Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dhurandhar vs Tu Meri Main Tera: ছাবাকে হারাল ধুরন্ধর, বুধবারও ঝড় বক্স অফিসে! কপালে কী আছে তু মেরি ম্যায় তেরা-র?

    ২০ দিনে এসেও রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' বক্স অফিসে ঝড় তুলে চলেছে। এদিকে কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পান্ডে অভিনীত 'তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি' বৃহস্পতিবার বড়দিন উপলক্ষে মুক্তি পাচ্ছে। 

    Published on: Dec 25, 2025 7:30 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কার্তিক আরিয়ান এবং অনন্যা পান্ডের রোমান্টিক কমেডি সিনেমা 'তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি' বৃহস্পতিবার ২৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে। বক্স অফিসে রণবীর সিং ও অক্ষয় খান্নার 'ধুরন্ধর' ছবির মুখোমুখি হবে এই ছবিতে। যদিও ধুরন্ধর তাঁর তৃতীয় সপ্তাহে পা রাখতে চলেছে, তবে এখনও এর ব্যবসার গতি এখনও কমেনি। একইসঙ্গে দর্শকদের আগ্রহ রয়েছে হলিউডের 'অবতার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ' নিয়েও। এমতাবস্থায় 'তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি'র আয় নিয়ে সন্দিহান অনেকেই।

    ধুরন্ধর ঝড়ে কাবু ছাবা-তু মেরি ম্যায় তেরা...
    ধুরন্ধর ঝড়ে কাবু ছাবা-তু মেরি ম্যায় তেরা...

    তু মেরি ম্য়ায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি-র বক্স অফিস প্রেডিকশন:

    বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কার্তিক আরিয়ানের ছবিটি মাল্টিপ্লেক্স এবং সিঙ্গল স্ক্রিন থিয়েটারে যতটা স্ক্রিন দরকার, ততটা পাচ্ছে না। কারণ প্রদর্শকরা এখনও 'ধুরন্ধর'-এর উপরেই বাজি রাখছেব, যা তৃতীয় সপ্তাহে এসেও প্রতিদিন গড়ে ১৬ কোটি টাকার মতো আয় করছে।

    ‘তু মেরি ম্য়ায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি’-র অগ্রিম বুকিংয়ের কথা বললে, বুধবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ছবির প্রথম দিনের টিকিট বিক্রি হয়েছে ২ কোটি টাকার কাছাকাছি। বড়দিনের ছুটি থাকলেও বক্স অফিসে ছবির জায়গা করে নেওয়া মুশকিল হতে চলেছে। বাণিজ্য বিশ্লেষকরা মনে করছেন ছবিটি তাঁর উদ্বোধনী দিনে মাত্র ৪-৬ কোটি টাকার মতো আয় করবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সমীর সঞ্জয় বিদওয়ান। কার্তিক আরিয়ান ও অনন্যা পান্ডে ছাড়াও এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন নীনা গুপ্তা, জ্যাকি শ্রফ ও অরুণা ইরানি। ধর্মা প্রোডাকশনস ও নমাহ পিকচার্সের ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন করণ জোহর, আদার পুনাওয়ালা, অপূর্ব মেহতা, ভূমিকা তিওয়ারি, শরীন মন্ত্রী কেদিয়া এবং কিশোর অরোরা।

    ধুরন্ধরের বক্স অফিস রিপোর্ট:

    এদিকে ধুরন্ধরের বক্স অফিস রিপোর্টের কথা বললে, 'ধুরন্ধর' ৫ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। বক্স অফিসে ২০ দিন কেটে গিয়েছে। আর বুধবারের আয়ের প্রাথমিক পরিসংখ্যান এসেছে সামনে। ১৫.৩৫ কোটির কাছাকাছি আয় করছে রণবীর-অক্ষয়ের সিনেমা। আর ছবির ভারতে মোট আয় ৬০৪.৮৫ কোটিতে পৌঁছেছে। সঙ্গে এটি ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী সিনেমা হয়ে উঠেছে। আগে এই রেকর্ড ভিকি কৌশলের ‘ছাবা’র কাছে ছিল। কিন্তু এখন তা 'ধুরন্ধর'-এর দখলে। প্রসঙ্গত, 'ধুরন্ধর' ২০ দিনে যে কীর্তি দেখিয়েছিল, তা দেখাতে 'ছাবা'র ১১ সপ্তাহ সময় লেগেছিল।

    News/Entertainment/Dhurandhar Vs Tu Meri Main Tera: ছাবাকে হারাল ধুরন্ধর, বুধবারও ঝড় বক্স অফিসে! কপালে কী আছে তু মেরি ম্যায় তেরা-র?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes