Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TRP List: এবারও টিআরপিতে পরশুরাম ফ্লপ! বিদ্যাই সর্বেসর্বা, পরিণীতা কত নম্বরে? সেরা পাঁচে জায়গা হল তারে ধরি ধরি-র?

    এসে গেল টিআরপি তালিকা। চলুন দেখে নেওয়া যাক এক নজরে, সেরা দশে জায়গা পেল কোন কো মেগা। তবে পরশুরাম ভক্তদের মন খারাপ হবেই তালিকা দেখে। 

    Published on: Feb 19, 2026 12:37 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এসে গেল টিআরপি-র তালিকা। আর এবারের ফলাফলও একটু হলেও হতাশ করবে পরশুরাম আজকের নায়ক ভক্তদের। কারণ তৃণা ও ইন্দ্রজিতের মেগা সরে এসেছে টপারের পজিশন থেকে। আর শুধু যে নম্বর ১ হচে পারেনি এমন নয়, সঙ্গে স্লট হারাও

    টিআরপি-র সেরা দশে জায়গা হল কোন কোন মেগার?
    টিআরপি-র সেরা দশে জায়গা হল কোন কোন মেগার?

    এবারের টপার আরও একবার প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জী। রেটিং এল ৬.৭। আর দ্বিতীয় স্থানে পরিণীতা। রেটিং ৬.৬। অর্থাৎ চলতি সপ্তাহে প্রথম দুটি ধারাবাহিক জি বাংলার। তিন নম্বরে জায়গা পেল স্টার জলসা। পরশুরাম চ্যানেলের টপার, স্লট হারা এই মেগার রেটিং ৬.৪। আর জলসায় রাঙ্গামতি তীরন্দাজ ধারাবাহিকটি চতুর্থ স্থানে এসেছে। পেয়েছে ৫.৯ রেটিং। পাঁচেও স্টার জলসাই, ও মোর দরদিয়া ধারাবাহিক, রেটিং ৫.৭। অর্থাৎ প্রথম পাঁচে তিনটি স্টার জসলার, ও দুটি জি বাংলার ধারাবাহিক।

    টিআরপি টপার প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জীর এতদিনের প্রতিপক্ষ ছিল আমাদের দাদামণি। যদিও বর্তমানে আমাদের দাদামণির জায়গা নিয়েছে জোয়ার ভাঁটা। চলতি সপ্তাহে নিশা-উজিদের রেটিং এল ৫.১। আর একই রেটিং এসেছে চিরসখা ধারাবাহিকেরও। প্রাপ্ত স্থান অষ্টম।

    এদিকে চিরদিনই তুমি যে আমার সেভাবে আর পেরে উঠছে না টিআরপি-র লড়াইয়ে। চলতি সপ্তাহেও অপর্ণা আর আর্য স্লট হারাল লক্ষ্মী ঝাঁপি-র কাছে। আর দখল করেছে নবম স্থান। রাঙ্গামতি তীরন্দাজ (৫.৯)-এর কাছে এই সপ্তাহেও স্লট হারা তারে ধরি ধরি মনে করি-ও। রেটিং এসেছে ৫.৪। পল্লবী শর্মা-র মেগা পেল ষষ্ঠ স্থান। আর সাত নম্বরে লক্ষ্মী ঝাঁপি (৫.২)।

    দেখুন টিআরপি-তে সেরা দশ তালিকা:

    প্রথম: প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (৬.৭)

    দ্বিতীয়: পরিণীতা (৬.৬)

    তৃতীয়: পরশুরাম (৬.৪)

    চতুর্থ: রাঙামতি তীরন্দাজ (৫.৯)

    পঞ্চম: ও মোর দরদিয়া (৫.৭)

    ষষ্ঠ: তারে ধরি ধরি মনে করি (৫.৪)

    সপ্তম: লক্ষ্মী ঝাঁপি (৫.২)

    অষ্টম: জোয়ার ভাঁটা/চিরসখা (৫.১)

    নবম: চিরদিনই তুমি যে আমার (৪.৯)

    দশম: বেশ করেছি প্রেম করেছি (৪.৮)

    চলতি সপ্তাহে বুধবার থেকে বেশ রদবদল এসেছে ধারাবাহিকের সম্প্রচারে। এখন যেমন তুই আমার হিরো-র হিরোর নতুন প্রতিপক্ষ শুধু তোমারই জন্য। আর ভোলে বাবা পার করেগা মুখোমুখি আমাদের দাদামণির।

    অন্য দিকে, জি বাংলায় নতুন মেগা সাত পাকে বাঁধা-র প্রতিপক্ষ স্টার জলসার চিরসখা-র। আর মুখোমুখি প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জী ও জোয়ার ভাঁটা। অর্থাৎ পরের সপ্তাহে বেশ চমক থাকবে টিআরপি রেটিংয়ে। দেখার নতুন কোনো টিআরপি টপার পাওয়া যায় কি না!

    News/Entertainment/TRP List: এবারও টিআরপিতে পরশুরাম ফ্লপ! বিদ্যাই সর্বেসর্বা, পরিণীতা কত নম্বরে? সেরা পাঁচে জায়গা হল তারে ধরি ধরি-র?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes