TRP: সেরা তিনে থাকলেও, স্লট পেল না তারে ধরি ধরি মনে করি, টিআরপি টপার কে, পরশুরাম না পরিণীতা?
তারে ধরি ধরি মনে করি স্লট হারাল রাঙামতির কাছে। ফুলকির জায়গা নেওয়ার পর, ফুলকির মতো জনপ্রিয়তা পায় কি না ধারাবাহিকটি, এখন সেটাই দেখার।
বড়দিনের কারণে চলতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারের বদলে, শুক্রবার এল টিআরপি-র সাপ্তাহিক তালিকা। চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন ধারাবাহিক হল এবারের টপারের স্থানে। সঙ্গে নতুন শুরু হওয়া পল্লবীর তারে ধরি ধরি মনে করি-র রেটিংই বা এল কত?
প্রথমেই আসা যাক পল্লবীর সিরিয়াল তারে ধরি ধরি মনে করি প্রসঙ্গে। টিআরপি তালিকায় প্রথম সপ্তাহে সেভাবে খেল দেখাতে পারল না তারে ধরি ধরি মনে করি। ফুলকি-র জায়গা নেয় এই মেগা। তবে পারল না স্লট ধরে রাখতে। রাঙ্গামতি তীরন্দাজের কাছে হারল পল্লবী-বিশ্বরূপ। রেটিং এল ৬.৮, দখলে রাখল তৃতীয় স্থান। আর রাঙামতি তীরন্দাজের নম্বর এল ৭.০, পেল দুই নম্বর স্থান।
আরেকটা যে ধারাবাহিকের কথা আগেভাগে না বললেই নয়, তা হল চিরদিনই তুমি যে আমার। নতুন অপর্ণা আসার পর থেকে, টালমাটাল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারছে না এই মেগা। এমনকী, আর্য-অপর্ণার বিয়ে দেখিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এই সপ্তাহের রেটিং এসেছে ৫.৬। উল্টোদিকে চিরদিনই-র থেকে স্লট ছিনিয়ে নেওয়া লক্ষ্মী ঝাঁপি-র রেটিং ৬.০।
তবে এই সপ্তাহে পরশুরাম ভক্তরা ফেলবে স্বস্তির নিঃশ্বাস। কারণ? ফের টপার তটিনী ও শিবপ্রসাদ। যদিও যৌথভাবে প্রথম স্থানে পরশুরাম। কারণ পরিণীতাও আছে। দুজনেরই রেটিং ৭.১। রাঙামতি আর তারে ধরি ধরি মনে করি আসার পর, টিআরপি চার্টে প্রফোসর বিদ্যা ব্যানার্জী নেমে এল চতুর্থ স্থানে, সঙ্গে রয়েছে ও মোর দরদিয়াও। রেটিং এল ৬.৭।
টিআরপি-র সেরা ১০ তালিকা:
প্রথম: পরিণীতা/ পরশুরাম (৭.১)
দ্বিতীয়: রাঙামতি তীরন্দাজ (৭.০)
তৃতীয়: তারে ধরি ধরি মনে করি (৬.৮)
চতুর্থ: বিদ্যা ব্যানার্জি/ ও মোর দরদিয়া (৬.৭)
পঞ্চম: লক্ষ্মী ঝাঁপি (৬.০)
ষষ্ঠ: চিরসখা/ জোয়ার ভাঁটা/ আমাদের দাদামণি (৫.৮)
সপ্তম: বেশ করেছি প্রেম করেছি (৫.৭)
অষ্টম: চিরদিনই তুমি যে আমার (৫.৬)
নবম: কম্পাস (৫.৪)
দশম: কনে দেখা আলো (৪.৯)
এদিকে চিরসখা-তে আচমকাই নাটকীয় মোড়। ডাকাতদের হাতে নিগৃহীত হয়েছে মিঠি। তবে এসব দেখিয়েও ভাগ্য ফেরাতে পারছেন না লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। চিরসখা ও জোয়ার ভাঁটা দুজনের টিআরপি-ই এল ৫.৮। বহুদিন বাদে স্বতন্ত্র-কমলিনীকে-কে বেশ ভালো টক্কর দিল উজি-নিশা। অন্য দিকে, বেশ করেছি প্রেম করেছি-র দ্বিতীয় সপ্তাহের টিআরপি এসেছে ৫.৭, ও মোর দরদিয়ার থেকে স্লট ছিনিয়ে নিতে পারল না এই সপ্তাহেও।