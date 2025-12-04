Edit Profile
    TRP List: পরশুরামের পোয়াবারো! চিরদিনই-চিরসখাকে টক্কর বিদ্যা ব্যানার্জীর, টিআরপি-র সেরা দশে কারা?

    দেখা গেল, দিতিপ্রিয়া রায় চিরদিনই তুমি যে আমার ছাড়া এখনও অবধি টিআরপি তালিকায় সেভাবে কোনো ফারাক ফেলেনি। কিন্তু প্রথম স্থানে কে?

    Published on: Dec 04, 2025 12:33 PM IST
    By Tulika Samadder
    ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ দর্শকদের কড়া নজর ছিল এবারের টিআরপি তালিকায়। দিতিপ্রিয়া রায় ছাড়ার পর, কতটা ধোপে টেকে এই ধারাবাহিক সেটাতেই ছিল আগ্রহ। কিন্তু দেখা গেল, এখনও অবধি সেভাবে কোনো ফারাক পড়েনি। চিরদিনই তুমি যে আমার-এর রেটিং এল ৬.০, আছে পঞ্চম স্থানে। এই একই স্থান যৌথভাবে দখল করেছে ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকটি। নতুন কাকুর উপর শ্লীলতাহানির অভিযোগ নিয়ে টানাপোড়েনে নম্বর বাড়ল এই মেগার। এই দুটি ধারাবাহিকই স্লট লিডার।

    টিআরপি-র সেরা দশে কোন কোন মেগা?
    টিআরপি-র সেরা দশে কোন কোন মেগা?

    নতুন শুরু হওয়া ধারাবাহিক ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জী’র তৃতীয় সপ্তাহের টিআরপি তালিকা এল। আর গত সপ্তাহের মতো এবারেও দ্বিতীয় স্থানে স্বস্তিকা দত্তের কামব্যাক মেগা। রেটিং এসেছে ৬.৯। অনেকখানিই গ্যাপিংয়ে ‘পরিণীতা’-র টিআরপি, রেটিং এল ৬.৫।

    তাহলে প্রথম স্থানে কে? ঠিকই ধরেছেন প্রথম নম্বরে ‘পরশুরাম’ মেগা। তৃণা সাহা ও ইন্দ্রজিৎ বসুর ধারাবাহিকের নম্বর বরাবরই বেশ ভালো। এবারেও ৭.০ রেটিং পেয়ে টপার এই ধারাবাহিকটি। ফের স্লট ছিনিয়ে নিয়েছে ‘পরিণীতা’র থেকে।

    দেখে নিন টিআরপিতে সেরা দশ তালিকা-

    প্রথম: পরশুরাম (৭.০)

    দ্বিতীয়: প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (৬.৯)

    তৃতীয়: পরিণীতা (৬.৫)

    চতুর্থ: রাঙামতি তীরন্দাজ (৬.২)

    পঞ্চম: চিরদিনই তুমি যে আমার/ চিরসখা (৬.০)

    ষষ্ঠ: জগদ্ধাত্রী (৫.৯)

    সপ্তম: ফুলকি/ আমাদের দাদামণি/ জোয়ার ভাঁটা (৫.৭)

    অষ্টম: লক্ষ্মী ঝাঁপি/ ও মোর দরদিয়া (৫.৫)

    নবম: কম্পাস (৫.১)

    দশম: তুই আমার হিরো (৫.০)

    তবে স্লট চেঞ্জ হওয়ার খবর আসতে না আসতেই বেশ কমল ‘জগদ্ধাত্রী’র নম্বর। রেটিং এল মাত্র ৫.৯, রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। যদিও ‘ও মোর দরদিয়া’-র কাছ থেকে স্লট নিজের দখলেই রাখতে পেরেছে। সপ্তম স্থানে তিনটে মেগা যৌথভাবে। ‘ফুলকি’, ‘আমাদের দাদামণি’ ও ‘জোয়ার ভাঁটা’, তিনটে মেগারই নম্বর ৫.৭। অষ্ঠম স্থানেও দুটি মেগা, ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ আর ‘ও মোর দরদিয়া’, রেটিং এসেছে ৫.৫।

    দেখা গেল, স্লট বদলাতে ‘রাজরাজেশ্বরী রানী ভবানী’-র রেটিং এসেছে ১.৯। এই সপ্তাহেও স্লট হারা দিদি নম্বর ১-এর কাছে। সেরা দশে থাকতে না পারলেও, ‘কনে দেখা আলো’-র টিআরপি রেটিং এসেছে ৪.৮। ‘আনন্দী’র নম্বর বেশ কম, মাত্র ২.৮।

    নন ফিকশনে ‘সারেগামাপা’-র টিআরপি রেটিং এল ৪.৫। চলতি সিজনে গানের এই রিয়েলিটি শো সেভাবে জমিয়ে বসতে পারেনি টিআরপি চার্টে। নম্বরও উঠছে মোটামুটি।

