জি বাংলা সোনার সংসার-এর রেটিং এসেছে ৫.৮। অনেক পিছিয়ে স্টার জলসা। জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডের রেটিং এসেছে মাত্র ৩.৮।

    অন্য দিকে সারেগামাপা-র শনি ও রবিবারের টিআরপি এসেছে যথাক্রমে ৩.০ ও ৩.৩। আর জলসা ফিকশনের ২.০ ও ১.৬।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

